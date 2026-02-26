Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Nagy magyar retró sláger kvíz – A legtöbben elvéreznek rajta, neked sikerül hibátlanul?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 16:15
Egy jó dal a fülünkbe mászik, és évekkel később is dúdoljuk a dallamot, vagy épp teli torokból énekeljük egy koncerten vagy házibulin a szövegét. Kellemes emlékeket ébreszt bennünk, vagy segít túllendülni egy kellemetlenségen. Hoztunk egy retró kvízt a legnagyobb magyar slágerekből, melynek segítségével visszautazhatsz az időben. Teszteld a tudásod, mennyire emlékszel még az ikonikus dalokra?
Fehér Lilla
A zene ősidők óta az emberek életének fontos része. Mióta megszólaltak az első dobok a tűznél, az emberek táncolnak és énekelnek. Ez a tevékenység tudományosan is igazolt, hogy kiváló stresszlevezető, sőt bizonyos frekvenciák gyógyító hatással is bírnak. A dalok erős érzelmeket mozgatnak meg bennünk és végigkísérik életünk fontos állomásait. Felcsendülnek az első lépéseinknél, a lopott csóknál a sulibuliban, a legnagyobb fesztiválokon, az esküvőnkön és a közös családi ünnepeken. A zene teljesen átszövi az életünket, ezért hoztunk egy kvízt a legnagyobb magyar slágerekről, hogy újra átélhesd a szép emlékeket.

A retró zenei kvízünkben a képen látható Balázs Fecóról is szó lesz.
Retró zenei kvízünkkel hangulatos időutazást tehetsz. 
Fotó: Frank Yvette /  Délmagyarország

Kvízünkben olyan ismert magyar előadók dalszövegeit kell felismerned, amelyeket már biztosan hallottál és jól ismersz. Viszont nehezebb dolgod van, mert pusztán a dalszövegrészletekkel kell összepárosítanod olyan ikonikus előadókat, mint Korda György, az Omega, Balázs Fecó, az Illés, a V-Tech vagy a Hip Hop Boyz

Készen állsz, jöhet a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Kezdjük egy nagyon egyszerű kérdéssel. Kinek a dalából idézünk? "Búcsúzik egy szőke kislány, ki tudja hogy merre megy, egy szakállas német csekket pénzre vált."

Nézd meg videón az Omega együttes 2014-es élő fellépését:

