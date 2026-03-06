Őrülten szexi! Margot Robbie tetoválónak állt Harley Quinnként

Egy forgatás egészen hosszúra tud nyúlni, a szoros szakmai együttműködésből pedig sokszor valódi baráti kapcsolatok alakulnak ki. A nap nagy részében összezárt stábtagok valódi csapattá kovácsolódnak, és az időnként előforduló üresjáratokban, vagy egy-egy nehezebb pillanatban a stábtagok bármire képesek, hogy felvidítsák egymást és színesebbé tegyék a sokszor megterhelő munkát. Így lehetett ez az Öngyilkos osztag forgatásán is, ahol Margot Robbie olyannyira beleélte magát a rosszlány Harley Quinn szerepébe, hogy tűt ragadott és a kollégáin gyakorolt. De nem ez az egyetlen vidám pillanat, ami nagy hollywoodi produkciók esetében előfordult. Íme a legviccesebb kulisszatitkok!
Az Öngyilkos osztag című DC-Univerzumos moziban Margot Robbie Harley Quinn karakterét alakította, aki, mint tudjuk, nem a jókislányságáról vált híressé, vagy inkább hírhedtté. Robbie annyira beleélte magát a szerepébe, hogy új szenvedélyt is talált magának a forgatás során. Online rendelt egy olcsó kezdő tetoválószettet, majd elkezdte a stábtagokon gyakorolni tudományát. Még Cara Delevingne modell és színésznő is kapott tintát a bőre alá, egy kis pisztolyt varratott magára az Üvöltő szelek sztárjával. A forgatás alatt majdnem mindenki kapott egy eredeti Robbie-féle varratot, azonban a színésznő másodkarrierjének egy félresikerült lánybúcsú vetett véget. Robbie állítólag részegen egy lánybúcsún is elővette a varrópisztolyt, de a minta erősen félresikerült, így azóta szögre akasztotta a tintás tudományát, azonban az Öngyilkos osztagon dolgozók így is örökre a bőrükön viselhetik a 2016-os film emlékét.
A Bosszúállók forgatásán a Vasembert, Tony Starkot alakító Robert Downey Jr. A legkülönfélébb helyeken rejtett el nassolnivalókat a díszletben. Képtelen volt megállni, hogy ne ropogtasson valamit, sokszor élesben a kamera előtt sem bírta türtőztetni magát. Joss Whedon rendező fáradhatatlanul próbálta lebeszélni őt a nassolásról, de a színész folytatta. A nasik felbukkantak íróasztalfiókokban és különböző tárolókban is, szóval ha a film bármelyik pontján kiszúrjuk, hogy Tony Stark a jelenet közepén áfonyát eszeget, az nagyon is valódi.
Tudjuk, hogy a Mátrix sajátos jelmeztárához hozzátartoztak a 2000-es évek legvagányabb napszemüvegei, melyek tükröződő felülete is fontos eleme volt az egyes jelenetek megkomponálásának. Azonban ez a tény pont annyi problémát okozott, mint amennyit hozzáadott a látványhoz, ugyanis a tükröződő szemüveglencsében nemcsak a Keanu Reeves által alakított Neo volt látható, hanem a mögötte álló teljes stáb, kamerástól, mikrofonostól. A Wachowski testvérek a legkülönfélébb módokon próbálták kiküszöbölni a problémát, így a stábtagok sokszor nagy, fekete leplek alatt bujkáltak a kamerák mögött, sőt, időnként a színészek háta mögött próbáltak láthatatlanná válni, de a szemfülesek így is felfedezhetnek legalább egy-két tükröződő kameraobjektívet Morpheus napszemüvegének lencséjén.
A Christopher Nolan rendezte Sötét lovag forgatásán Christian Bale nevettette meg a teljes stábot. A színész teljes Batman jelmezben szeretett volna helyet foglalni, azonban nem számolt vele, hogy a Batman kosztüm nem olyan rugalmas, mint gondolta. Ahogy megkezdte a műveletet, a jelmez olyan merev volt, hogy visszapattant és a színész egyszerűen felborult, mint egy olcsó G.I. Joe figura. A stáb éktelen röhögésben tört ki, miközben szegény Nolan próbálta visszaállítani a fegyelmet és megőrizni a jelenet komolyságát.
