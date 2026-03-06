"Te rib*nc" – Megan Fox teljesen elkattant, miután beszóltak neki

2026 úgy tűnik, az újbóli eljövetelek éve. Az idei filmhozatalban ugyanis sorra érkeznek a várva várt visszatérések: Toy Story 5, Pókember 4, Horrorra akadva 6 és még sorolhatnánk. Azonban Hollywoodban most mindenki egy bizonyos Megan Foxról beszél, miután a 2000-es évek Sydney Sweeney-je egy nyálcsorgatósra sikeredett Instagram-poszttal rúgta be mindenki telefonkijelzőt azt kiáltva: Itt vagyok! Noha a posztra az egész internet felkapta a fejét, a világháló legmélyebb bugyraiból előbukkant teória alaposan beárnyékolja azt a tényt, hogy a színésznő megtörte a 2024 óta tartó közösségimédia-böjtjét.

A Megan Fox-filmek szekere a 2007-es Transformersszel indult be (Fotó: Robert Zuckerman)

Megan Fox szerint Megan Fox utánozhatatlan

Miről is van szó? Tulajdonképpen arról, hogy az elmúlt napokban a César-gálán barátnőt villantó és életműdíjban részesülő Jim Carrey után ezúttal Megan Foxot találta meg az internet népe. Machine Gun Kelly exkedvesének levesébe alaposan bele is köptek ezek a különös konteósok, és nem elég, hogy a közösségi média több felületét is ellepték azzal az elméletükkel, hogy Foxot is elragadta és leklónozta a háttérhatalom, még a vadítóan szexi képeket tartalmazó bejegyzése alá is odaszemtelenkedtek:

Ez nem is Megan. Ez csak egy klón

– szólt egy azóta már törölt hozzászólás, amire több mint 26 ezer kedvelés érkezett.

Megan Fox Instagramját ellepték az összeesküvés-elméletek hívei (Fotó: Instagram)

Azonban a Transformers-filmek szexiségét aligha kell félteni, a bombázó nem hagyta szó nélkül a konteó-gyülekezetet a kommentszekcióban, és rövid, de frappáns választ adott a kommentelőnek:

Egy klón erre nem lenne képes, te r**anc

– pörkölt oda Fox.

Megan Fox 2026-os visszatérése a netezők egy része szerint nem is a színésznőhöz, hanem csak a klónjához köthető (Fotó: Carlos Tischler)

Hollywood, a lecserélt sztárok hazája

Az amerikai sztárvilágban egyébként nem is olyan új keletű ez a klónelmélet, mint azt gondolnánk. A filmszakma, de főleg a zeneipar történetében tekint vissza komoly múltra az a konteó, hogy valójában már nem is az eredeti előadó, hanem csak imposztor szórakoztat helyette.

Hollywoodban Jim Carrey és Megan Fox lőtt egy másik „rókát” Jamie Foxxot is belekevertek már ezzel az őrült teóriával, a leghíresebb sztori viszont egyértelműen a gyászba borult Beatles zenekar tagjához, Paul McCartney-hoz köthető, akit állítólag 1966-ban láthattunk utoljára. Ebben az évben ugyanis egy Billy Shears névre hallgató dublőr vette át a helyét.