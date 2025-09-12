Nosztalgikus retró zenei kvíz: te mire csókolóztál először? Mire tomboltál a sulidiszkóban?

Nosztalgiázni támadt kedved? Akkor jó helyen jársz! Hoztunk egy szórakoztató retró kvízt a gyerekkorunk slágereiből!
Ki tudja, talán épp egy TNT-dal szólt, amikor először remegve kértél fel valakit táncolni a 7. B-ből… vagy lehet, hogy a Hip-Hop Boyz üvöltött a magnóból, miközben a suliudvaron próbáltad lemásolni a klip mozdulatait. Emlékszel arra a dalra, amire az egész iskola megvadult a farsangi bulin? Vagy arra a lassú számra, ami alatt életre szóló (vagy legalábbis hetedikig tartó) szerelmek szövődtek? Most itt a lehetőség, hogy visszarepülj az időben, és bebizonyítsd: a retró nem csak egy korszak, hanem egy életérzés! Vajon felismered, melyik előadó slágere volt a Csókkirály? Hogy ki küldte azt a bizonyos titkos üzenetet? Induljon a retró kvíz!
Idézd fel az egyik legnagyobb retró slágert:
