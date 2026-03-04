Drámai versenyfutás az idővel: háborús helyzet miatt rekedt külföldön a magyar influencer és családja – cukorbeteg kisfia gyógyszere Dubajban maradt

Az elmúlt napokban kiéleződő közel-keleti konfliktus hatásai már az Egyesült Arab Emírségekig is elértek. Dubaj felett rakétákat és drónokat észleltek, a légvédelem működésbe lépett, a lakosság pedig vészriasztásokat kapott a telefonjára. A kialakult helyzetről a Bors exkluzív interjút készített a Dubajban élő magyar influenszerrel, Daróczi-Máté Erikával, aki családjával épp a Maldív-szigeteken nyaralt, amikor a konfliktus kiéleződött.

A Dubaji támadások kezdetekor már Daróczi-Máté Erika és családja a Maldív szigeteken volt (Fotó: Facebook)

Dubajban maradt a cukorbeteg kisfiú gyógyszere

Mintegy ötezer magyar él az Egyesült Arab Emírségekben, köztük Erika és családja is, akik azonban szerencsére éppen nem tartózkodtak otthon, amikor a feszültség fokozódni kezdett. A nyaralás azonban váratlanul rémálommá vált. A család eredetileg csütörtökre foglalt repülőjegyet Dubajba, ám a helyzet miatt a repülőtér ideiglenesen bezárt. „Csütörtökre van jegyünk, de jelenleg zárva van a reptér, így most biztosan nem tudunk visszamenni. Ha addig kinyitják, akkor talán sikerül” – mondta korábban Erika lapunknak. A helyzetet azonban tovább nehezíti, hogy kisfiuk, Medox cukorbeteg. A család mindössze egy hétre elegendő inzulint és eszközt vitt magával a nyaralásra, az inzulinpumpához szükséges tartályok azonban Dubajban maradtak. „Most egy hétnyi adagot hoztunk magunkkal, és itt nem lehet beszerezni az ő gyógyszerét” – mondta az édesanya.

A dubaji támadás hétvége óta tart (Fotó: AFP)

Hogyan jutnak majd vissza?

Felmerült az is, hogy inkább Magyarországra utaznak vissza, hiszen Budapesten is hozzáférnének a szükséges eszközökhöz, ám ez sem bizonyult egyszerűnek, mivel oda is dubaji átszállással tudtak volna eljutni. „Álmunkban sem mertük volna gondolni, hogy nem fogunk csütörtökön visszajutni Dubajba, mert kitör egy háború” – fogalmazott Erika.

Hosszú út vár rájuk

Végül azonban sikerült megoldást találniuk, bár nem egyszerűt. A család egy rendkívül hosszú, négy szakaszból álló utazással próbál visszajutni Dubajba.

Az útjuk a következőképpen alakul:

Először seaplane-nel indulunk a Maldív-szigetek egyik üdülőszigetéről Maléba, majd Maléból Colombóba repülünk, onnan Ománba utazunk, végül pedig Ománból autóval tesszük meg a Dubajig tartó mintegy ötórás utat.

„A nyaralásunk egy nappal rövidebb lett. Kicsit szomorú vagyok, mert a párom rengeteg opciót keresett, de mire foglalni akart, már minden betelt. Végül egyetlen járat maradt, ami egy nappal korábban indul” – mesélte Erika. Az eredeti, csütörtöki járatukat időközben törölték, így nem volt más választásuk, mint ezt a bonyolult és hosszadalmas útvonalat választani. Az influencer édesanya szerint most minden azon múlik, hogy időben visszaérjenek Dubajba, hiszen kisfiuknak szüksége van az inzulinpumpához tartozó eszközökre.