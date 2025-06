Megszavazták: ezek Európa legszebb strandjai 2025-ben

Ismét döntöttek az utazók: íme Európa legszebb strandjai 2025-ben! A „Travellers’ Choice Awards” keretében megválasztott győztesek között olyan jól ismert gyöngyszemek találhatók, mint eddig soha, de néhány igazi titkos tipp is felbukkant.

Bemutatjuk Európa legszebb strandjait, amit a látogatók szavaztak meg

Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock

Ezek Európa legszebb strandjai idén

Ahhoz, hogy álomszép strandokon élvezhessük a finom, fehér homokot, a türkizkék, kristálytiszta tengert és a ragyogó napsütést, nem is kell a Maldív-szigetekre vagy a Karib-tengerre utaznunk. Európa is bővelkedik paradicsomi partszakaszokban. De vajon melyek a legszebbek közülük?

A kérdés megválaszolására a népszerű foglalási platform, a „Tripadvisor”alaposan kiértékelte a felhasználói véleményeket, figyelembe véve mind a minőséget, mind a mennyiséget. Ennek eredményeként a „Travellers’ Choice Awards” keretében megválasztották a legjobb úti célokat, strandokat és szállodákat 2025-re is. Európa legszebb strandjai között most a jól ismert nevek mellett néhány meglepetés is helyet kapott.

1., Elafonissi Beach, Kréta, Görögország

A Kréta délnyugati részén található Elafonissi Beach különleges rózsaszín homokjáról híres. A partnak ezt a lenyűgöző színét apró rózsaszín kagyló- és koralltöredékek adják. A strand elhelyezkedése is egyedülálló, hiszen szabad kilátást nyújt az azonos nevű szigetre, amely egy lagúnában, Kréta partjaitól mindössze 100 méterre fekszik.

A látogatók gyalog vagy SUP-pal is könnyedén átjuthatnak a szigetre, ahol a víz a legtöbb felnőtt számára csupán derékig ér, az előtte húzódó korallzátonyok pedig természetes hullámtörőként funkcionálnak.

Az Elafonissi Beach egészen lenyűgöző

Fotó: Georgios Tsichlis / Shutterstock

2., Praia da Falésia, Algarve, Portugália

A portugál Algarve régió strandjai valóban lenyűgözőek, és ezt a Praia da Falésia is bizonyítja, hiszen Európa legnépszerűbb strandjai között a második helyen végzett.

A festői narancssárga sziklák meredeken zuhannak alá a partra, amely Albufeira és Faro között több kilométer hosszan, lágyan terül el. Ha egyszer megtaláljuk a biztonságos lejutást a sziklákon, nyolc kilométernyi homokos part és türkizkék tenger tárul elénk – egy igazi álomvilág.