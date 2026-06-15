Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Jolán, Vid névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történhetett? Nem javul András herceg titokzatos sérülése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors III.Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 17:45
születésnapAndrás herceg
A bukott herceg jelenleg is rejtőzködik. András herceg a bátyja szülinapján sem vett részt.

Miközben a brit királyi család tagjai III. Károly király hivatalos születésnapját ünnepelte a Trooping the Colour nevű rendezvényen, addig a bukott András herceg ismét távol maradt az eseménytől. A korábbi herceget néhány órával az ünnepség előtt fotózták le a Sandringham-birtok közelében.

András herceg nem vett részt testvére szülinapján.
András herceg nem vett részt a testvére születésnapján / Fotó: AFP

András herceg nem ünnepelt együtt a királyi családdal

A felvételeken továbbra is jól látható volt az a rejtélyes sérülés, ami az elmúlt napokban találgatások tárgyává vált. A volt yorki herceg jobb orcáján húzódó, feltűnő véraláfutás ugyan már gyógyulóban volt, de még mindig jól kivehető maradt. Andrást egy héttel korábban is lencsevégre kapták autóvezetés közben: az akkor készült képeken egy nagy, vörös elszíneződés látszott, ami a szemétől egészen az arcáig és a szája széléig húzódott. A sérülés eredetéről több találgatás is napvilágot látott, azonban a herceghez közelálló források szerint egy nem súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben. 

A mostani megjelenés volt az egyik első nyilvános alkalom azóta, hogy májusban biztonsági incidens történt: ekkor  a bukott herceg kutyasétáltatás közben került kellemetlen helyzetbe az otthona közelében. A megjelenés időzítése azért is kapott hatalmas figyelmet, mivel nemrég derült ki, hogy András bevételhez jutott a Royal Lodge birtokán található három ingatlan albérletbe adásából. A beszámolók szerint ezt annak ellenére tehette meg, hogy korábbi otthonáért jelképes összegű bérleti díjat fizetett. 

Mindeközben Londonban megkezdődött a Trooping the Colour ünnepség, amit minden évben az uralkodó hivatalos születésnapjának tiszteletére rendeznek meg. A rendezvényen részt vett III. Károly király és Kamilla királyné, valamint Vilmos herceg, Katalin hercegné és gyermekeik is. A királyi család tagjai hintós felvonuláson vettek részt a The Mall sugárúton, miközben több ezer néző követte figyelemmel az eseményeket. A program részeként katonai díszszemlét tartottak, a nap későbbi részében pedig a hagyományoknak megfelelően a Buckingham-palota erkélyéről figyelték a Királyi Légierő repülőgépeinek parádéját. András herceg azonban ezúttal sem csatlakozott az ünneplő családhoz - derült ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu