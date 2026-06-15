A Mediaworks Hungary Zrt. a korábban bejelentett portfólió-átalakítás részeként 2026. június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását. Az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.
A vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is.
A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.
A vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.