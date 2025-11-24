Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Hatalmas zenei kvíz: csak a legnagyobb Queen-rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Freddie Mercury
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 15:15
rockegyütteszenei kvízzenekar
Vajon mennyire emlékszel minden idők leghíresebb zenekarára, a Queenre és ikonikus dalaikra, amikre egy egész világ tombolt? Most kiderítheted, ugyanis Freddie Mercury halálának évfordulóján egy hatalmas zenei kvízzel készültünk. Tarts velünk és nosztalgiázz kicsit!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Ugye neked is megvannak a Bohemian Rhapsody vagy a We Will Rock You ikonikus sorai, amiket milliók énekeltek együtt Freddie Mercuryel, ha felcsendültek egy-egy koncerten vagy a rádióban? Amennyiben óriási Queen-rajongónak tartod magad vagy csak kíváncsi vagy rá, hogy mennyire vagy képben a világhírű brit rockegyüttessel és dalaikkal, akkor ez a zenei kvíz neked szól!

Zenei kvíz a Qeen egyik fellépése
Tarts velünk egy zenei kvíz erejéig és nosztalgiázz kicsit! 
Fotó: Duncan Raban / northfoto

Zenei kvíz nem csak fanoknak – vajon mennyit tudsz a Queenről?

A Queen együttes nemcsak a nézőközönségre gyakorolt elképesztő hatást, hanem a későbbi előadókra is. Emellett kár lenne tagadni, hogy Freddie Mercury hangja máig hamisíthatatlan, aki olyan mélységeket és magasságokat tudott kiénekelni, amire csak rendkívül kevés előadó képes. Lássuk tehát, te mennyit tudsz minden idők egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb zenekaráról, a Queenről! Töltsd ki a kvízt és nosztalgiázz kicsit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Milyen néven született Freddie Mercury?

 

Az alábbi videóban a Bohemian Rhapsody klipjét tekintheted meg:

