Végre itt a Michael Jackson-film! Épp a lényeg hiányzik belőle... Ilyen lett a Jacko-mozi – Kritika

Kevés film járt be hosszabb és nehezebb utat a nagyvászonig, mint a Michael Jacksonról szóló életrajzi mozi. A Michael elkészítése ugyanis már sok-sok éve hevert a fiókban, megvalósítása viszont minden bizonnyal az ihletadó előadó életművének kényesebb részei miatt akadozott. A projekt végül rengeteg küzdelem és jogi pereskedés után mégis zöld lámpát kapott, a főszerepre pedig nem mást neveztek ki mint a címszereplő unokaöccsét, Jaafar Jacksont. A kalandos, hullámvölgyekkel teli utat követően viszont a Michael Jackson-fanok most végre mégis a legközelebbi mozi felé vehetik az irányt, de vajon elégedetten fognak távozni onnan? Kritikánkból kiderül!
Avantgárd újításokat ne várjunk a Michaeltől, mely nem definiálja újra az életrajzi filmek történetvezetését. A sztori ugyanis Michael Jackson gyerekkoráig tekeri vissza az idő kerekét, és mutatja be a legelső képkockákkal, hogy a szupersztárság árát már milyen fiatalon meg kellett fizetnie: rögtön a kicsi Michaelt láthatjuk, amint az ablakból bámulja, ahogy a többi utcabeli gyerek kint játszik, míg ő és testvérei apjuk, a könyörtelen Joseph Jackson övétől rettegve próbálnak és muzsikálnak éjt nappallá téve.
A Michael akár egy The Jackson 5 biográfia is lehetne, hiszen a formáció felemelkedése és szertefoszlása is figyelmet kap, melyeket azonban rendre koncertmontázsok törnek meg, amik kvázi malterként hatnak a film téglafalában. Így tulajdonképpen dalról dalra jutunk egy Michael Jackson gyerekkorától pályafutása csúcsáig, érintve a pop csillagának legfényesebb állomásait.
A mai internetszlengben gyakori kifejezés az aura, mely az adott személynek a karizmáját, menőségét és kisugárzását jelöli. Azt, amikor valaki belép egy szobába és minden szem rá szegeződik. Ebben Michael Jackson verhetetlen volt, gyakorlatilag ő volt az aura maga. Többek között ezért is kellett alaposan felkötnie azt a bizonyos, bokáig vágott pantallót Jaafar Jacksonnak.
De sikerült neki? Ha őszinték akarunk lenni, nem, viszont az tagadhatatlan, hogy mindent beleadott és Colman Domingóval a vállukon vitték a filmet.
Más kérdés, hogy valóban szükség volt-e a számítógépes effektekre, amivel mankót nyújtottak Jaafarnak, hogy minél jobban hasonlítson nagybátyjára. Ugyanis emiatt szinte biztosan többeknek szó szerint le fog esni a vászonról a színészpalánta alakítása, kinek mimikái sokszor eltűnnek, játékából eltűnik a lélek, de ezért ő nem vonható felelősségre. Ez pedig felvet egy problémás kérdést: ez lesz az életrajzi filmek jövője?
A Michael Jackson által gondosan épített és szépített Neverlandben komplett állatkert lett kialakítva. Volt itt csimpánz, páva, zsiráf, azonban senki sem vette észre „az elefántot a szobában”. Kicsit magyarosítva ezt az angol szójátékot, a Michael óriási hibája, hogy hosszasan kerülgette a forró kását. Tudniillik a poptörténelem legnagyobb alakjának nevével olyan kényelmetlen témák is egybeforrtak az évtizedek alatt mint például a gyermekmolesztálás, mely a mai napig kegyetlenül megosztó topikként szolgál, nem csak a Michael Jackson-dalok kedvelői körében.
Bár Jacksont ártatlannak ítélte a bíróság, mégis talán joggal várhattuk volna, hogy ezekre a súlyos vádakra akár csak halványan, elcsepegtetve utaljon a film, azonban erre senki se számítson. Persze, ez nem véletlen, tekintve, hogy a film hosszas kálvária után csakis a család beleegyezésével készült el, akik többször is elutasították a hírhedt Neverland elhagyása című dokumentumfilmben állítottakat.
Továbbá a plakáton virító „Bohém rapszódia producereitől” felirat is azt vetítette elő, hogy a valóság tűpontos mását aligha kell majd keresnünk a vásznon, ahogy történt az a Queen-tagokat tisztára mosó 2018-as moziban is. Azt viszont meg kell adni az alkotóknak, hogy abba valóban rengeteg erőfeszítést tettek, hogy több legendás felvétel vagy sajtófotó is gyakorlatilag egy az egyben lett lemásolva.
De mi történik akkor, ha mindezeket figyelmen kívül hagyjuk? Akkor a Michaelből a 2026-os év legnagyobb házibulija kerekedik ki. Garantáljuk, hogy a glóbusz összes filmszínházának vetítőterme rögtönzött táncparketté alakul, mert a Michael Jackson-filmet lehetetlenség ülve végignézni.
A családi dráma vonala egészen erősre sikerült a történetben, és ez az Eufória 3. évadában is (sokakkal ellentétben) fel-felbukkanó Colman Domingo alakításának köszönhető, a fanokat pedig kivétel nélkül ki fogja szolgálni az a néhány kulisszák mögé beengedő felvétel, melyek során Michael Jacksont mint alkotót láthatjuk mesterkedni, méghozzá ezer fokon égve. De vajon a legnagyobb rajongóknak tényleg mutatni fog bármi újat a Michael? Ebben nem vagyunk biztosak…
A Michael nem mindenkinek fog tetszeni. Aki viszont csak kis nosztalgiautazásra vágyik, és szeretné megint egyfolytában az MTV képernyője előtt ülő fiatalnak érezni magát, annak az igényeit a Michael maximálisan ki fogja elégíteni.
A hiányérzet miatt keserű szájízzel távozó mozinézőknek azonban reménnyel szolgálhat a hír, hogy a címszereplő karrierje csúcsán véget érő Michael hamarosan folytatást kap, mely amellett, hogy remélhetőleg stílusosan a Jackson címet kapja majd, talán befoltozza az elődje testén található lyukakat. Bár erre kevés esélyt látunk…
Ami viszont biztos: e hét csütörtöktől, azaz április 23-tól már minden moziban látható a Michael, melynek előzetesét ide kattintva tudod megtekinteni:
