Retró tévéműsor kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a kedvenceidre

Retró tévéműsor kvíz: most kiderül, mennyire vagy képben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 18:30
Emlékszel még, kik vezették a legnépszerűbb vetélkedőket és magazin műsorokat? A retró tévéműsor időszakában egy ország ült le egyszerre a képernyő elé, és a műsorvezetők szinte családtagokká váltak. Most kiderül, mennyire élnek benned ezek az emlékek!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Emlékszel még a legnagyobb hazai vetélkedőkre és ifjúsági műsorokra?
  • A retró tévéműsor korszakában műsorvezetők váltak országosan ismert arcokká.
  • Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire élnek benned a részletek.

A nyolcvanas–kilencvenes évek magyar televíziózása egészen más hangulatú volt, mint a mai streamingvilág. Volt idő, amikor csak két csatorna közül lehetett választani, hétfőnként pedig szünetelt a tévéadás. A hétvégi varieték, vetélkedők és ifjúsági műsorok kezdetét már napokkal előtte vártuk, és a műsorvezetőket is ismerősként fogadtuk. Ez a retró tévéműsor kvíz neked szól, ha te is ott ültél a képernyő előtt délutánonként.

Retró tévéműsor archív fotó Antal Imrével.
Ezek a retró tévéműsorok mindannyiunk kedvencei voltak
Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Retró tévéműsor kvíz csak rajongóknak

A Szeszélyes évszakok például több mint három évtizeden át futott a Magyar Televízióban. Zenés kabaréi, könnyed hangvétele egyszerre szólt a fiatalabb és idősebb nézőknek. A vetélkedők közül a Kap-csol-tam az élő telefonos játék izgalmát hozta be a nappalikba, amikor még kuriózumnak számított, hogy a néző közvetlenül bekerülhet egy adásba. A kilencvenes években a kereskedelmi televíziók indulásával új korszak kezdődött: a Szerencsekerék vagy a Mindent vagy semmit már tempósabb, látványosabb szórakozást kínált.

A gyerekeknek szóló műsorok szintén meghatározóak voltak, ifjúsági magazinok, irodalmi és kulturális, ismeretterjesztő tartalmak szóltak a kamasz korosztálynak. Ezek a műsorok ma már médiatörténeti emlékek. Arcok, főcímzenék, telefonos bejelentkezések – egy korszak, amikor még együtt ült le a család a tévé elé. Ebből a retró tévéműsor kvízből most kiderül, mennyire maradtak meg benned a részletek!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki volt a Szeszélyes évszakok legendás műsorvezetője?

Hallgasd meg a Kölyökidő főcímdalát:

Töltsd ki ezeket a kvízeket is:

 

