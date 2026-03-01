Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Retró kvíz a címlapok koronázatlan királynőiről: felismered a régi magyar modelleket?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 13:30
A régi fotókon újra megelevenednek a magyar divatélet ikonikus alakjai – azok a modellek, akikért egykor szívből rajongtunk. Te felismered a legismertebb arcokat? Teszteld a tudásod legújabb retró kvízünkkel, és idézd fel velünk a varázslatos 70-es, 80-as éveket!
Valódi szépségideálok voltak ebben az időszakban, minden nő rájuk akart hasonlítani, és a férfiak csak szuperlatívuszokban beszéltek róluk. A magyar divatélet aranykora tele volt ikonikus arcokkal, csillogó kifutókkal, nagy nevekkel és legendás pillanatokkal. Ha felfrissítenéd az emlékeidet, és egy kis időre visszarepülnél velünk az időben, ezt a retró kvízt feltétlenül töltsd ki!

Retró kvízben szereplő magyar modellek.
Retró kvíz a magyar divatélet ikonikus modelljeiről! Te felismered őket?
Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ
  • 10 izgalmas kérdés a magyar divatélet ikonikus szereplőiről.
  • Címlapok, reklámok, nagy márkák és híres manökenek.
  • Utazz vissza az időben, és derítsd ki, mennyire vagy retró divatszakértő!

Kőkemény retró kvíz: mennyire emlékszel a régi idők magyar modelljeire?

Ők voltak a kifutók és magazinok csillagai. A ’60-as, ’70-es és ’80-as évek gyönyörű manökenjei nemcsak ruhákat mutattak be, hanem egy varázslatos korszakot testesítettek meg – címlapokon, reklámokban és divatbemutatókon váltak a stílus koronázatlan királynőivé. Van, aki a Fabulon arcaként szerzett országos népszerűséget, más a modellkedés előtt táncosnőként dolgozott, akadt, aki a puszta véletlennek köszönhetően csöppent bele a modellek világába, és olyan is, akit Párizsban a legnagyobb divatházak alkalmaztak. A Fanny magazin ezúttal egy izgalmas tesztet állított össze, melynek főszereplői a híres magyar modellek. Vajon te mennyire emlékszel rájuk? Most kiderül! Töltsd ki a retró kvízt, és teszteld, mennyire vagy otthon a híres magyar modellek varázslatos világában! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Tudod, hogy a képen látható divatos ruhadarab, a poncsó honnan származik?

