Emlékszel még rájuk? Felismered milyen játékokkal játszottál? Retró kvíz a legjobb memóriájúaknak

Gyermekkorban kifejezetten fontos a játék, ami fejleszti a kicsik kézügyességét, beszédkészségét, feladatmegoldó-és koncentrációs képességét. Játék közben új idegi kapcsolatok épülnek ki az agyban, ami jó alapot ad a későbbi tanulási képességeknek. Ha többen játszanak együtt, az segít kiépíteni a szociális képességeiket: a konfliktuskezelést, a csapatmunkát és a szabályok betartását. De hagyjuk a tudományt, ez a kvíz visszarepít a gondtalan gyermekkorba, ahol még nem volt stressz, csak az élményekkel teli játék.

Nosztalgikus retró kvíz a gyermekkorunk kedvenc játékairól. Töltsd ki te is!

Fotó: Rodica Vasiliev / Shutterstock

Retró kvíz a gyermekkorunkról

Annyi emlékünk van, némelyekre nem is emlékszünk vissza tudatosan, csak akkor, ha újra visszaköszön egy fotón vagy előkerül egy tárgy a padlásról. Viszont éppen ezekből az emlékekből és tapasztalatokból épült fel a személyiségünk. Neked mi volt a kedvenc retró gyerekkori játékod? Töltsd ki a kvízt, és éld át újra fiatalkorod legszebb pillanatait a moncsicsivel, a búgócsigával és a tamagotchival!

Készen állsz? Indulhat a kvíz?