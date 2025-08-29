Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Michael Jackson születésnapi kvíz – Vajon mennyire ismered a pop királyát?

Michael Jackson
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 11:45
tesztkvíz
Nemcsak a popzene történetének egyik legmeghatározóbb alakja, de egyben legendás ikon is, aki örökre nyomot hagyott a zenei világban. Most letesztelheted, mennyit tudsz Michael Jackson karrierjéről! Töltsd ki a kvízt!
Bors
A szerző cikkei

Kvízünkből most kiderül, valódi Michael Jackson rajongó vagy-e, vagy csak pár slágerét ismered fel a rádióból. 

kvíz, Michael Jackson
Michael Jackson kvíz – Te mennyire ismered a Pop Királyát?
Fotó: AFP /  AFP

10 kvízkérdés a Pop Királyáról, Michael Jacksonról

Bizonyára hallottad, hogy Macaulay Culkin volt az egyik legjobb barátja. De vajon tudtad-e, hogy ő volt az első afroamerikai zenész, akinek videóklipjét lejátszotta az MTV? Melyik volt ez a dal? Mi volt az első szólólemezének címe? Mikor jelent meg a Thriller? Mi volt az a bizonyos táncmozdulat, ami a védjegyévé vált?  Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni Michael Jacksonról – a zenéjéről, rekordjairól és ikonikus pillanatairól! Készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogy hívták Jackson első debütáló szólólemezét, amely mindössze 13 éves korában jelent meg?

Nézd meg a klippet amitől igazán berobbant Michael Jackson karrierje:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
