Emlékszel még rájuk? Felismered milyen játékokkal játszottál? Retró kvíz a legjobb memóriájúaknak

Gyermekkorban kifejezetten fontos a játék, ami fejleszti a kicsik kézügyességét, beszédkészségét, feladatmegoldó-és koncentrációs képességét. Játék közben új idegi kapcsolatok épülnek ki az agyban, ami jó alapot ad a későbbi tanulási képességeknek. Ha többen játszanak együtt, az segít kiépíteni a szociális képességeiket: a konfliktuskezelést, a csapatmunkát és a szabályok betartását. De hagyjuk a tudományt, ez a kvíz visszarepít a gondtalan gyermekkorba, ahol még nem volt stressz, csak az élményekkel teli játék.
Annyi emlékünk van, némelyekre nem is emlékszünk vissza tudatosan, csak akkor, ha újra visszaköszön egy fotón vagy előkerül egy tárgy a padlásról. Viszont éppen ezekből az emlékekből és tapasztalatokból épült fel a személyiségünk. Neked mi volt a kedvenc retró gyerekkori játékod? Töltsd ki a kvízt, és éld át újra fiatalkorod legszebb pillanatait a moncsicsivel, a búgócsigával és a tamagotchival!
Készen állsz? Indulhat a kvíz?
Az alábbi videó segít a Rubik kocka kirakásában:
