Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ma ünnepelné 79. születésnapját Fenyő Miklós – Szikora Róbert és Dolly így emékezik meg a zenészról évfordulója alkalmából

évforduló
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 09:30
Fenyő MiklósDollySzikora Róbert
Szikora Róbert, Dolly és Szandi is megemlékezett a Hungária oszlopos tagjáról. Fenyő Miklós március 12-én lenne 79 éves.
Bors
A szerző cikkei

Szívszorító nap a mai. Fenyő Miklós március 12-én ünnepelné 79. születésnapját. A Hungária legendás tagja azonban nem élhette meg ezt: január 31-én örökre lehunyta a szemét. Rajongói és szerettei szívében azonban még sokáig élni fog az emléke és örök érvényű munkássága, kitörölhetetlen nyoma a zenei világban. Zenésztársai a Borson keresztül emlékeztek meg róla.

Fenyő Miklós 79 éves lenne ma
Fenyő Miklós 79 lenne március 12-én: pályatársai fájó szívvel gondolnak rá (Fotó: hot! magazin/profimedia)
  • Fenyő Miklós március 12-én ünnepelné a 79. születésnapját
  • A Hungária zenekar tagja január 31-én azonban örökre lehunyta a szemét
  • Szikora Róbert fejben tartja a dátumot
  • Dolly a mai napig rácsörögne Fenyőre
  • Szandi nem árulhatta el a kedves titkot

Fenyő Miklós temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze, pedig a család az utolsó pillanatig titokban tartotta a dátumot. A család és a legelszántabb rajongók mellett a zenésztársak is ott voltak. Köztük Szikora Róbert és Dolly, akikkel a Hungáriát sikerre vitte. És persze Szandi sem maradhatott távol, aki gyakorlatilag az egész karrierjét Fenyő Miklósnak köszönhette. A jeles napon, Fenyő Miklós születésnapján a Borson keresztül emlékeztek meg a tragikusan elhunyt zenei ikonról.

Fenyő Miklós sírja a Farkasréti temetőben található.
Fenyő Miklós temetése február 10-én volt, a koszorúk teljesen befedték a síremléket (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Szikora Róbert: fejből tudja a dátumot

Nem tartom fejben a születésnapokat, csak néhányat jegyeztem meg: a feleségemét, a sajátomat – és Kodály Zoltánét meg Beethovenét, mert ők egy napon születtek velem! És még Mikiét… – sóhajtott Szikora Róbert, aki még elárulta:

Telefonon mindig felköszöntöttük egymást, de igazából egyikőnk sem kerített nagy feneket a születésnapoknak. Őt is annyian köszöntötték, hogy már számon sem lehetett tartani, hogy ki üzent, vagy ki maradt ki” – vélekedett az énekes, aki úgy tervezi, a temetőbe is ki fog látogatni.

Dolly Fenyő Miklósról: „Nem tudok múlt időben beszélni róla”

Gyújtok itthon egy mécsest, hiszen az egyik legjobb barátomról van szó. Nem tudok múlt időben beszélni róla” – érzékenyült el Dolly.

Minden barátom születésnapját számontartom, így Mikiét is. Azt nem mondom, hogy az elmúlt években már korán reggel felhívtam, hogy köszöntsem. Inkább délután-estefelé tudtam elérni

– nevetett az énekesnő, majd hozzátette:
De tudom, hogy rengetegen köszöntötték, ünnepelték őt, így gyakran előfordult, hogy már előző nap felhívtam” – árulta el a kedves szokást.

A mai napig előfordul, hogy belém nyilall az érzés, hogy: ezt a történést úgy elmesélném neki. Már nyúlnék a telefonért, amikor ráeszmélek, hogy ez többé nem lehetséges…

Fenyő miklós Novai Gábor
Tavaly nyáron újra együtt: a Hungária koncert óriási sikert aratott (Fotó: Mediaworks)

Szandi nem mesélhette el az örömét

Szandi a Borsnak idézte fel a napokban: ugyan karácsonykor megtudta az örömhírt, miszerint lánya várandós, azonban Blanka és Ricardo kérésére még nem kürtölhette világgá a boldogságát. Így a már betegeskedő Fenyő Miklósnak sem újságolhatta el, hogy nagymama lesz.

Nehéz időszakban érkezett ez a boldogság. Miklós bátyámnak ezt a hírt már nem tudtam elmondani. Ugyanis hiába karácsonykor tudtuk meg, hogy Blanka várandós, tényleg csak a legközelebbi rokonoknak beszéltünk róla, neki már nem mondhattam el” – sóhajtott Szandi, aki nem szeretne szomorkodni, sőt, minden korábbinál izgatottabban várja a következő találkozást lányával.

Fenyő Miklós életéről készült galériánkat itt tekintheted meg:

Galéria: Beteljesült egy legendás életút – elhunyt Fenyő Miklós
1/16
Fenyő Miklós humora és jó kedve mindig hatással volt a környezetére (Forrás: Mediaworks Archívum)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu