Ma ünnepelné 79. születésnapját Fenyő Miklós – Szikora Róbert és Dolly így emékezik meg a zenészról évfordulója alkalmából

Szívszorító nap a mai. Fenyő Miklós március 12-én ünnepelné 79. születésnapját. A Hungária legendás tagja azonban nem élhette meg ezt: január 31-én örökre lehunyta a szemét. Rajongói és szerettei szívében azonban még sokáig élni fog az emléke és örök érvényű munkássága, kitörölhetetlen nyoma a zenei világban. Zenésztársai a Borson keresztül emlékeztek meg róla.
Fenyő Miklós temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze, pedig a család az utolsó pillanatig titokban tartotta a dátumot. A család és a legelszántabb rajongók mellett a zenésztársak is ott voltak. Köztük Szikora Róbert és Dolly, akikkel a Hungáriát sikerre vitte. És persze Szandi sem maradhatott távol, aki gyakorlatilag az egész karrierjét Fenyő Miklósnak köszönhette. A jeles napon, Fenyő Miklós születésnapján a Borson keresztül emlékeztek meg a tragikusan elhunyt zenei ikonról.
„Nem tartom fejben a születésnapokat, csak néhányat jegyeztem meg: a feleségemét, a sajátomat – és Kodály Zoltánét meg Beethovenét, mert ők egy napon születtek velem! És még Mikiét…” – sóhajtott Szikora Róbert, aki még elárulta:
„Telefonon mindig felköszöntöttük egymást, de igazából egyikőnk sem kerített nagy feneket a születésnapoknak. Őt is annyian köszöntötték, hogy már számon sem lehetett tartani, hogy ki üzent, vagy ki maradt ki” – vélekedett az énekes, aki úgy tervezi, a temetőbe is ki fog látogatni.
„Gyújtok itthon egy mécsest, hiszen az egyik legjobb barátomról van szó. Nem tudok múlt időben beszélni róla” – érzékenyült el Dolly.
Minden barátom születésnapját számontartom, így Mikiét is. Azt nem mondom, hogy az elmúlt években már korán reggel felhívtam, hogy köszöntsem. Inkább délután-estefelé tudtam elérni
– nevetett az énekesnő, majd hozzátette:
„De tudom, hogy rengetegen köszöntötték, ünnepelték őt, így gyakran előfordult, hogy már előző nap felhívtam” – árulta el a kedves szokást.
„A mai napig előfordul, hogy belém nyilall az érzés, hogy: ezt a történést úgy elmesélném neki. Már nyúlnék a telefonért, amikor ráeszmélek, hogy ez többé nem lehetséges…”
Szandi a Borsnak idézte fel a napokban: ugyan karácsonykor megtudta az örömhírt, miszerint lánya várandós, azonban Blanka és Ricardo kérésére még nem kürtölhette világgá a boldogságát. Így a már betegeskedő Fenyő Miklósnak sem újságolhatta el, hogy nagymama lesz.
„Nehéz időszakban érkezett ez a boldogság. Miklós bátyámnak ezt a hírt már nem tudtam elmondani. Ugyanis hiába karácsonykor tudtuk meg, hogy Blanka várandós, tényleg csak a legközelebbi rokonoknak beszéltünk róla, neki már nem mondhattam el” – sóhajtott Szandi, aki nem szeretne szomorkodni, sőt, minden korábbinál izgatottabban várja a következő találkozást lányával.
