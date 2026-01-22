Hatalmas irodalmi kvíz: csak az igazán műveltek tudják hibátlanul kitölteni – Neked menni fog?

Te mennyire emlékszel Ady Endre vagy József Attila leghíresebb költeményeire? Úgy gondolod, hogy lankadatlan figyelemmel ültél az irodalomórákon, hogy elmélyedhess a magyar költészet legszebb alkotásaiban? Akkor ez a kvíz csak rád vár!
Egy szép költemény pillanatok alatt a szívünkbe lophatja magát, képes elgondolkodtatni vagy éppen megnyugtatni. Ráadásul a versek ismerete nemcsak lelki feltöltődést nyújt, hanem műveltebbé is tesz. Gondolj csak arra, hogy színesíti a szókincset, sőt elősegíti a kreatív gondolkodást és az érzelmi intelligenciát is.
Bár már egyre kevesebben olvasnak verseket, egy-egy emlékezetes sor még ma is felbukkan egy Facebook-poszt vagy egy Instagram-bejegyzés alatt. De vajon neked mennyire rémlenek Radnóti Miklós vagy Csokonai Vitéz Mihály művei? Töltsd ki ezt az irodalmi kvízt, és tudd meg, mennyire vagy művelt!
Az alábbi videóban Latinovits Zoltán előadásában hallhatod József Attila Kész a leltár című versét:
