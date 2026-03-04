Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Putyinnal tárgyalt Szijjártó Péter: szabadon engedik a magyar hadifoglyokat

vlagyimir putyin
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 18:20 / FRISSÍTÉS: 2026. március 04. 18:55
szijjártó pétertárgyalásháborúhadifogoly
Két hadifoglyot is szabadon bocsátanak. Energiaellátásról és a hadifogságba került magyarok sorsáról tárgyalt Moszkvában Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin.
Bors
A szerző cikkei

Moszkvában tárgyalt a magyar külgazdasági és külügyminiszter az energiaszállítások biztosításáról és az orosz hadifogságba került magyar állampolgárok ügyéről. Szijjártó Péter az orosz vezetéssel, köztük Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett, miközben a globális energiapiacot több konfliktus is bizonytalanná teszi - írja a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter és Putyin / Fotó:   Facebook

Az orosz elnökkel tárgyalt Szijjártó Péter

A külügyminiszter korábban arról beszélt, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország energiabiztonságát több tényező is veszélyezteti. Mint mondta, az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, miközben a Közel-Keleten zajló háborús feszültségek a tengeri olaj- és földgázszállításokat is érintik. A tárgyalások másik fontos témája az ukrán hadseregbe besorozott, majd orosz hadifogságba került magyar állampolgárok helyzete.


Vlagyimir Putyin a megbeszélés elején köszöntötte a magyar külgazdasági és külügyminisztert, és hangsúlyozta, hogy nem ez az első találkozójuk. Az orosz elnök ezután arról beszélt, hogy Szijjártó Péter az elmúlt években rendszeresen ellátogatott Oroszországba, és aktívan dolgozik a két ország kapcsolatainak fenntartásán még a jelenlegi nehéz nemzetközi helyzetben is.

Putyin ugyanakkor elismerte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom csökkent, az elmúlt időszakban mintegy 13 százalékkal esett vissza, de szerinte a gazdasági együttműködés továbbra is stabil. 

Az orosz elnök kiemelte, hogy a kapcsolatok különösen az energetika területén maradtak erősek, példaként említve a Paksi Atomerőmű bővítését, valamint a szénhidrogénszállítások kérdését. Az orosz elnök azt mondta, tisztában van azzal, hogy Magyarország számára fontos az energiaellátás biztonsága, és hangsúlyozta, hogy Oroszország eddig is megbízható szállítónak bizonyult - írja a Mandiner.

Szijjártó Péter a találkozón arról beszélt, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország számára a biztonság és az energiabiztonság a legfontosabb szempont. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden háborúból ki akar maradni, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról. 

Felidézte, hogy Ukrajna hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezetéken a Magyarországra irányuló szállításokat, miközben a közel-keleti konfliktusok miatt a tengeri olaj- és gázszállítások is bizonytalanná váltak, ami tovább növeli a globális energiapiaci feszültségeket.

A külügyminiszter ezért azt mondta, azért érkezett Moszkvába, hogy garanciát kapjon arra, hogy a Magyarország számára szükséges kőolaj- és földgázmennyiségek a válságos időszak ellenére is rendelkezésre állnak, és azokat Oroszország változatlan áron szállítja majd. Szijjártó Péter kiemelte, hogy az olcsó orosz energia kulcsfontosságú a rezsicsökkentés fenntartásához, ezért Magyarország számára különösen fontos a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat gázvezeték működése.

Magyar hadifoglyok szabadon bocsátásáról döntött Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélt az oroszországi hadifogságban lévő magyarokról is. 

Tegnap a telefonbeszélgetésünk során a miniszterelnök úr, Orbán Viktor is arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássuk szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok. Ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek 

– fogalmazott az orosz elnök.  

Putyin szerint a két fogoly a magyar delegációval térhet haza azon a repülőgépen, amellyel a küldöttség Moszkvába érkezett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
