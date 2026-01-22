Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Könyvet olvasó fiú, aki hibátlanul ki tudja tölteni a kvízt.

Hatalmas irodalmi kvíz: csak az igazán műveltek tudják hibátlanul kitölteni – Neked menni fog?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 08:15
A magyar irodalom rendkívül változatos és tele van igazi gyöngyszemekkel, amelyeknek már az első sora magával ragadja az olvasót. A magyar kultúra napja alkalmából ezért egy fergeteges irodalmi kvízzel készültünk, amiből kiderül, mennyire vagy művelt!
Te mennyire emlékszel Ady Endre vagy József Attila leghíresebb költeményeire? Úgy gondolod, hogy lankadatlan figyelemmel ültél az irodalomórákon, hogy elmélyedhess a magyar költészet legszebb alkotásaiban? Akkor ez a kvíz csak rád vár!

Ebből a kvízből kiderül, mennyire vagy művelt! 
  • Január 22. a magyar kultúra napja.
  • A magyar irodalom számtalan különleges költeménnyel büszkélkedhet.
  • Irodalmi kvízünk segítségével most kiderítheted, hogy mennyire emlékszel az ikonikus alkotásokra.

Óriási műveltségi kvíz: te mennyire ismered a magyar irodalom leghíresebb verseit?

Egy szép költemény pillanatok alatt a szívünkbe lophatja magát, képes elgondolkodtatni vagy éppen megnyugtatni. Ráadásul a versek ismerete nemcsak lelki feltöltődést nyújt, hanem műveltebbé is tesz. Gondolj csak arra, hogy színesíti a szókincset, sőt elősegíti a kreatív gondolkodást és az érzelmi intelligenciát is.

Bár már egyre kevesebben olvasnak verseket, egy-egy emlékezetes sor még ma is felbukkan egy Facebook-poszt vagy egy Instagram-bejegyzés alatt. De vajon neked mennyire rémlenek Radnóti Miklós vagy Csokonai Vitéz Mihály művei? Töltsd ki ezt az irodalmi kvízt, és tudd meg, mennyire vagy művelt!

Melyik Csokonai Vitéz Mihály versből származik az idézet: „Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak Remény!”?

Az alábbi videóban Latinovits Zoltán előadásában hallhatod József Attila Kész a leltár című versét:

