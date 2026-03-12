Ma ünnepelné 79. születésnapját Fenyő Miklós – Szikora Róbert és Dolly így emékezik meg a zenészról évfordulója alkalmából

Szívszorító nap a mai. Fenyő Miklós március 12-én ünnepelné 79. születésnapját. A Hungária legendás tagja azonban nem élhette meg ezt: január 31-én örökre lehunyta a szemét. Rajongói és szerettei szívében azonban még sokáig élni fog az emléke és örök érvényű munkássága, kitörölhetetlen nyoma a zenei világban. Zenésztársai a Borson keresztül emlékeztek meg róla.

Fenyő Miklós 79 lenne március 12-én: pályatársai fájó szívvel gondolnak rá (Fotó: hot! magazin/profimedia)

Fenyő Miklós temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze, pedig a család az utolsó pillanatig titokban tartotta a dátumot. A család és a legelszántabb rajongók mellett a zenésztársak is ott voltak. Köztük Szikora Róbert és Dolly, akikkel a Hungáriát sikerre vitte. És persze Szandi sem maradhatott távol, aki gyakorlatilag az egész karrierjét Fenyő Miklósnak köszönhette. A jeles napon, Fenyő Miklós születésnapján a Borson keresztül emlékeztek meg a tragikusan elhunyt zenei ikonról.

Fenyő Miklós temetése február 10-én volt, a koszorúk teljesen befedték a síremléket (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Szikora Róbert: fejből tudja a dátumot

„Nem tartom fejben a születésnapokat, csak néhányat jegyeztem meg: a feleségemét, a sajátomat – és Kodály Zoltánét meg Beethovenét, mert ők egy napon születtek velem! És még Mikiét…” – sóhajtott Szikora Róbert, aki még elárulta:

„Telefonon mindig felköszöntöttük egymást, de igazából egyikőnk sem kerített nagy feneket a születésnapoknak. Őt is annyian köszöntötték, hogy már számon sem lehetett tartani, hogy ki üzent, vagy ki maradt ki” – vélekedett az énekes, aki úgy tervezi, a temetőbe is ki fog látogatni.

Dolly Fenyő Miklósról: „Nem tudok múlt időben beszélni róla”

„Gyújtok itthon egy mécsest, hiszen az egyik legjobb barátomról van szó. Nem tudok múlt időben beszélni róla” – érzékenyült el Dolly.

Minden barátom születésnapját számontartom, így Mikiét is. Azt nem mondom, hogy az elmúlt években már korán reggel felhívtam, hogy köszöntsem. Inkább délután-estefelé tudtam elérni

– nevetett az énekesnő, majd hozzátette:

„De tudom, hogy rengetegen köszöntötték, ünnepelték őt, így gyakran előfordult, hogy már előző nap felhívtam” – árulta el a kedves szokást.