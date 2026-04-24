Ezekben az országokban ki nem állhatják a magyar turistákat – Utazás előtt ezt mindenképp tudnod kell

Az az igazság, hogy minden nemzetről élnek a köztudatban általánosítások, és ez alól mi magunk sem vagyunk kivételek. Három európai országban nem a bikavérről és a palacsintáról vagyunk híresek. Mutatjuk, milyen a tipikus magyar turista a külföldiek szemében!

Ilyen egy tipikus magyar turista azon nemzetek szerint, amelyek nem kedvelnek minket

Minden nemzetről élnek sztereotípiák a különböző országokban.

A magyar turisták kapcsán is akadnak általánosítások.

3 európai országban a helyiek kifejezetten távolságtartóak a magyarokkal szemben.

A magyar turisták külföldön nem tudnak viselkedni

A legelterjedtebb közülük a modorunkra vonatkozik, és olyan tapasztalatokra épül, miszerint a magyar turisták hangosak, nem figyelnek a helyi szabályokra, és „túlságosan elengedik magukat” nyaralás közben. Lehet, hogy csak a magyarok szűk rétegének köszönhetőek ezek az élmények, de mára sok helyen általánossá váltak.

Magyarosan távozik: mondatja a sztereotípia

A legsértőbb, mégis sűrűn felmerülő vád velünk szemben, hogy túlságosan is szeretünk spórolni, mindent egy kicsivel olcsóbban megúszni, vitatkozni a számlán, vagy épp lenyúlni ezt-azt a szállodai felszerelésből.

Ilyen egy tipikus magyar turista azon országok szerint, ahol nem rajonganak értünk:

1. Olaszország: Az egyik legnépszerűbb úti cél az utazók számára.

Az olasz nagyvárosokban – különösen Velencében, Rómában és Firenzében – a tömegturizmus már jó ideje nagy feszültségforrás. Az utcák zsúfoltak, a helyiek mindennapi élete háttérbe szorul a turistaforgalom miatt.

De a magyar turisták negatív fogadtatásának nem csupán ez az oka. Sok az olyan tapasztalat, miszerint másként viselkedünk, mint a tipikus turisták. A helyiek és az utcai árusok felismerték, hogy a magyar utazók óvatosabbak, nehezebben dőlnek be a kihagyhatatlannak tűnő alkalmi ajánlatoknak vagy a túlárazott turistacsapdáknak, ezért nem is igazán próbálkoznak.

Tehát, ha egy olasz árus abban a pillanatban elfordul tőled, amint meghallja, hogy „I'm from Hungary”, annak valószínűleg az az oka, hogy nem akarja feleslegesen törni magát.

Franciaország, Párizs