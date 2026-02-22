Retró tévéműsor kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a kedvenceidre

Emlékszel még a legnagyobb hazai vetélkedőkre és ifjúsági műsorokra?

A retró tévéműsor korszakában műsorvezetők váltak országosan ismert arcokká.

Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire élnek benned a részletek.

A nyolcvanas–kilencvenes évek magyar televíziózása egészen más hangulatú volt, mint a mai streamingvilág. Volt idő, amikor csak két csatorna közül lehetett választani, hétfőnként pedig szünetelt a tévéadás. A hétvégi varieték, vetélkedők és ifjúsági műsorok kezdetét már napokkal előtte vártuk, és a műsorvezetőket is ismerősként fogadtuk. Ez a retró tévéműsor kvíz neked szól, ha te is ott ültél a képernyő előtt délutánonként.

Ezek a retró tévéműsorok mindannyiunk kedvencei voltak

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Retró tévéműsor kvíz csak rajongóknak

A Szeszélyes évszakok például több mint három évtizeden át futott a Magyar Televízióban. Zenés kabaréi, könnyed hangvétele egyszerre szólt a fiatalabb és idősebb nézőknek. A vetélkedők közül a Kap-csol-tam az élő telefonos játék izgalmát hozta be a nappalikba, amikor még kuriózumnak számított, hogy a néző közvetlenül bekerülhet egy adásba. A kilencvenes években a kereskedelmi televíziók indulásával új korszak kezdődött: a Szerencsekerék vagy a Mindent vagy semmit már tempósabb, látványosabb szórakozást kínált.

A gyerekeknek szóló műsorok szintén meghatározóak voltak, ifjúsági magazinok, irodalmi és kulturális, ismeretterjesztő tartalmak szóltak a kamasz korosztálynak. Ezek a műsorok ma már médiatörténeti emlékek. Arcok, főcímzenék, telefonos bejelentkezések – egy korszak, amikor még együtt ült le a család a tévé elé. Ebből a retró tévéműsor kvízből most kiderül, mennyire maradtak meg benned a részletek!