Kőkemény retró kvíz a régi idők iskolájából: ha te is voltál úttörő, ezt a 8 kérdést illik hibátlanul megválaszolni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 15:45
Rémlenek azok az iskolás évek, amikor még egyenruhát kellett hordani, és elengedhetetlen volt a hagyományok tisztelete? Ha úgy gondolod, hogy rengeteg dologra emlékszel, akkor töltsd ki ezt a nosztalgikus retró kvízt!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Kik voltak az úttörők? Milyen volt az egyenruhájuk? Hogyan hangzottak a kisdobosok pontjai? Vajon neked mennyi maradt meg az iskolás éveidből? Teszteld a kvízzel, hogy mennyire élénken él még benned ez a különleges korszak.

Retró kvíz az úttörőkről és a kisdobosokról.
Töltsd ki ezt a kőkemény, nosztalgikus retró kvízt!
Fotó: Fortepan/ Magyar Rendőr
  • Az úttörőmozgalom hagyományai egészen 1919-ig nyúlnak vissza.
  • Ez a kvíz visszarepít téged a régi időkbe.
  • Most kiderül, mennyire jó a memóriád.

Nosztalgikus retró kvíz: mennyire rémlik gyerekkorod legmeghatározóbb korszaka?

Volt idő, amikor a nyakkendő színe a hovatartozásról árulkodott. A kisdobosok és úttörők világa sokunk gyerekkorának meghatározó része volt: jelszavak, fogadalmak, táborok, közösségi játékok. Az úttörőmozgalom hagyományai nagyon régre, egészen 1919-ig nyúlnak vissza, amelyek sokat változtak az évek során, mára pedig szinte a feledés homályába vesztek.

Ezért egy kis nosztalgiára hívunk téged, hogy a retró kvíz segítségével kiderítsd, mennyire emlékszel erre a különleges korszakra! Vajon élénken élnek még benned az iskolás évek? Lássuk, hány pontot szerzel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor alapították a Magyar Úttörők Szövetségét?

Ez a videó visszarepít a régi szép időkbe:

Ezeket a retró kvízeket kitöltötted már?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
