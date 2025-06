Ezek a világ legszebb strandjai 2025-ben – Az első helyen egy európai strand végzett

Fotó: yokk_geo

3. Eagle Beach, Oranjestad, Aruba

A holland karibi kis sziget, Aruba tele van álomstrandokkal, de egyikük 2025-ben ismét bekerült a világ legjobb tízébe: az Eagle Beach ideális hely a családok számára, de minden olyan utazó is élvezni fogja, aki egy pihentető napot szeretne eltölteni a tengerparton.

Puha, fehér homok, nyugodt hullámok és lenyűgöző naplemente várja az ide érkezőket. A kényelmi szolgáltatások közé tartoznak a mellékhelyiségek, az ingyenes parkolás, a tömegközlekedés, emellett barátságos strandszemélyzet áll a vendégek szolgálatára. A strandon rengeteg lehetőség kínálkozik úszásra, sznorkelezésre és egyéb szabadtéri sportokra. A legjobb idő a látogatáshoz: Áprilistól augusztusig az időjárás kiváló – a strand ekkor kevésbé zsúfolt, mint főszezonban.

Fotó: AFP

4. Siesta Beach, Siesta Key, Florida

A Siesta Beachet fehér, finom kvarchomok borítja, és mintegy öt kilométer hosszú. A porszerű parti sáv tiszta vizével is lenyűgöz. Családbarátnak számít, tömegközlekedéssel is könnyen elérhető. A Siesta Beach kerekesszékkel is megközelíthető, kialakítottak itt parkolót, mellékhelyiségeket és street food lehetőségekkel is rendelkezik. A közelben további üzletek és éttermek is találhatók.

Legjobb idő a látogatásra: Április és május vagy szeptember és október között kellemes az idő és kevesebb a tömeg.

A tengerparti pálmafák Florida égkövei

Fotó: robertharding via AFP

5. Praia da Falésia, Algarve, Portugália

2024-ben még a portugál Algarve kapta a „világ legjobb strandja” címet, 2025-ben viszont csak az ötödik lett a Tripadvisor rangsorban. A Praia da Falésia Olhos de Água falujának, illetve üdülőhelyének több mint nyolc kilométerét fedi le. Az aranyhomokos strand egyik oldalát drámai vörös és fehér sziklák szegélyezik, míg a másik oldalon az élénk kék, tiszta víz nyúlik el. A Praia da Falésián napozni, úszni, szörfözni, míg a sziklák tetején elnyúló festői sétányon sétálni, vagy kocogni is lehet, miközben az ember a fantasztikus kilátást élvezi. A strand tisztaságáért megkapta a Kék Zászlót. Emellett mellékhelyiségek, büfé és jó tömegközlekedési kapcsolat is rendelkezésre áll.