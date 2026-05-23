"Más nőt húzott magára" – Folytatódik a botrány! Mandula Ádám várandós exét eljegyezték

Mandula Ádám neve nem véletlen lehet ismerős sokaknak. Tavaly történt az eset, hogy közösségi oldalán élőben beszélgetett az emberekkel, amikor kisfiát is megpróbálta ebbe bevonni. A gyerek nem szeretett volna szerepelni, ezért Ádám erőszakosan kényszerítette erre. Ez a történet mindenki agyába beleégett, azóta pedig nem csillapodtak a botrányok Mandula Ádám háza táján.

Mandula Ádám és Alexa botránya tovább bonyolódik

A gyermekbántalmazással vádolt videó után Ádám lapunknak úgy nyilatkozott, hogy nagy hibát követett el és megbánta a történteket. Elmondása szerint azóta már jó kapcsolatot ápol fiával.

Na, de ez nem minden, mivel pár hónappal a videó után jött az újabb botrány, mivel kiderült, hogy a botrányos rapper új barátnőjétől gyermeket vár. Alexával azóta megszámlálhatatlanul sokszor szétmentek és újra összejöttek, ám a mostani lehetett az utolsó ilyen eset.

Az exem kiakadt azon, hogy amikor éppenséggel szakítottunk, valaki eljegyzési gyűrűt húzott az ujjamra. Szerintem ez még mindig jobb, mint amit ő csinált, hogy más nőt húzott magára

– mondta közösségi oldalán Alexa.

Nem először merült fel a megcsalás közöttük

Mandula Ádám arról is beszámolt korábban, hogy nem annyira biztos, hogy Alexa az ő gyermekével várandós. A barátnő reagált ezekre a vádakra és elmondása szerint soha nem lépett félre kapcsolatuk alatt.

Ugye nagyon sokat veszekedtünk, sok mindent vágtunk egymás fejéhez, és nagyon sokszor voltunk külön. Hát mi mást mondhatott volna, mint hogy nem az övé a kisbaba? És akkor így találgatott, hogy ki lehet az apa: valami sztárra gondolt, ismert emberre, esetleg rapperre vagy énekesre, mindegy. Én hűséges voltam hozzá, tény és való, voltak olyan veszekedéseink, amikor hozzávágtam, dühből, idegességből, hogy bárcsak én megcsaltam volna, vagy bárcsak ne vele lettem volna, vagy mással lennék mondatokat. Ez szerintem ilyen párkapcsolati bolondság...Viszont nem csaltam meg!

– árulta el korábban Mandula Ádám exe.

Bár a páros gyermeke még meg sem született, a rajongók már most félteni kezdték, mivel egy ilyen kapcsolatba bekerülni finoman szólva sem lesz egyszerű.