Kredenc vagy sifonér? Teszteld kvízünkben, mennyire ismered a bútorok régies neveit

Tudod mit kell elképzelned a kredenc szó hallatán? Beugrik, mi az a stelázsi? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel készültünk, szóval itt az ideje, hogy próbára tedd, mennyire vagy otthon a régi bútorok neveivel kapcsolatban! Töltsd ki az alábbi retró kvízt!
Tudtad, hogy a kredenc szó eredetileg olasz eredetű, és biztonságos tárolót jelent? Vagy hogy a sezlon a francia „chaise longue” kifejezés magyarítása, és egykor a délutáni pihenés elegáns kelléke volt? A bútorok régi nevei nem véletlenül hangzanak különlegesen: mindegyik mögött egy darabka kultúrtörténet rejtőzik.
Sok elnevezés a Monarchia idején terjedt el, mások vidéki tájnyelvből szivárogtak be a hétköznapokba. A sublót például a német „Schublade” (fiók) szóból ered, a sifonér pedig francia gyökerekkel büszkélkedhet. Ezek a kifejezések nemcsak bútorokat jelöltek, hanem státuszt, ízlést és egy korszak hangulatát is tükrözték.
Ma már ritkán használjuk ezeket a régies szavakat, pedig egy-egy hallatán szinte megelevenedik előttünk a nagyszüleink otthona. Korábban ezek a szavak a mindennapok részei voltak, ma viszont sok fiatal már csak találgatja, mit is jelentenek pontosan. Most itt az idő, hogy kiderítsd, mennyire vagy otthon a múlt lakberendezési kifejezéseiben! Vajon felismered, melyik bútor mire szolgált? Tudod, hol kapott helyet a sifonér, és mire használták a sublótot? Tedd próbára magad kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy művelt!
