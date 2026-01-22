Hatalmas irodalmi kvíz: csak az igazán műveltek tudják hibátlanul kitölteni – Neked menni fog?

Te mennyire emlékszel Ady Endre vagy József Attila leghíresebb költeményeire? Úgy gondolod, hogy lankadatlan figyelemmel ültél az irodalomórákon, hogy elmélyedhess a magyar költészet legszebb alkotásaiban? Akkor ez a kvíz csak rád vár!

Ebből a kvízből kiderül, mennyire vagy művelt!

Január 22. a magyar kultúra napja.

A magyar irodalom számtalan különleges költeménnyel büszkélkedhet.

Irodalmi kvízünk segítségével most kiderítheted, hogy mennyire emlékszel az ikonikus alkotásokra.

Óriási műveltségi kvíz: te mennyire ismered a magyar irodalom leghíresebb verseit?

Egy szép költemény pillanatok alatt a szívünkbe lophatja magát, képes elgondolkodtatni vagy éppen megnyugtatni. Ráadásul a versek ismerete nemcsak lelki feltöltődést nyújt, hanem műveltebbé is tesz. Gondolj csak arra, hogy színesíti a szókincset, sőt elősegíti a kreatív gondolkodást és az érzelmi intelligenciát is.

Bár már egyre kevesebben olvasnak verseket, egy-egy emlékezetes sor még ma is felbukkan egy Facebook-poszt vagy egy Instagram-bejegyzés alatt. De vajon neked mennyire rémlenek Radnóti Miklós vagy Csokonai Vitéz Mihály művei? Töltsd ki ezt az irodalmi kvízt, és tudd meg, mennyire vagy művelt!