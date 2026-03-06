Őrülten szexi! Margot Robbie tetoválónak állt Harley Quinnként

Egy forgatás egészen hosszúra tud nyúlni, a szoros szakmai együttműködésből pedig sokszor valódi baráti kapcsolatok alakulnak ki. A nap nagy részében összezárt stábtagok valódi csapattá kovácsolódnak, és az időnként előforduló üresjáratokban, vagy egy-egy nehezebb pillanatban a stábtagok bármire képesek, hogy felvidítsák egymást és színesebbé tegyék a sokszor megterhelő munkát. Így lehetett ez az Öngyilkos osztag forgatásán is, ahol Margot Robbie olyannyira beleélte magát a rosszlány Harley Quinn szerepébe, hogy tűt ragadott és a kollégáin gyakorolt. De nem ez az egyetlen vidám pillanat, ami nagy hollywoodi produkciók esetében előfordult. Íme a legviccesebb kulisszatitkok!

A Margot Robbie filmek legszexibb darabja? A bombázó kitörölhetetlen nyomot hagyott az Öngyilkos osztag stábtagjain (Fotó: Atlas Entertainment)

Margot Robbie kitetoválta a stábot

Az Öngyilkos osztag című DC-Univerzumos moziban Margot Robbie Harley Quinn karakterét alakította, aki, mint tudjuk, nem a jókislányságáról vált híressé, vagy inkább hírhedtté. Robbie annyira beleélte magát a szerepébe, hogy új szenvedélyt is talált magának a forgatás során. Online rendelt egy olcsó kezdő tetoválószettet, majd elkezdte a stábtagokon gyakorolni tudományát. Még Cara Delevingne modell és színésznő is kapott tintát a bőre alá, egy kis pisztolyt varratott magára az Üvöltő szelek sztárjával. A forgatás alatt majdnem mindenki kapott egy eredeti Robbie-féle varratot, azonban a színésznő másodkarrierjének egy félresikerült lánybúcsú vetett véget. Robbie állítólag részegen egy lánybúcsún is elővette a varrópisztolyt, de a minta erősen félresikerült, így azóta szögre akasztotta a tintás tudományát, azonban az Öngyilkos osztagon dolgozók így is örökre a bőrükön viselhetik a 2016-os film emlékét.

Ha nem jönne be a színészkedés, Margot Robbie még csinálhat karriert tetoválóművészként (Fotó: Atlas Entertainment)

Tony Stark kielégíthetetlen étvágya

A Bosszúállók forgatásán a Vasembert, Tony Starkot alakító Robert Downey Jr. A legkülönfélébb helyeken rejtett el nassolnivalókat a díszletben. Képtelen volt megállni, hogy ne ropogtasson valamit, sokszor élesben a kamera előtt sem bírta türtőztetni magát. Joss Whedon rendező fáradhatatlanul próbálta lebeszélni őt a nassolásról, de a színész folytatta. A nasik felbukkantak íróasztalfiókokban és különböző tárolókban is, szóval ha a film bármelyik pontján kiszúrjuk, hogy Tony Stark a jelenet közepén áfonyát eszeget, az nagyon is valódi.