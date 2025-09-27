Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
A Metallica 2024-ben - a zenekar 44 éve töretlen sikernek örvend.

Kőkemény zenei kvíz: a Metallica legendája, Cliff Burton emlékére – Csak a legnagyobb rajongók tudják a válaszokat

Heavy Metal
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 17:45
Metallicazenekvíz
Cliff Burton neve örökre összeforrt a heavy metal történetének egyik legnagyobb zenekarával. A Metallica rajongói máig őrzik a legendás basszusgitáros emlékét, aki fiatalon hagyta itt a világot.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kevés zenész tudott olyan maradandó nyomot hagyni a metal történetében, mint Cliff Burton. A hosszú hajú, farmernadrágos basszusgitáros a nyolcvanas évek elején csatlakozott a Metallica soraiba, és rövid idő alatt bebizonyította, hogy nem csupán háttérzenész, hanem igazi motorja a zenekarnak.

A Metallica 1983-ban, még Cliff Burtonnel.
A Metallica 1983-ban. A zenekar tagjai jobbról balra: James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton és Kirk Hammet
Fotó: wikipedia

Metallica és a basszus hőse: Cliff Burton öröksége

Burton játékában ötvöződött a klasszikus zenei műveltség és a nyers, ösztönös erő, amely egyedivé tette a Metallica hangzását a korai albumokon. Az olyan dalokban, mint az Orion vagy a For Whom the Bell Tolls, a basszus nem kísérő hangszerként, hanem főszereplőként szólal meg.

Tragikus módon 1986-ban, mindössze 24 évesen hunyt el egy turnébusz-balesetben Svédországban, amikor a Metallica éppen világhódító útjára indult. Halálával nemcsak egy zseniális zenészt veszített el a világ, hanem egy olyan művészt is, aki új távlatokat nyitott a heavy metalban. A zenekar tagjai és a rajongók máig tisztelettel emlékeznek rá, hiszen Burton öröksége nélkül a Metallica sem lenne az, ami.

Most pedig nézzük, mennyire ismered a Metallicát és Cliff Burtont – teszteld tudásod a kvízünkkel

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik évben alakult meg a Metallica?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
