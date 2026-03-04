Hatalmas balhé, le kellett fogni a liverpooli legendát a meccs után

Gólok helyett egy indulatos jelenet borzolta a kedélyeket kedd este a Bournemouth-Brentford Premier League-találkozón. Bár Tóth Alex ezúttal is – immár harmadik alkalommal – a kispadról követte végig a cseresznyések találkozóját, a lefújást követően testközelből láthatta, ahogy a korábbi liverpooli közönségkedvenc, Jordan Henderson elveszíti a türelmét.

Jordan Henderson balhézott a Bournemouth-Brentford meccs után / Fotó: Visionhaus

A 87-szeres angol válogatott középpályás a játékoskijáró előtt keveredett heves szóváltásba a Bournemouth szakmai stábjának egyik tagjával, Shaun Cooperrel. A vita pillanatok alatt elmérgesedett, és kis híján tettlegességig fajult. A 35 éves futballistát végül a csapattársai lefogták, és arrébb tessékelték.

🚨🚨| Jordan Henderson was involved in an altercation with a Bournemouth staff member at full-time.



pic.twitter.com/jKxXCajAHu — CentreGoals. (@centregoals) March 3, 2026

A Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola a felvételeken békéltető szerepben tűnik fel: igyekezett csillapítani a kedélyeket és szétválasztani a feleket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is kitért a közjátékra:

Mindig békéltető vagyok. Nem tudom, hogyan kezdődött. Henderson és Cooper között támadt konfliktus, kemény vita volt. Kezet fogtam a Brentford vezetőedzőjével és a negyedik játékvezetővel, ekkor estek egymásnak, de szerencsére hamar leállítottuk.

Az esetről készült videón Tóth Alex is feltűnik, több méterre állt a konfliktustól, és nem avatkozott közbe.

Jordan Henderson igazi legenda Liverpoolban

Az angol futballista 2011 és 2023 között szerepelt a Liverpoolnál, és a korszak meghatározó játékosának számított. 2015-ben a legendás Steven Gerrardtól vette át a csapatkapitányi karszalagot, amellyel a karján 2019-ben Bajnokok Ligája, egy évvel később pedig Premier League győzelemig vezette a Vörösöket.