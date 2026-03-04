Putyinnal tárgyalt Szijjártó Péter: szabadon engedik a magyar hadifoglyokat

Moszkvában tárgyalt a magyar külgazdasági és külügyminiszter az energiaszállítások biztosításáról és az orosz hadifogságba került magyar állampolgárok ügyéről. Szijjártó Péter az orosz vezetéssel, köztük Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett, miközben a globális energiapiacot több konfliktus is bizonytalanná teszi - írja a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter és Putyin / Fotó: Facebook

Az orosz elnökkel tárgyalt Szijjártó Péter

A külügyminiszter korábban arról beszélt, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország energiabiztonságát több tényező is veszélyezteti. Mint mondta, az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, miközben a Közel-Keleten zajló háborús feszültségek a tengeri olaj- és földgázszállításokat is érintik. A tárgyalások másik fontos témája az ukrán hadseregbe besorozott, majd orosz hadifogságba került magyar állampolgárok helyzete.



Vlagyimir Putyin a megbeszélés elején köszöntötte a magyar külgazdasági és külügyminisztert, és hangsúlyozta, hogy nem ez az első találkozójuk. Az orosz elnök ezután arról beszélt, hogy Szijjártó Péter az elmúlt években rendszeresen ellátogatott Oroszországba, és aktívan dolgozik a két ország kapcsolatainak fenntartásán még a jelenlegi nehéz nemzetközi helyzetben is.

Putyin ugyanakkor elismerte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom csökkent, az elmúlt időszakban mintegy 13 százalékkal esett vissza, de szerinte a gazdasági együttműködés továbbra is stabil.

Az orosz elnök kiemelte, hogy a kapcsolatok különösen az energetika területén maradtak erősek, példaként említve a Paksi Atomerőmű bővítését, valamint a szénhidrogénszállítások kérdését. Az orosz elnök azt mondta, tisztában van azzal, hogy Magyarország számára fontos az energiaellátás biztonsága, és hangsúlyozta, hogy Oroszország eddig is megbízható szállítónak bizonyult - írja a Mandiner.

Szijjártó Péter a találkozón arról beszélt, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország számára a biztonság és az energiabiztonság a legfontosabb szempont. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden háborúból ki akar maradni, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról.

Felidézte, hogy Ukrajna hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezetéken a Magyarországra irányuló szállításokat, miközben a közel-keleti konfliktusok miatt a tengeri olaj- és gázszállítások is bizonytalanná váltak, ami tovább növeli a globális energiapiaci feszültségeket.

A külügyminiszter ezért azt mondta, azért érkezett Moszkvába, hogy garanciát kapjon arra, hogy a Magyarország számára szükséges kőolaj- és földgázmennyiségek a válságos időszak ellenére is rendelkezésre állnak, és azokat Oroszország változatlan áron szállítja majd. Szijjártó Péter kiemelte, hogy az olcsó orosz energia kulcsfontosságú a rezsicsökkentés fenntartásához, ezért Magyarország számára különösen fontos a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat gázvezeték működése.