Műveltségi kvíz: ezekre a kérdésekre csak az emberek 1%-a tudja a helyes választ – Te köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 18:15
Ez a műveltségi teszt a történelem, az irodalom, a földrajz, illetve a zene területein mérheti fel tudásodat. A kérdések között találhatóak klasszikus művek, híres történelmi személyek és fontos földrajzi ismeretek. Teszteld tudásodat ezzel a műveltségi kvízzel, és tudd meg, mennyire vagy jártas a kultúra különböző területein!
Etédi Alexa
Ez a műveltségi kvíz olyan témákra épít, amelyek a kultúra, a történelem, a földrajz és az irodalom területén alapvetőek. A kérdések között szerepelnek magyar és nemzetközi személyek, híres műalkotások, valamint olyan fontos történelmi események, amelyek meghatározóak voltak a világ és Magyarország fejlődése szempontjából.

Kőkemény műveltségi kvízben az első világháborúról is szó van.
A műveltségi kvízben az első világháborúról is kérdezünk.  
Fotó: John Warwick Brooke /  Wikipédia
Műveltségi kvíz a történelem, az irodalom, a földrajz és a zene világából

A műveltségi kvíz  célja, hogy felmérje, mennyire ismerjük a különböző tudományterületek alapjait, és miként kapcsolódnak azok a mindennapi életünkhöz. Emellett lehetőséget ad arra is, hogy felfrissítsük tudásunkat és új dolgokat tanuljunk, miközben szórakozunk.

A kérdések változatos nehézségi szinttel lettek összeállítva, így mindenki megtalálhatja a saját tudásának megfelelő kihívást. Legyen szó történelmi csatákról, híres művészekről, vagy földrajzi felfedezésekről, a kvíz átfogó képet ad arról, hogy mennyire vagyunk tisztában a világunkkal.

Próbáld ki, teszteld magad, és tudd meg, mennyire vagy művelt a kultúra, a műveltség terén!

KVÍZ

1 / 8
Melyik művet írta Jókai Mór?

Az alábbi videóból megismerheted a világ leghíresebb festményeit:

Tedd próbára magad az alábbi műveltségi kvízekkel is:

 

