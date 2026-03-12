Fenyő Miklós kvíz: mennyit tudsz a legendás énekesről?

A nemrégiben elhunyt művészre most, születésnapja alkalmából emlékezünk egy kvízzel.

A Fenyő Miklós kvízben az életéről, a pályájáról és a legismertebb dalairól is kérdezünk.

Töltsd ki, és nézd meg, mennyire emlékszel a legendára.

Kevés olyan előadója volt a magyar könnyűzenének, akinek a neve ennyire összeforrt volna egy egész korszak hangulatával. Fenyő Miklós több volt, mint egy sikeres énekes: egy korszak egyik legjellegzetesebb alakja volt, akinek a dalai, színpadi világa és zenei stílusa több generáció emlékezetében is megmaradt. A Fenyő Miklós kvíz most ezt az életutat és a legismertebb dalokat idézi fel.

A Fenyő Miklós kvíz a legendás énekes életéről és dalairól is kérdez. Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Fenyő Miklós kvíz: mennyit tudsz az életéről?

A neve hallatán legtöbbünknek a Hungária, a rock and roll és a pörgős slágerek jutnak eszébe, de a pályája ennél jóval színesebb volt. Fenyő Miklós születésnapja most egészen más fényt kap, a nemrégiben elhunyt művészre most így emlékezünk. Ilyenkor újra eszünkbe jutnak azok a dalok, fellépések és korszakok, amelyek miatt a hazai könnyűzene egyik meghatározó alakja lett.

A most következő Fenyő Miklós kvízből kiderül, mennyire emlékszel a legismertebb dalaira és pályájának fontosabb állomásaira. Olyan kérdéseket válogattunk össze, amelyek a rajongóknak is tartogathatnak meglepetéseket, és egy kicsit vissza is repítenek abba a világba, amelyet a színpadon megteremtett. Nézd meg, neked hány jó válaszod lesz ebben a kvízben!