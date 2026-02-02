Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elment a pesti jampec – most kiderül, mennyire ismered Fenyő Miklós dalait

Elment a pesti jampec – most kiderül, mennyire ismered Fenyő Miklós dalait

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 12:45
könnyűzenerock and rollkvíz
Dalai generációkat kötöttek össze és egy korszak hangulatát sűrítették három percbe. A Fenyő Miklós kvíz most megmutatja, mennyire emlékszel a slágerekre, a szövegekre és a rock and roll életérzésre. Mi most így búcsúzunk a pesti jampectől.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Elhunyt Fenyő Miklós, a magyar rock and roll egyik legnagyobb alakja.
  • Örökzöld dalai több generáció közös emléke.
  • Teszteld a tudásod egy kvízzel az életművéről és a slágereiről.

Elhunyt Fenyő Miklós, a magyar könnyűzene egyik meghatározó alakja, akinek neve évtizedeken át összeforrt a rock and roll stílusával, a látványos színpadi világgal és a fülbemászó slágerekkel. Dalait itthon szinte mindenki ismeri, mégis kevesen tudják, milyen fordulatokkal teli élet vezetett a sikerekig. Ezzel a Fenyő Miklós kvízzel felidézzük az életművét.

Fenyő Miklós kvíz – Fenyő Miklós
Mennyit tudsz Fenyő Miklós legendás életművéről? Töltsd ki a Fenyő Miklós kvízt!
Fotó:  Szabolcs László / hot!archív

Fenyő Miklós kvíz: mennyire ismered a dalait és az életművét?

Fenyő Miklós 1947-ben született, az 1956-os forradalom után családjával az Egyesült Államokba emigrált, ott találkozott az akkor születő rock and roll kultúrájával. Ez az élmény később végigkísérte egész pályáját, és alapvetően formálta azt a zenei világot, amelyet később Magyarországon is meghonosított. Pályája a hatvanas évek végén indult, amikor megalapította a Hungária együttest. A zenekar rövid idő alatt a hazai beat- és rockélet élvonalába került, majd a nyolcvanas évek elején megszületett az a korszak, amely végérvényesen meghatározta Fenyő Miklós nevét. 

A Hungária felbomlása után új fejezetek következtek. Szólókarrierje, a Modern Hungária időszaka, majd a későbbi, nosztalgikus hangvételű lemezek is azt mutatták, hogy számára az alkotás folyamatos útkeresés volt. Zeneszerzőként és musicalalkotóként is jelentős hatást gyakorolt: a Hotel Menthol, a Made in Hungaria és az Aranycsapat színpadon és filmen is új közönséget szólított meg.

Munkásságát rangos díjakkal ismerték el – többek között Erkel Ferenc-díjjal, Kossuth-díjjal, valamint Artisjus- és Fonogram-életműdíjjal –, mégis megmaradt benne egyfajta távolságtartás a nyilvánosságtól. A színpadon magabiztos és látványos volt, magánéletéről ritkán beszélt nyilvánosan. Halálával egy korszak lezárult, örökzöld dalai azonban felcsendülnek minden házibulin.

Ezzel a kvízzel most arra vállalkozunk, hogy felidézzük ezt a kivételes életművét. Mennyire ismered a népszerű énekes dalait és pályáját? Ebből a Fenyő Miklós kvízből kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik zenekar alapítója és vezetője volt Fenyő Miklós?

 

Fenyő Miklós legnépszerűbb slágerével emlékezünk az énekesre:

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu