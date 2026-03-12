Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Fenyő Miklós kvíz: mennyit tudsz a legendás énekesről?

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 13:05
magyar zenerock and rollkvíz
A nemrégiben elhunyt művészre most születésnapja alkalmából emlékezünk. Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire emlékszel a legendára. Ez a Fenyő Miklós kvíz azoknak is tartogathat meglepetést, akik azt hiszik, mindent tudnak róla.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A nemrégiben elhunyt művészre most, születésnapja alkalmából emlékezünk egy kvízzel.
  • A Fenyő Miklós kvízben az életéről, a pályájáról és a legismertebb dalairól is kérdezünk.
  • Töltsd ki, és nézd meg, mennyire emlékszel a legendára.

Kevés olyan előadója volt a magyar könnyűzenének, akinek a neve ennyire összeforrt volna egy egész korszak hangulatával. Fenyő Miklós több volt, mint egy sikeres énekes: egy korszak egyik legjellegzetesebb alakja volt, akinek a dalai, színpadi világa és zenei stílusa több generáció emlékezetében is megmaradt. A Fenyő Miklós kvíz most ezt az életutat és a legismertebb dalokat idézi fel.

Fenyő Miklós kvíz az énekes dalairól
A Fenyő Miklós kvíz a legendás énekes életéről és dalairól is kérdez. Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Fenyő Miklós kvíz: mennyit tudsz az életéről?

A neve hallatán legtöbbünknek a Hungária, a rock and roll és a pörgős slágerek jutnak eszébe, de a pályája ennél jóval színesebb volt. Fenyő Miklós születésnapja most egészen más fényt kap, a nemrégiben elhunyt művészre most így emlékezünk. Ilyenkor újra eszünkbe jutnak azok a dalok, fellépések és korszakok, amelyek miatt a hazai könnyűzene egyik meghatározó alakja lett.

A most következő Fenyő Miklós kvízből kiderül, mennyire emlékszel a legismertebb dalaira és pályájának fontosabb állomásaira. Olyan kérdéseket válogattunk össze, amelyek a rajongóknak is tartogathatnak meglepetéseket, és egy kicsit vissza is repítenek abba a világba, amelyet a színpadon megteremtett. Nézd meg, neked hány jó válaszod lesz ebben a kvízben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor született Fenyő Miklós?

Nézd meg videón Fenyő Miklós  70.  születésnapi jubileum koncertjét:

