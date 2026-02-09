Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Retró kvíz, egy pár bakelit lemezt tart a kezében.

Retró sláger kvíz – Felismered ezeket az ikonikus, szerelmes dalokat?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 18:30
Emlékszel még azokra a régi dalokra, amiket rongyosra hallgattál, miközben éppen epekedtél valaki után? Repülj velünk vissza az időben, és nosztalgiázz kicsit ezzel a hihetetlen retró kvízzel! Vajon mennyire emlékszel a legikonikusabb magyar slágerekre?
Kelle Fanni
Rémlenek még a Neoton Família, a Republic vagy az Omega dalai, amikre egy egész ország tombolt? Mivel hamarosan itt a Valentin-nap, egy nosztalgikus retró kvízzel készültünk, amiből kiderül, hogy tudod-e kihez kötni az ismert romantikus dalokat. Vajon a legjobbak között leszel? 

Retró kvíz, bakelit lemezt hallgató pároknak.
Tedd próbára a tudásod ezzel a nosztalgikus kvízzel!
Fotó: 123RF
  • Ez a retró kvíz pillanatok alatt visszarepít az időben.
  • Most kiderítheted, mennyire jó a memóriád.
  • A kvíz segít hangolódni Valentin-napra.

Romantikus retró zenei kvíz – Bizonyítsd be, hogy legendás a zenei ízlésed!

A régi magyar slágerek nemcsak egy korszakot idéznek meg, hanem érzéseket, vágyakat, álmokat, feledhetetlen pillanatokat és történeteket. Talán éppen az „El kell, hogy engedj" vagy a „Holnap hajnalig" bömbölt a magnóból, amikor végre megtörtént az első csók, vagy a Balatonra utazva hangolódtatok a baráti nyaralásra.

Lehetséges, hogy amint meghallasz egy régi zenét, már kívülről fújod is a szövegét. De tudod kihez kötni a dalok címeit? Emlékszel még az aranytorkú énekesekre vagy a népszerű formációkra? Tedd próbára a tudásodat ezzel a felejthetetlen retró kvízzel, és idézd fel a régi szép időket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki énekelte a Szeress úgy is, ha rossz vagyok című számot?

Ha megjött kedved a régi magyar slágerekhez, hallgasd meg ezt a mixet:

