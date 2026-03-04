Alvó gyerekekre támadt a baracskai rém - ezt mondta a Borsnak a nyakon szúrt kislány

Mint arról a Bors korábban is írt, rendőrök vettek körül egy családi házat szombaton (február 28.) este a baracskai Molnár utcában, miután a gyanú szerint egy késes ámokfutó majdnem három gyermek halálát okozta. A 25 éves férfi döbbenetes dolgot művelt: piálgatás után osont be a szobába, ahol kést rántott és nekiesett az alvó tiniknek. Az, hogy végül mindhárom fiatal életben maradt, nem a késelőnek köszönhető: a középső kamasz ugyanis olyan éktelen ordibálásba kezdett, hogy a támadó végül elmenekült. A baracskai késes támadás mindenkit sokkolt a környéken.
Mint azt a sarokház környékén élők elmondták, már csak azért is sokkolta őket a dolog, mert aznap egy hangos szót sem hallottak az épület felől:
Albérletben élnek itt, nemrégiben költözött ide először egy nő, majd utána többen is megjelentek. Nem nagyon ismertük őket, aznap is csak azt láttuk, hogy megállnak a rendőrök. Mi semmit nem hallottunk, egy kiabálást vagy hangos szót sem, pedig állítólag a gyerekek sikoltoztak és kiabáltak
- mesélte egy közelben lakó nő a Borsnak. Pedig úgy tudni, hogy aznap este a 25 éves román állampolgárságú Zsolt döbbenetes vérfürdőt rendezett a családi házban, ahova eredetileg vendégségbe érkezett. Egy ideig minden rendben ment: békében iszogatott, végül pedig annak rendje és módja szerint elköszönt és elhagyta a házat. Ezután viszont állítólag nem hazament, hanem először egy közeli kocsma felé vette az irányt, majd egy kanyarral visszatért a Molnár utcába.
Ekkor már bejelentés nélkül érkezett: halkan beólálkodott a házba, majd lecsapott a gyerekszobában pihenő 12 és 16 kamaszlányra és a 14 éves fiúra. Információink szerint utóbbi volt az, aki a kiabálásával riadóztatta a rokonokat is:
A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekeket, egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel
- mondta az eset után a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Zsolt ezután elmenekült, míg a gyerekeket kórházba vitték, miután bár túlélték a támadást, de mindhárman megsérültek. A helyiek elmondták, hogy a történtek óta nemigen látták a családot, ottjártunkkor is csupán az egyik rokon ballagott ki, aki szűkszavúan csak annyit mondott: még most is a történtek hatása alatt állnak.
Még csak beszélni sem tudok róla, nagyon megviselt minket ez az egész. Bár a gyerekek jól vannak, de lelkileg megrázta őket a dolog
- mondta az egyik rokon. Mögötte hamarosan felbukkant az egyik kamaszlány is, akit ugyan már kiengedtek a kórházból, de magán viselte a szurkálás nyomait: az álla alatti területet és a nyaka egy részét még ekkor is vastag, fehér kötés fedte.
Szerencsére már jól vagyok
- mondta lapunknak tömören a kamasz.
Kiderült, hogy a család régóta ismeri Zsoltot, szegről-végről rokonságban is áll a két család. A késeléssel gyanúsított férfi rokonai is a közelben élnek, ők azt mondták: biztosak benne, hogy nem Zsolt volt a késelő.
Soha nem volt közünk még rendőrséghez, képzelhetik, mennyire megdöbbentünk, amikor csengettek nálunk és őt keresték. Szerintem nem ő tette. Mire a rendőrök kiértek, vér már sehol nem volt, feltakarították. És a kés sincs meg, amivel rátámadtak a gyerekekre, ez hogy lehet?
- tárta szét a karját a férfi egyik rokona. Zsoltot azóta több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt letartóztatták, családja azonban töretlenül hisz ártatlanságában.
Nem is tudtunk vele beszélni, mert már aznap este megtalálták és elvitték, azóta is bent van. De mi tudjuk, hogy nem ő volt. Hívő ember vagyok, így abban bízok, hogy az Isten tudja, mi történt és az ő segítségével kiderül majd minden és nem hurcolják meg őt
- összegezte véleményét az asszony.
