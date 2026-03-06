Így csúszott Britney Spears a gödör legaljára! 55 napos frigye, döbbenetes hajnyírása és pucér táncai után újra a címlapon

Az egykori pophercegnő botrányai évtizedek óta foglalkoztatják a rajongókat és a sajtót egyaránt. Britney Spears karrierje tele volt elképesztő sikerekkel, de legalább ugyanennyi megdöbbentő magánéleti fordulattal is. A villámházasság, a gyerekeivel kapcsolatos botrányok, a sokkoló hajborotválás, a drogfüggőségről szóló pletykák, a bizarr táncvideók, a meztelenkedés és a legfrissebb hírek az ittas vezetés miatt történő letartóztatásáról mind hozzájárultak ahhoz, hogy az énekesnő neve újra és újra címlapokra kerüljön. Összegyűjtöttük időrendi sorrendben a legnagyobb Britney Spears botrányokat.

Britney Spears ittas vezetés miatt került őrizetbe 2026. március 4-én

Fotó: Juliano/X17online.com / Northfoto

Britney Spears botrányai az évek alatt

A legfrissebb hírek szerint a pophercegnőt 2026. március 4-én este letartóztatták Kalifornia államban, Ventura megyében. Britney Spears ittas vezetés miatt került őrizetbe, ám ez senkit nem lepett meg, ugyanis a rajongók szerint már várható volt, hogy valami rossz történik majd az énekesnő életében, tekintettel arra, hogy Britney Spears milyen botrányos múlttal rendelkezik.

Villámházasság

2004-ben az énekesnő azzal került a címlapokra, hogy hirtelen felindulásból Las Vegasban feleségül ment gyerekkori barátjához, Jason Alexanderhez. Britney Spears frigye viszont mindössze 55 óráig tartott, ugyanis az énekesnő családja és jogászai közbeléptek és érvénytelenítették azt. Így ez lett a bulvártörténelem egyik legrövidebb celebházassága.

Britney Spears Las Vegasban kötött villámházassága 55 napig tartott

Fotó: ZUMA Press / Northfoto

Gyerekkel az ölében vezetett

Britney Spears 2006 februárjában azzal vívta ki az emberek haragját, amikor egy kávézás után lencsevégre lencsevégre kapták a Pacific Coast Highwayen, ahogy az akkor öthónapos kisfiával, Sean Prestonnal az ölében vezette SUV-ját Malibuban. Ez az incidens hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban és a hatóságok is vizsgálni kezdték az ügyet. Még a gyermekvédelmisek is meglátogatták az énekesnőt, de végül nem emeltek vádat ellene. Britney Spears később azzal magyarázta a történteket, hogy a paparazzók üldözték, ő pedig pánikba esett.

Majdnem leejtette a gyerekét

Pár hónappal később, májusban Britney Spears épp a New Yorkban található Ritz Carlton Hotelből távozott úgy, hogy az egyik karjában a nyolc hónapos kisfia, Sean Preston, volt, a másikban pedig egy pohár víz. A paparazzók vakuvillogása miatt azonban megrémült és megbotlott úgy, hogy gyermeke majdnem kiesett a kezéből. A kisbaba feje hátracsuklott, és a sapkája is leesett, de az énekesnőnek szerencsére végül sikerült megtartania őt egy testőre segítségével, így Sean Preston nem esett le a földre. Az énekesnőt nagyon megrázta ez az eset, így gyorsan egy közeli kávézóba menekült be, ahol a szemtanúk szerint zokogva szorongatta a kisfiát. De hiába mindez, a bulvársajtó kíméletlenül támadta az esetet követően, felelőtlen anyának beállítva őt, miközben ő a fotósokat okolta a veszélyes helyzetért.