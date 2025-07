Nagy Mick Jagger-kvíz: mennyire ismered a rock and roll örökmozgójának életét?

82 éves lett Mick Jagger – a rock and roll örökmozgója, akit egyszerűen lehetetlen leállítani. Több mint hat évtizede áll színpadon, és ha tehetné, valószínűleg még 2082-ben is végigszaladna egy stadionon, mikrofonnal a kézben. Ő az, akinek hangja, mozgása, stílusa és arckifejezése önálló nyelvvé vált a rocktörténelemben. A Rolling Stones frontembereként nemcsak zenét írt, hanem korszakokat, kultúrákat, lázadást és identitást is formált – és közben valahogy mindig fiatal maradt.

A most 82 éves Mick Jagger előtt egy izgalmas kvízzel tisztelgünk

Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Készen állsz a Nagy Mick Jagger-kvízre?

Az évek, a turnék, a díjak és a botrányok nem koptatták el – sőt, csak hozzátettek a mítoszához. Mick Jagger egyszerre frontember, szimbólum, társadalmi jelenség – és közben egy nagyon is hús-vér ember, akinek élete és pályája tele van meglepetésekkel.

Születésnapja alkalmából egy játékos kvízzel készültünk: ha úgy gondolod, jól ismered őt, most itt az idő, hogy bebizonyítsd. De ne számíts könnyű menetre – ahogy ő sem választotta soha a könnyű utat.