Kodály Zoltán-kvíz: felismered a népdalait egy-egy sorból?

Kodály Zoltán születésének évfordulóján egy játékos kvízzel idézzük fel a magyar népdalokat.

Olyan ismert dalokra kérdezünk rá, amelyeket Kodály Zoltán gyűjtött össze a falvakat járva.

A kvízből kiderül, mennyire ismered fel a népdalokat egyetlen sor alapján.

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy”: így szól a híres idézet Kodály Zoltán magyar zeneszerzőtől, zenetudóstól és pedagógustól. Kodály szerint a bennünk rezgő dallamok olyan mély igazságokat fedhetnek fel, amelyeket másképp nehéz kifejezni, és amelyek jellemzik az egész személyiségünket.

Kodály Zoltán a Köröndre néző földszinti otthonában, 1952.

Fotó: Kutas Anna / Fortepan

Kodály Zoltán 1882. december 16-án született, és bár a neve ma leginkább a zenetörténet lapjain szerepel, a munkássága a mindennapjainkban is jelen van. Háromszoros Kossuth-díjas, valamint kiváló művész címmel kitüntetett magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja, majd elnöke volt. Nagy érdeme van az általános iskolai énekoktatás színvonalának emelésében. Fiatal tudósként és zeneszerzőként bejárta az akkori Magyarország eldugott vidékeit, sokszor az utolsó pillanatban rögzítve azokat a dalokat, amelyeket még a falusi emberek énekeltek generációról generációra. Több mint ötezer dallamot jegyzett fel, gyakran nehéz körülmények között, külvilágtól elzárt településeken – és nemcsak a zene érdekelte, hanem az emberek sorsa is.

Kodály Zoltán-kvíz

Kodály Zoltán születésének évfordulója jó alkalom arra, hogy felidézzük, mennyit tett a magyar népdalok megőrzéséért. Ebben a kvízben olyan ismert népdalokra kérdezünk rá, amelyeket Kodály Zoltán gyűjtött. Felismered azokat egyetlen soruk alapján? Most kiderül, mennyire vagy otthon a magyar népzene világában!