Michael Jackson születésnapi kvíz – Vajon mennyire ismered a pop királyát?

Kvízünkből most kiderül, valódi Michael Jackson rajongó vagy-e, vagy csak pár slágerét ismered fel a rádióból.
Bizonyára hallottad, hogy Macaulay Culkin volt az egyik legjobb barátja. De vajon tudtad-e, hogy ő volt az első afroamerikai zenész, akinek videóklipjét lejátszotta az MTV? Melyik volt ez a dal? Mi volt az első szólólemezének címe? Mikor jelent meg a Thriller? Mi volt az a bizonyos táncmozdulat, ami a védjegyévé vált? Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni Michael Jacksonról – a zenéjéről, rekordjairól és ikonikus pillanatairól! Készen állsz? Induljon a kvíz!
Nézd meg a klippet amitől igazán berobbant Michael Jackson karrierje:
Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.