Kredenc vagy sifonér? Teszteld kvízünkben, mennyire ismered a bútorok régies neveit

Ezt a kvízt csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni.

A tesztben tíz kép szerepel régi bútorokról, amelyek garantáltan próbára teszik az agytekervényeidet.

Sok bútorral ma már nem találkozunk a modern otthonokban.

Tudod mit kell elképzelned a kredenc szó hallatán? Beugrik, mi az a stelázsi? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel készültünk, szóval itt az ideje, hogy próbára tedd, mennyire vagy otthon a régi bútorok neveivel kapcsolatban! Töltsd ki az alábbi retró kvízt!

Retró kvízünkben régi bútorok képeit hoztuk el, neked pedig azok helyes neveit kell jól eltalálnod

Fotó: Artkraft / Fortepan

Retró kvíz a bútorok régies neveiről – te felismered nagyanyáink beremdezési tárgyait?

Tudtad, hogy a kredenc szó eredetileg olasz eredetű, és biztonságos tárolót jelent? Vagy hogy a sezlon a francia „chaise longue” kifejezés magyarítása, és egykor a délutáni pihenés elegáns kelléke volt? A bútorok régi nevei nem véletlenül hangzanak különlegesen: mindegyik mögött egy darabka kultúrtörténet rejtőzik.

Sok elnevezés a Monarchia idején terjedt el, mások vidéki tájnyelvből szivárogtak be a hétköznapokba. A sublót például a német „Schublade” (fiók) szóból ered, a sifonér pedig francia gyökerekkel büszkélkedhet. Ezek a kifejezések nemcsak bútorokat jelöltek, hanem státuszt, ízlést és egy korszak hangulatát is tükrözték.

Ma már ritkán használjuk ezeket a régies szavakat, pedig egy-egy hallatán szinte megelevenedik előttünk a nagyszüleink otthona. Korábban ezek a szavak a mindennapok részei voltak, ma viszont sok fiatal már csak találgatja, mit is jelentenek pontosan. Most itt az idő, hogy kiderítsd, mennyire vagy otthon a múlt lakberendezési kifejezéseiben! Vajon felismered, melyik bútor mire szolgált? Tudod, hol kapott helyet a sifonér, és mire használták a sublótot? Tedd próbára magad kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy művelt!