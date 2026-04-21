Végre itt a Michael Jackson-film! Épp a lényeg hiányzik belőle... Ilyen lett a Jacko-mozi – Kritika

Kevés film járt be hosszabb és nehezebb utat a nagyvászonig, mint a Michael Jacksonról szóló életrajzi mozi. A Michael elkészítése ugyanis már sok-sok éve hevert a fiókban, megvalósítása viszont minden bizonnyal az ihletadó előadó életművének kényesebb részei miatt akadozott. A projekt végül rengeteg küzdelem és jogi pereskedés után mégis zöld lámpát kapott, a főszerepre pedig nem mást neveztek ki mint a címszereplő unokaöccsét, Jaafar Jacksont. A kalandos, hullámvölgyekkel teli utat követően viszont a Michael Jackson-fanok most végre mégis a legközelebbi mozi felé vehetik az irányt, de vajon elégedetten fognak távozni onnan? Kritikánkból kiderül!

Michael Jackson halála óta mindenki arra vár, mikor elevenedik meg a posztár élete a vásznon, ennek pedig végre eljött az ideje (Fotó: Lionsgate)

A The Jackson 5-tól a világhírig

Avantgárd újításokat ne várjunk a Michaeltől, mely nem definiálja újra az életrajzi filmek történetvezetését. A sztori ugyanis Michael Jackson gyerekkoráig tekeri vissza az idő kerekét, és mutatja be a legelső képkockákkal, hogy a szupersztárság árát már milyen fiatalon meg kellett fizetnie: rögtön a kicsi Michaelt láthatjuk, amint az ablakból bámulja, ahogy a többi utcabeli gyerek kint játszik, míg ő és testvérei apjuk, a könyörtelen Joseph Jackson övétől rettegve próbálnak és muzsikálnak éjt nappallá téve.

A Michael akár egy The Jackson 5 biográfia is lehetne, hiszen a formáció felemelkedése és szertefoszlása is figyelmet kap, melyeket azonban rendre koncertmontázsok törnek meg, amik kvázi malterként hatnak a film téglafalában. Így tulajdonképpen dalról dalra jutunk egy Michael Jackson gyerekkorától pályafutása csúcsáig, érintve a pop csillagának legfényesebb állomásait.

A The Jackson 5 kezdeti napjaitól kezd mesélni a Michael direktora, Antoine Fuqua (Fotó: Lionsgate)

Michael Jackson, az egyszeri és utánozhatatlan

A mai internetszlengben gyakori kifejezés az aura, mely az adott személynek a karizmáját, menőségét és kisugárzását jelöli. Azt, amikor valaki belép egy szobába és minden szem rá szegeződik. Ebben Michael Jackson verhetetlen volt, gyakorlatilag ő volt az aura maga. Többek között ezért is kellett alaposan felkötnie azt a bizonyos, bokáig vágott pantallót Jaafar Jacksonnak.

De sikerült neki? Ha őszinték akarunk lenni, nem, viszont az tagadhatatlan, hogy mindent beleadott és Colman Domingóval a vállukon vitték a filmet.