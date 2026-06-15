Időutazó bukkant fel egy 1943-as fotón? Döbbenetes dolgot tart a füléhez a kalapos férfi a II. világháború idején

Izland fővárosában, Reykjavíkban hömpölyög a tömeg a negyvenes években. Helyiek és amerikai katonák sétálnak az utcán a második világháború kellős közepén, egy taxis droszt előtt. Első pillantásra teljesen átlagos, korabeli utcakép, ám ha jobban megnézzük, azonnal megfagy a vér az ereinkben: egy időutazó sétált be a felvételre.

A képen látható időutazó egyértelműen a füléhez szorítja a modern kütyüt a negyvenes években Fotó: tomertu

Mobiltelefon a negyvenes években?

A tömegben ugyanis feltűnik egy világos ballonkabátos úriember, aki egyenesen a kamerába bámul. De nem ez a legfurcsább. A rejtélyes alak a füléhez emeli a kezét, a mozdulata pedig kísértetiesen emlékeztet arra, ahogy ma a mobiltelefonunkat tartjuk. Csakhogy a fotó idején még évtizedekre voltunk az első hordozható mobil, a Motorola DynaTAC 8000X 1973-as megjelenésétől!

Valóban mobiltelefonál egy férfi ezen az 1943-ban készült felvételen?

A döbbenetes felvétel valóságos kommentháborút robbantott ki a közösségi médiában, miután Kristjan Hoffmann megosztotta egy izlandi, régi fotókkal foglalkozó Facebook-csoportban – írja a Daily Star.

Messze megelőzte a korát technológiában

– írta a képhez Hoffmann.

Sokak szerint lebukott az időutazó

A hozzászólók azonnal gyártani kezdték a vadabbnál vadabb elméleteket. Voltak, akik szerint a férfi egyértelműen a jövőből pottyant vissza a múltba.

Dr. Who

– utalt a híres időutazós sci-fi sorozatra Karolina Petursdottir.

Egy másik kommentelő pedig poénra vette a dolgot, szerinte a fotó csak azt bizonyítja, hogy az izlandiak „már jóval mindenki előtt feltalálták a mobiltelefont”.

Egyszerű fülvakarás vagy valami más?

Persze a szkeptikusok rögtön megpróbálták lehűteni a kedélyeket. Szerintük nincs itt semmiféle időutazás, a férfi csupán egy teljesen hétköznapi mozdulatot tett.

Csak azt ellenőrzi, hogy működik-e az órája

– jegyezte meg egy csoporttag, míg mások szerint az úriember egyszerűen megvakarta a fülét, vagy a pipájával enyhített egy viszketést.

Bárhogy is legyen, a rejtélyes férfi fotója mágnesként vonzza a tekintetet. Akár időutazó, akár nem, sikerült elérnie, hogy több mint 80 évvel a kép elkészülte után is az egész internet róla beszéljen.