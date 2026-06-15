Mi történhetett? Nem javul András herceg titokzatos sérülése

Miközben a brit királyi család tagjai III. Károly király hivatalos születésnapját ünnepelte a Trooping the Colour nevű rendezvényen, addig a bukott András herceg ismét távol maradt az eseménytől. A korábbi herceget néhány órával az ünnepség előtt fotózták le a Sandringham-birtok közelében.

András herceg nem vett részt a testvére születésnapján / Fotó: AFP

András herceg nem ünnepelt együtt a királyi családdal

A felvételeken továbbra is jól látható volt az a rejtélyes sérülés, ami az elmúlt napokban találgatások tárgyává vált. A volt yorki herceg jobb orcáján húzódó, feltűnő véraláfutás ugyan már gyógyulóban volt, de még mindig jól kivehető maradt. Andrást egy héttel korábban is lencsevégre kapták autóvezetés közben: az akkor készült képeken egy nagy, vörös elszíneződés látszott, ami a szemétől egészen az arcáig és a szája széléig húzódott. A sérülés eredetéről több találgatás is napvilágot látott, azonban a herceghez közelálló források szerint egy nem súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben.

New photograph of Andrew Mountbatten-Windsor reveals mysterious bruise on his face has healedhttps://t.co/v4cXsqd5Xx — GB News (@GBNEWS) June 13, 2026

A mostani megjelenés volt az egyik első nyilvános alkalom azóta, hogy májusban biztonsági incidens történt: ekkor a bukott herceg kutyasétáltatás közben került kellemetlen helyzetbe az otthona közelében. A megjelenés időzítése azért is kapott hatalmas figyelmet, mivel nemrég derült ki, hogy András bevételhez jutott a Royal Lodge birtokán található három ingatlan albérletbe adásából. A beszámolók szerint ezt annak ellenére tehette meg, hogy korábbi otthonáért jelképes összegű bérleti díjat fizetett.

Mindeközben Londonban megkezdődött a Trooping the Colour ünnepség, amit minden évben az uralkodó hivatalos születésnapjának tiszteletére rendeznek meg. A rendezvényen részt vett III. Károly király és Kamilla királyné, valamint Vilmos herceg, Katalin hercegné és gyermekeik is. A királyi család tagjai hintós felvonuláson vettek részt a The Mall sugárúton, miközben több ezer néző követte figyelemmel az eseményeket. A program részeként katonai díszszemlét tartottak, a nap későbbi részében pedig a hagyományoknak megfelelően a Buckingham-palota erkélyéről figyelték a Királyi Légierő repülőgépeinek parádéját. András herceg azonban ezúttal sem csatlakozott az ünneplő családhoz - derült ki a Mirror cikkéből.