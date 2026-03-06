Hogyan lesz a kertből második nappali egy jól választott kerti bútorral?

De mitől lesz egy egyszerű udvarból valódi „második nappali”?
Ahogyan a nappaliban a kanapé köré szerveződik az élet, úgy a kertben is a jól megválasztott kerti bútor jelöli ki a központot. Ha kényelmes, hívogató és elég nagy ahhoz, hogy mindenki elférjen, akkor automatikusan ott kezd zajlani az élet. Egy kültéri ülőgarnitúra ma már nem csupán néhány műanyag székből áll. Párnázott, masszív, esztétikus szettek közül lehet választani, amelyek simán felveszik a versenyt a beltéri bútorokkal is. Nem véletlen, hogy sokan estére már ki sem mennek vissza a nappaliba.
Ha van egy elem, ami garantáltan odavonzza a családot és a vendégeket, az a hintaágy. Egy árnyékos sarokban elhelyezve igazi relax-zóna válik belőle. Könyvolvasás, délutáni szunyókálás vagy csak egy csendes beszélgetés – a hintaágy külön hangulatot ad a kertnek. Nem véletlen, hogy sokan már nem is csak „kiegészítőként”, hanem központi elemként tekintenek rá. Egy jól megválasztott darab egyszerre praktikus és látványos.
Sokan még mindig azt gondolják, hogy egy stílusos kerti nappali csak nagy házak és vastag pénztárcák privilégiuma. Pedig ma már ez egyáltalán nincs így.
A Leziter kerti bútor kínálatában például kifejezetten pénztárcabarát megoldások találhatók, amelyek ár-érték arányban kifejezetten erősek. Letisztult dizájn, stabil szerkezet, mégis elérhető ár – nem csoda, hogy sok vásárló kedvencei.
Egy jól összeállított szett, néhány kültéri párna és egy hangulatos fényfüzér már önmagában teljesen új dimenzióba emelheti a kertet.
A Homelux.hu – a 2025-ös Év Webshopja díj lakberendezés kategória győztese – szakértőjét arról kérdeztük, valóban létrehozható-e egy kényelmes, „második nappaliként” működő kert a fenti termékekből.
„Teljes mértékben” – válaszolta. „Sokan azt hiszik, hogy a kerti nappali kialakítása drága mulatság. Pedig ma már az alacsonyabb és középkategóriás árú kerti bútorok között is találni kifejezetten tartós, esztétikus modelleket.”
A szakértő szerint a lényeg az átgondolt választás. „Ha a méret, a használat és a tér adottságai alapján választanak bútort, akkor kompromisszumok nélkül, kedvező áron is kialakítható egy kényelmes kültéri élettér.”
A kert tehát ma már nem csak a fű és a grill helye. Egy jól megválasztott kerti bútorral valódi közösségi térré válhat – ahol a nyári esték, a hosszú beszélgetések és a pihenés természetesen költöznek ki a szabadba.
