"Beleszerettem egy barátomba, mégsem tudok véget vetni az aktuális kapcsolatomnak"

Igazán komoly bajba került egy nő, aki beleszeretett férfi barátjába, miközben mindketten kapcsolatban élnek.
A negyvenes éveiben járó nő már 18 éve van együtt partnerével. Bár sosem házasodtak össze, két gyermekük született, akik mára majdnem felnőttek.
Az elmúlt években a pár kapcsolata hullámvölgyekkel volt tele. A nő többször is kifejezte, hogy nem szeretné tovább folytatni, ami köztük van , sőt azt is felvetette, hogy költözzenek külön annak reményében, hogy a férfi rájön: a kapcsolatuknak ténylegesen vége. Ennek ellenére valahogy még mindig együtt vannak.
Gyakran csak arra gondol, hogy túléli az adott hetet, és majd később rendbe hozzák a dolgokat, de a helyzet folyamatosan romlik. Amikor veszekednek, a nő gyakran egy helyi hotelben száll meg, hogy legyen egy kis magánideje.
Hat hete ismerkedett meg egy férfival, akiről eleinte semmit különöset nem gondolt, most viszont alig tudja kiverni a fejéből. Tudja, hogy az érzések kölcsönösek, ám a férfinek is van saját kapcsolata, amelyben szintén nem igazán boldog.
A nő szerint nem vethet véget a hosszú távú kapcsolatának valaki miatt, akit ugyan kedvel, de nem elérhető. Gyermekeit sem szeretné megbántani, ugyanakkor tudja, hogy ők is érzik: a szüleik nem boldogok együtt.
A The Sun tanácsadója erre a dilemmára így válaszolt:
"Úgy hangzik, mintha azt várnád, hogy valaki más döntsön. A változás akkor fog bekövetkezni, ha proaktív leszel, különben örökké boldogtalanul fogsz élni. A gyermekeidet már most is befolyásolják az otthoni feszültségek, és elismered, hogy boldogtalan vagy, de úgy tűnik, egyikőtök sem akar igazán foglalkozni a problémákkal. Mindkettőtöknek segítségre van szüksége a kihívások leküzdéséhez, vagy fontolóra kell vennetek, hogy külön utakon folytassátok."
