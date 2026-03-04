"Felfordult a gyomrom: a férjem a közösségi médiában osztott meg mindent a házasságunkról!"

Egy nő teljesen megdöbbent, amikor felfedezte, hogy a férje a tudta nélkül valóságshow-ként osztja meg az életüket a közösségi médiában. A házassága megingott.
A tanácsadóhoz forduló nő elmondta: teljesen összetört, amikor megtudta, hogy a házasságáról és a gyermekeiről szóló információk kerültek ki az internetre - méghozzá azokat nem más, mint a saját férje osztotta meg. A feleség figyelmét a testvére hívta fel arra, amit a Quora nevű online platformon talált: a férj a saját, valódi neve alatt osztott meg bejegyzéseket. A nő először azt hitte, a testvére csak ugratja őt, ám amikor utánanézett, felfordult a gyomra az olvasottaktól.
A pár 20 éve van együtt, a jelenleg negyvenes éveiben járó férj pedig arról számolt be a világnak, hogy a házasságuknak vége, és már nem is szereti a feleségét, mert érzelmileg instabilnak tartja őt.
A saját szemszögéből írta le a vitáinkat, melodrámává formálva őket, hogy idegenek is élvezhessék.
A férfi továbbá a nő mentális állapotáról is valótlant állított, amelyhez kegyetlen hozzászólások érkeztek: ezekben toxikusnak és őrültnek nevezték a feleséget.
De ami a legjobban megrémített, az az, hogy fotókat is posztolt: képeket az otthonunkról és a lakókocsinkról is, amin látszott a rendszám. Bárki beazonosíthatta volna, hol lakunk.
A nő azonnal számon kérte a férjét, aki ezután törölte a bejegyzéseket. A történtek után azonban a feleség paranoiásnak érzi magát, valamint megbántottnak és bizonytalannak. Nem tudja, hogyan lépjen tovább.
A The Sun tanácsadója szerint:
"Vagy nagyon naiv, vagy egyszerűen vakmerő és kegyetlen, hogy ilyen bensőséges részleteket osztott meg az életetekről egy nyilvános fórumon. Nyilvánvalóan már korábban is voltak megoldatlan problémák a házasságotokban. Egy tanácsadóval való beszélgetés - akár egyedül, akár közösen -, segíthet. De bármi is történjen, ne hagyd ezt annyiban: foglalkozz most a mögöttes problémákkal, akár együtt maradtok, akár nem."
