Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas balhé, le kellett fogni a liverpooli legendát a meccs után

jordan henderson
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 18:17
BournemouthbrentfordTóth AlexLiverpoolPremier League
Tóth Alex nem kapott lehetőséget a Bournemouth mérkőzésén, ám a találkozó így is emlékezetes maradt egy közjáték miatt. A korábbi liverpooli csapatkapitány, Jordan Henderson kis híján összeverekedett az ellenfél egyik stábtagjával.

Gólok helyett egy indulatos jelenet borzolta a kedélyeket kedd este a Bournemouth-Brentford Premier League-találkozón. Bár Tóth Alex ezúttal is – immár harmadik alkalommal – a kispadról követte végig a cseresznyések találkozóját, a lefújást követően testközelből láthatta, ahogy a korábbi liverpooli közönségkedvenc, Jordan Henderson elveszíti a türelmét.

Jordan Henderson balhézott a Bournemouth-Brentford meccs után
Jordan Henderson balhézott a Bournemouth-Brentford meccs után / Fotó: Visionhaus

A 87-szeres angol válogatott középpályás a játékoskijáró előtt keveredett heves szóváltásba a Bournemouth szakmai stábjának egyik tagjával, Shaun Cooperrel. A vita pillanatok alatt elmérgesedett, és kis híján tettlegességig fajult. A 35 éves futballistát végül a csapattársai lefogták, és arrébb tessékelték.

A Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola a felvételeken békéltető szerepben tűnik fel: igyekezett csillapítani a kedélyeket és szétválasztani a feleket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is kitért a közjátékra:

Mindig békéltető vagyok. Nem tudom, hogyan kezdődött. Henderson és Cooper között támadt konfliktus, kemény vita volt. Kezet fogtam a Brentford vezetőedzőjével és a negyedik játékvezetővel, ekkor estek egymásnak, de szerencsére hamar leállítottuk.

Az esetről készült videón Tóth Alex is feltűnik, több méterre állt a konfliktustól, és nem avatkozott közbe.

Jordan Henderson igazi legenda Liverpoolban

Az angol futballista 2011 és 2023 között szerepelt a Liverpoolnál, és a korszak meghatározó játékosának számított. 2015-ben a legendás Steven Gerrardtól vette át a csapatkapitányi karszalagot, amellyel a karján 2019-ben Bajnokok Ligája, egy évvel később pedig Premier League győzelemig vezette a Vörösöket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu