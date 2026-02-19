Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Emlékszel még rájuk? Felismered milyen játékokkal játszottál? Retró kvíz a legjobb memóriájúaknak

gyermekkor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 18:30
retro kvízekmoncsicsiRubik kocka
Te is szívesen gondolsz vissza a gyermekkorodra? Hoztunk egy nosztalgikus retró kvízt, amellyel visszaemlékezhetsz a legönfeledtebb pillanataidra. De vajon nem csal az emlékezeted, felismered még a régi játékaidat? Teszteld a memóriád, töltsd ki a kvízt!
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Gyermekkorban kifejezetten fontos a játék, ami fejleszti a kicsik kézügyességét, beszédkészségét, feladatmegoldó-és koncentrációs képességét. Játék közben új idegi kapcsolatok épülnek ki az agyban, ami jó alapot ad a későbbi tanulási képességeknek. Ha többen játszanak együtt, az segít kiépíteni a szociális képességeiket: a konfliktuskezelést, a csapatmunkát és a szabályok betartását. De hagyjuk a tudományt, ez a kvíz visszarepít a gondtalan gyermekkorba, ahol még nem volt stressz, csak az élményekkel teli játék.

Egy kisfiú kirak egy Rubik kockát, aminek a retró kvízben is lesz szerepe.
Nosztalgikus retró kvíz a gyermekkorunk kedvenc játékairól. Töltsd ki te is!
Fotó: Rodica Vasiliev /  Shutterstock 

Retró kvíz a gyermekkorunkról

Annyi emlékünk van, némelyekre nem is emlékszünk vissza tudatosan, csak akkor, ha újra visszaköszön egy fotón vagy előkerül egy tárgy a padlásról. Viszont éppen ezekből az emlékekből és tapasztalatokból épült fel a személyiségünk. Neked mi volt a kedvenc retró gyerekkori játékod? Töltsd ki a kvízt, és éld át újra fiatalkorod legszebb pillanatait a moncsicsivel, a búgócsigával és a tamagotchival!

Készen állsz? Indulhat a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen közlekedési eszköz látható a képen?

Az alábbi videó segít a Rubik kocka kirakásában:

