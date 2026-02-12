A legműveltebb 1%-ba tartozol, ha helyesen ki tudod tölteni ezt a kvízt

Imádsz olvasni, szeretsz elmélyülni a történelmi eseményekben és rejtélyekben, rajongsz a művészetekért, a különleges festményekért és a gyönyörű műalkotásokért? Tudod, honnan erednek a legnagyobb folyók, és melyik a világ legkisebb állama? Kívülről fújod Európa országainak fővárosait? Ha úgy gondolod, hogy igazán művelt vagy és nemcsak olyan ismert műalkotásokat ismersz, mint Michelangelo Dávid-szobra, vagy Botticelli Vénusz születése című festménye, akkor érdemes próbára tenned a tudásod ezzel a kőkemény kvízzel.

Kőkemény műveltségi kvízünkben még az operatudásodról is számot kell adnod. Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Az általános műveltség sokrétű tudáson alapul, nem lehet egyik pillanatról a másikra megszerezni, megvásárolni pedig végképp nem. Ahhoz, hogy minden tudományról legyen némi fogalmunk, az iskolai tananyag mellett, önszorgalomból is tanulnunk kell. Magolni nem érdemes, a tudásszomjat nem lehet erőszakkal kielégíteni. Viszont garantált, ha egy társaságban megvillantod a műveltséged, tisztelettel fognak adózni előtted.

Felkészültél? Jöhet a műveltségi kvíz?