Wass Albert portréja a műveltségi kvízben.

Ezen a műveltségi kvízen 10-ből 9-en elbuknak: te felismered Wass Albert leghíresebb műveit?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 12:45
Olvasott embernek tartod magad? Legújabb műveltségi kvízünkkel most bebizonyíthatod, mennyire ismered Wass Albert legszebb műveit! Válaszolj a kérdésekre, és máris kiderül!
Ripszám Boglárka
1998. február 17-én hunyt el Wass Albert, a kétszeres Baumgarten-díjas erdélyi magyar író és költő, akinek rengeteg értékes művet köszönhetünk. Te mennyit ismersz közülük? Legújabb műveltségi kvízünkből most kiderül!

Wass Albert emlékmű a műveltségi kvízben.
Műveltségi kvíz: hány Wass Albert művet ismersz?
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
  • Wass Albert 1908-ban született az erdélyi Válaszúton.
  • 1998-ban hunyt el Floridában.
  • Műveit származása, gyerekkora és a háborús évek tapasztalatai formálták.
  • Irodalmi kvízünk segítségével tesztelheted, mennyire ismered munkásságát.

Wass Albert az erdélyi Válaszúton született 1908. január 8-án. Élete első felének élményei meghatározták későbbi műveinek kereteit, háttereit. Régi nemesi családból származott. Gyermekkorát erdők, birtokok, kastélyok és a vidéki élet tapasztalatai formálták. De ez a környezet nemcsak helyszínként jelent meg műveiben: identitásformáló hatása volt.

Tanulmányai során több országban is járt. Gazdasági és erdészeti képzettséget szerzett, majd visszatért szülőföldjére, Erdélybe. Azonban a második világháború éveiben besorozták. Különböző beosztásokat látott el a katonaságban. A háború után emigrált. 1945 után Nyugatra ment, és többet nem tért haza.

Regényeiben visszatérő motívum az elvesztett otthon, a természet közelsége és szeretete, a közösséghez tartozás vágya és kérdései.

Hányat ismersz fel Wass Albert művei közül?

Wass Albert halálának évfordulója alkalmat ad arra, hogy tisztelegjünk munkássága előtt. Emlékezz meg ma te is a tehetséges erdélyi magyar íróról műveltségi kvízünk segítségével!

Tedd próbára tudásodat! Te hány kvízkérdésre tudod a helyes választ?

KVÍZ

Melyik egy Wass Albert mű címe?

Az alábbi videóban Wass Albert életéről hallhatsz a II. világháború ideje alatt:

