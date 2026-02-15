Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Retró kvízben szereplő fekete-fehér kép régi bútornál ülő nőkről egy szobában

Kredenc vagy sifonér? Teszteld kvízünkben, mennyire ismered a bútorok régies neveit

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 17:15
Itt az idő, hogy felidézd gyerekkorunk bútorainak régi neveit! Ebben a kvízben tíz kérdést teszünk fel; ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, akkor elmondhatod magadról, hogy a legműveltebbek közé tartozol! Készen állsz? Induljon a retró kvíz!
  • Ezt a kvízt csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni.
  • A tesztben tíz kép szerepel régi bútorokról, amelyek garantáltan próbára teszik az agytekervényeidet.
  • Sok bútorral ma már nem találkozunk a modern otthonokban.

Tudod mit kell elképzelned a kredenc szó hallatán? Beugrik, mi az a stelázsi? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel készültünk, szóval itt az ideje, hogy próbára tedd, mennyire vagy otthon a régi bútorok neveivel kapcsolatban! Töltsd ki az alábbi retró kvízt!

Retró kvízben szereplő kép régi bútorokról
Retró kvízünkben régi bútorok képeit hoztuk el, neked pedig azok helyes neveit kell jól eltalálnod
Fotó: Artkraft /  Fortepan

Retró kvíz a bútorok régies neveiről – te felismered nagyanyáink beremdezési tárgyait?

Tudtad, hogy a kredenc szó eredetileg olasz eredetű, és biztonságos tárolót jelent? Vagy hogy a sezlon a francia „chaise longue” kifejezés magyarítása, és egykor a délutáni pihenés elegáns kelléke volt? A bútorok régi nevei nem véletlenül hangzanak különlegesen: mindegyik mögött egy darabka kultúrtörténet rejtőzik.

Sok elnevezés a Monarchia idején terjedt el, mások vidéki tájnyelvből szivárogtak be a hétköznapokba. A sublót például a német „Schublade” (fiók) szóból ered, a sifonér pedig francia gyökerekkel büszkélkedhet. Ezek a kifejezések nemcsak bútorokat jelöltek, hanem státuszt, ízlést és egy korszak hangulatát is tükrözték.

Ma már ritkán használjuk ezeket a régies szavakat, pedig egy-egy hallatán szinte megelevenedik előttünk a nagyszüleink otthona. Korábban ezek a szavak a mindennapok részei voltak, ma viszont sok fiatal már csak találgatja, mit is jelentenek pontosan. Most itt az idő, hogy kiderítsd, mennyire vagy otthon a múlt lakberendezési kifejezéseiben! Vajon felismered, melyik bútor mire szolgált? Tudod, hol kapott helyet a sifonér, és mire használták a sublótot? Tedd próbára magad kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy művelt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi a képen szereplő tárgy régies elnevezése?

