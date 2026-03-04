Nem sokon múlt a tragédia: brutális baleset rázta meg Ozoránt

Egy, az egész települést megrázó baleset történt a napokban Ozorán. A hírek szerint egy autós nem a megfelelő sebességgel közlekedett a település egyik utcájában, amikor megcsúszott, áttért a szemközti sávba, ahol nekicsapódott a szembejövő autónak. A vétlen jármű az ütközés erejétől elsodort egy, az út szélén várakozó gyalogost. A mentők a vétlen kocsi egyik utasát és a gyalogost súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Brutális baleset történt Ozorán /Fotó: Police.hu

A balesetet okozó, 22 éves helyi sofőr nem volt ismeretlen a rendőrök számára: számos alkalommal intézkedtek vele szemben, mind vagyon elleni bűncselekmények, mind engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt, miután sosem volt jogosítványa.

A baleset után a férfit a tamási rendőrök őrizetbe vették, és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt bíróság elé állították, ahol 15 nap elzárást kapott. A baleset okozása miatt pedig büntetőeljárás indult ellene a Tamási Rendőrkapitányságon - írják a rendőrség honlapján.



A balesetről megrázó videófelvétel is készült: