A legműveltebb 1%-ba tartozol, ha helyesen ki tudod tölteni ezt a kvízt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 19:30
földrajzművészeti alkotástörténelem
Művelt vagy és olvasott? Képben vagy a történelem, a művészetek, a földrajz és matematika terén? Tedd próbára a tudásod, ugyanis hoztunk egy olyan kvízt, amit ha helyesen ki tudsz tölteni, igazán büszke lehetsz magadra, mert a legműveltebb emberek közé tartozol.
Fehér Lilla
Imádsz olvasni, szeretsz elmélyülni a történelmi eseményekben és rejtélyekben, rajongsz a művészetekért, a különleges festményekért és a gyönyörű műalkotásokért? Tudod, honnan erednek a legnagyobb folyók, és melyik a világ legkisebb állama? Kívülről fújod Európa országainak fővárosait? Ha úgy gondolod, hogy igazán művelt vagy és nemcsak olyan ismert műalkotásokat ismersz, mint Michelangelo Dávid-szobra, vagy Botticelli Vénusz születése című festménye, akkor érdemes próbára tenned a tudásod ezzel a kőkemény kvízzel

A műveltségi kvízhez kapcsolódó Aida opera régi, színes plakátja.
Kőkemény műveltségi kvízünkben még az operatudásodról is számot kell adnod. Fotó: Photo12 via AFP /   AFP

Az általános műveltség sokrétű tudáson alapul, nem lehet egyik pillanatról a másikra megszerezni, megvásárolni pedig végképp nem. Ahhoz, hogy minden tudományról legyen némi fogalmunk, az iskolai tananyag mellett, önszorgalomból is tanulnunk kell. Magolni nem érdemes, a tudásszomjat nem lehet erőszakkal kielégíteni. Viszont garantált, ha egy társaságban megvillantod a műveltséged, tisztelettel fognak adózni előtted. 

Felkészültél? Jöhet a műveltségi kvíz?

Mit nem fedezett fel Magellán?

Az alábbi videón a kvízben is szereplő Aida című operát nézheted meg:

Tedd próbára a tudásod az alábbi kvízeinkkel is:

 

