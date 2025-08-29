Michael Jackson születésnapi kvíz – Vajon mennyire ismered a pop királyát?

Kvízünkből most kiderül, valódi Michael Jackson rajongó vagy-e, vagy csak pár slágerét ismered fel a rádióból.

Michael Jackson kvíz – Te mennyire ismered a Pop Királyát?

Fotó: AFP / AFP

10 kvízkérdés a Pop Királyáról, Michael Jacksonról

Bizonyára hallottad, hogy Macaulay Culkin volt az egyik legjobb barátja. De vajon tudtad-e, hogy ő volt az első afroamerikai zenész, akinek videóklipjét lejátszotta az MTV? Melyik volt ez a dal? Mi volt az első szólólemezének címe? Mikor jelent meg a Thriller? Mi volt az a bizonyos táncmozdulat, ami a védjegyévé vált? Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni Michael Jacksonról – a zenéjéről, rekordjairól és ikonikus pillanatairól! Készen állsz? Induljon a kvíz!