Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró kvíz: régi slágerek előadó

Nosztalgikus retró zenei kvíz: te mire csókolóztál először? Mire tomboltál a sulidiszkóban?

zene
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 12:40
retróslágerkvíz
Elő a trapéznadrágot, fésüld oldalra a sérót, és készülj egy utazásra a múltba! Emlékszel még, melyik zenekar énekelte, hogy „Titkos üzenet száll a széllel”? Vagy hogy kinek a dalára lassúztatok az ebédlőjében a sulidiszkón? Kvízünkkel letesztelheted, mennyire vagy otthon a retró slágerek világában.
Bors
A szerző cikkei

Nosztalgiázni támadt kedved? Akkor jó helyen jársz! Hoztunk egy szórakoztató retró kvízt a gyerekkorunk slágereiből!

kvíz, retró, slágerek
Retró kvíz: te mire csókolóztál először? Mire tomboltál a sulidiszkóban? Nosztalgikus zene kvíz a fiatalkorunkból
Fotó: patat / Shutterstock

8 kvízkérdés retró slágerekről? – Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?

Ki tudja, talán épp egy TNT-dal szólt, amikor először remegve kértél fel valakit táncolni a 7. B-ből… vagy lehet, hogy a Hip-Hop Boyz üvöltött a magnóból, miközben a suliudvaron próbáltad lemásolni a klip mozdulatait. Emlékszel arra a dalra, amire az egész iskola megvadult a farsangi bulin? Vagy arra a lassú számra, ami alatt életre szóló (vagy legalábbis hetedikig tartó) szerelmek szövődtek? Most itt a lehetőség, hogy visszarepülj az időben, és bebizonyítsd: a retró nem csak egy korszak, hanem egy életérzés! Vajon felismered, melyik előadó slágere volt a Csókkirály? Hogy ki küldte azt a bizonyos titkos üzenetet? Induljon a retró kvíz!  

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik előadó/zenekar slágere volt a Titkos üzenet?

Idézd fel az egyik legnagyobb retró slágert:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu