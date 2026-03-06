"Beleszerettem egy barátomba, mégsem tudok véget vetni az aktuális kapcsolatomnak"

Igazán komoly bajba került egy nő, aki beleszeretett férfi barátjába, miközben mindketten kapcsolatban élnek.

Kapcsolata ellenére másik férfiba szeretett bele egy anyuka

Nem elégedett kapcsolatával az anyuka

A negyvenes éveiben járó nő már 18 éve van együtt partnerével. Bár sosem házasodtak össze, két gyermekük született, akik mára majdnem felnőttek.

Az elmúlt években a pár kapcsolata hullámvölgyekkel volt tele. A nő többször is kifejezte, hogy nem szeretné tovább folytatni, ami köztük van , sőt azt is felvetette, hogy költözzenek külön annak reményében, hogy a férfi rájön: a kapcsolatuknak ténylegesen vége. Ennek ellenére valahogy még mindig együtt vannak.

Gyakran csak arra gondol, hogy túléli az adott hetet, és majd később rendbe hozzák a dolgokat, de a helyzet folyamatosan romlik. Amikor veszekednek, a nő gyakran egy helyi hotelben száll meg, hogy legyen egy kis magánideje.

Hat hete ismerkedett meg egy férfival, akiről eleinte semmit különöset nem gondolt, most viszont alig tudja kiverni a fejéből. Tudja, hogy az érzések kölcsönösek, ám a férfinek is van saját kapcsolata, amelyben szintén nem igazán boldog.

A nő szerint nem vethet véget a hosszú távú kapcsolatának valaki miatt, akit ugyan kedvel, de nem elérhető. Gyermekeit sem szeretné megbántani, ugyanakkor tudja, hogy ők is érzik: a szüleik nem boldogok együtt.

A The Sun tanácsadója erre a dilemmára így válaszolt:

"Úgy hangzik, mintha azt várnád, hogy valaki más döntsön. A változás akkor fog bekövetkezni, ha proaktív leszel, különben örökké boldogtalanul fogsz élni. A gyermekeidet már most is befolyásolják az otthoni feszültségek, és elismered, hogy boldogtalan vagy, de úgy tűnik, egyikőtök sem akar igazán foglalkozni a problémákkal. Mindkettőtöknek segítségre van szüksége a kihívások leküzdéséhez, vagy fontolóra kell vennetek, hogy külön utakon folytassátok."