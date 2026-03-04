Alvó gyerekekre támadt a baracskai rém - ezt mondta a Borsnak a nyakon szúrt kislány

Mint arról a Bors korábban is írt, rendőrök vettek körül egy családi házat szombaton (február 28.) este a baracskai Molnár utcában, miután a gyanú szerint egy késes ámokfutó majdnem három gyermek halálát okozta. A 25 éves férfi döbbenetes dolgot művelt: piálgatás után osont be a szobába, ahol kést rántott és nekiesett az alvó tiniknek. Az, hogy végül mindhárom fiatal életben maradt, nem a késelőnek köszönhető: a középső kamasz ugyanis olyan éktelen ordibálásba kezdett, hogy a támadó végül elmenekült. A baracskai késes támadás mindenkit sokkolt a környéken.

A baracskai késes támadás egy családi vendégség után történt. Mindhárom gyerek megsérült

Késes támadás: sikoltozó kamaszfiú futamította meg Zsoltot

Mint azt a sarokház környékén élők elmondták, már csak azért is sokkolta őket a dolog, mert aznap egy hangos szót sem hallottak az épület felől:

Albérletben élnek itt, nemrégiben költözött ide először egy nő, majd utána többen is megjelentek. Nem nagyon ismertük őket, aznap is csak azt láttuk, hogy megállnak a rendőrök. Mi semmit nem hallottunk, egy kiabálást vagy hangos szót sem, pedig állítólag a gyerekek sikoltoztak és kiabáltak

- mesélte egy közelben lakó nő a Borsnak. Pedig úgy tudni, hogy aznap este a 25 éves román állampolgárságú Zsolt döbbenetes vérfürdőt rendezett a családi házban, ahova eredetileg vendégségbe érkezett. Egy ideig minden rendben ment: békében iszogatott, végül pedig annak rendje és módja szerint elköszönt és elhagyta a házat. Ezután viszont állítólag nem hazament, hanem először egy közeli kocsma felé vette az irányt, majd egy kanyarral visszatért a Molnár utcába.

Zsoltot azóta letartóztatták, családja azonban hisz az ártatlanságában / Fotó: Police/Youtube

Nyakánál szúrta meg a kamaszlányt

Ekkor már bejelentés nélkül érkezett: halkan beólálkodott a házba, majd lecsapott a gyerekszobában pihenő 12 és 16 kamaszlányra és a 14 éves fiúra. Információink szerint utóbbi volt az, aki a kiabálásával riadóztatta a rokonokat is:

A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekeket, egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel

- mondta az eset után a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Zsolt ezután elmenekült, míg a gyerekeket kórházba vitték, miután bár túlélték a támadást, de mindhárman megsérültek. A helyiek elmondták, hogy a történtek óta nemigen látták a családot, ottjártunkkor is csupán az egyik rokon ballagott ki, aki szűkszavúan csak annyit mondott: még most is a történtek hatása alatt állnak.

Még csak beszélni sem tudok róla, nagyon megviselt minket ez az egész. Bár a gyerekek jól vannak, de lelkileg megrázta őket a dolog

- mondta az egyik rokon. Mögötte hamarosan felbukkant az egyik kamaszlány is, akit ugyan már kiengedtek a kórházból, de magán viselte a szurkálás nyomait: az álla alatti területet és a nyaka egy részét még ekkor is vastag, fehér kötés fedte.

Szerencsére már jól vagyok

- mondta lapunknak tömören a kamasz.