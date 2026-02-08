Kőkemény retró kvíz a régi idők iskolájából: ha te is voltál úttörő, ezt a 8 kérdést illik hibátlanul megválaszolni

Kik voltak az úttörők? Milyen volt az egyenruhájuk? Hogyan hangzottak a kisdobosok pontjai? Vajon neked mennyi maradt meg az iskolás éveidből? Teszteld a kvízzel, hogy mennyire élénken él még benned ez a különleges korszak.

Töltsd ki ezt a kőkemény, nosztalgikus retró kvízt!

Fotó: Fortepan/ Magyar Rendőr

Az úttörőmozgalom hagyományai egészen 1919-ig nyúlnak vissza.

Ez a kvíz visszarepít téged a régi időkbe.

Most kiderül, mennyire jó a memóriád.

Nosztalgikus retró kvíz: mennyire rémlik gyerekkorod legmeghatározóbb korszaka?

Volt idő, amikor a nyakkendő színe a hovatartozásról árulkodott. A kisdobosok és úttörők világa sokunk gyerekkorának meghatározó része volt: jelszavak, fogadalmak, táborok, közösségi játékok. Az úttörőmozgalom hagyományai nagyon régre, egészen 1919-ig nyúlnak vissza, amelyek sokat változtak az évek során, mára pedig szinte a feledés homályába vesztek.

Ezért egy kis nosztalgiára hívunk téged, hogy a retró kvíz segítségével kiderítsd, mennyire emlékszel erre a különleges korszakra! Vajon élénken élnek még benned az iskolás évek? Lássuk, hány pontot szerzel!