Kiderült, volt-e drog Egressy Mátyás szervezetében a halálakor

Egressy Mátyás eltűnése az egész országot megrendítette. A fiú holttestét hosszú időn keresztül kereste a hatóság, eredménytelenül, mígnem február 21-én megtalálták a Dunába esett fiút, akin a boncolás során toxikológiai vizsgálatokat is csináltak.

Egressy Mátyás szervezetében nem találtak kábítószert

Fotó: olvasói

A 18 éves fiatalt azután kezdték keresni, miután nem tért haza egy budapesti belvárosi szórakozóhelyről január 17-én. A keresés során a rendőrség mellett társszervezetek és civil szervezetek, valamint magánemberek is bekapcsolódtak. A nyomozás során a Budapesti Rendőrfőkapitányság kiderítette, hogy Egressy Mátyás kivel tartózkodott az eltűnése előtt, illetve merre jár, miután elhagyta a szórakozóhelyet. Kihallgatták a tanúkat és elemezték a térfigyelő- és biztonsági kamerák által készült felvételeket, másodpercről másodpercre megvizsgálták az érintett szórakozóhelyen készült felvételeket is, hogy a fiatal kivel bulizott, illetve mit fogyasztott az ott tartózkodása idején.

Az eljárás során kiderült, hogy Egressy Mátyás a Lánchídról a Dunába zuhant, ahol a BRFL Vízirendészeti Rendőrkapitányság napokon keresztül szonár segítségével próbálta megtalálni a fiatal holttestét, sikertelenül. Mígnem február 21-én a Rákóczi hídtól nagyjából három kilométerre délre találták meg a holttestét.

A boncolás során nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket, valamint a toxikológiai vizsgálat is negatív eredményt mutatott, így Mátyás szervezetében nem találtak kábítószert, gyógyszert vagy egyéb pszichoaktív anyagot.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság minden részletre kiterjedő közigazgatási hatósági eljárása során ellenőriztek minden lehetséges nyomot, még a szóbeszédeket is. Semmi sem támasztotta alá, hogy a fiú kábítószert fogyasztott volna – akár önszántából, akár tudtán kívül. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal külső kényszer nélkül került a Dunába, és a tragédia pontos indítékát is magával vitte a jeges folyóba - olvasható a Police.hu közleményében.