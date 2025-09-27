Kőkemény zenei kvíz: a Metallica legendája, Cliff Burton emlékére – Csak a legnagyobb rajongók tudják a válaszokat

Kevés zenész tudott olyan maradandó nyomot hagyni a metal történetében, mint Cliff Burton. A hosszú hajú, farmernadrágos basszusgitáros a nyolcvanas évek elején csatlakozott a Metallica soraiba, és rövid idő alatt bebizonyította, hogy nem csupán háttérzenész, hanem igazi motorja a zenekarnak.
Burton játékában ötvöződött a klasszikus zenei műveltség és a nyers, ösztönös erő, amely egyedivé tette a Metallica hangzását a korai albumokon. Az olyan dalokban, mint az Orion vagy a For Whom the Bell Tolls, a basszus nem kísérő hangszerként, hanem főszereplőként szólal meg.
Tragikus módon 1986-ban, mindössze 24 évesen hunyt el egy turnébusz-balesetben Svédországban, amikor a Metallica éppen világhódító útjára indult. Halálával nemcsak egy zseniális zenészt veszített el a világ, hanem egy olyan művészt is, aki új távlatokat nyitott a heavy metalban. A zenekar tagjai és a rajongók máig tisztelettel emlékeznek rá, hiszen Burton öröksége nélkül a Metallica sem lenne az, ami.
Most pedig nézzük, mennyire ismered a Metallicát és Cliff Burtont – teszteld tudásod a kvízünkkel!
