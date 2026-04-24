Ezekben az országokban ki nem állhatják a magyar turistákat – Utazás előtt ezt mindenképp tudnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 18:45
Ki ne szeretné bejárni a világot? Vannak azonban olyan európai országok, ahol finoman szólva sem fogadnak tárt karokkal minket. De milyen is a tipikus magyar turista a külföldiek szemében? Most megtudhatod!
Az az igazság, hogy minden nemzetről élnek a köztudatban általánosítások, és ez alól mi magunk sem vagyunk kivételek. Három európai országban nem a bikavérről és a palacsintáról vagyunk híresek. Mutatjuk, milyen a tipikus magyar turista a külföldiek szemében!

Ilyen egy tipikus magyar turista azon nemzetek szerint, amelyek nem kedvelnek minket
  • Minden nemzetről élnek sztereotípiák a különböző országokban.
  • A magyar turisták kapcsán is akadnak általánosítások.
  • 3 európai országban a helyiek kifejezetten távolságtartóak a magyarokkal szemben.

Az utazási sztereotípiák nyomában: te tipikus magyar turista vagy?

A magyar turisták külföldön nem tudnak viselkedni

A legelterjedtebb közülük a modorunkra vonatkozik, és olyan tapasztalatokra épül, miszerint a magyar turisták hangosak, nem figyelnek a helyi szabályokra, és „túlságosan elengedik magukat” nyaralás közben. Lehet, hogy csak a magyarok szűk rétegének köszönhetőek ezek az élmények, de mára sok helyen általánossá váltak.

Magyarosan távozik: mondatja a sztereotípia

A legsértőbb, mégis sűrűn felmerülő vád velünk szemben, hogy túlságosan is szeretünk spórolni, mindent egy kicsivel olcsóbban megúszni, vitatkozni a számlán, vagy épp lenyúlni ezt-azt a szállodai felszerelésből.

Ilyen egy tipikus magyar turista azon országok szerint, ahol nem rajonganak értünk:

1. Olaszország: Az egyik legnépszerűbb úti cél az utazók számára.
Az olasz nagyvárosokban – különösen Velencében, Rómában és Firenzében – a tömegturizmus már jó ideje nagy feszültségforrás. Az utcák zsúfoltak, a helyiek mindennapi élete háttérbe szorul a turistaforgalom miatt.

De a magyar turisták negatív fogadtatásának nem csupán ez az oka. Sok az olyan tapasztalat, miszerint másként viselkedünk, mint a tipikus turisták. A helyiek és az utcai árusok felismerték, hogy a magyar utazók óvatosabbak, nehezebben dőlnek be a kihagyhatatlannak tűnő alkalmi ajánlatoknak vagy a túlárazott turistacsapdáknak, ezért nem is igazán próbálkoznak.

Tehát, ha egy olasz árus abban a pillanatban elfordul tőled, amint meghallja, hogy „I'm from Hungary”, annak valószínűleg az az oka, hogy nem akarja feleslegesen törni magát.

2. Franciaország: Akadnak, akik úgy érzik, a helyiek kifejezetten utálják a turistákat.
A romantikus filmekből ismert Párizs a valóságban egy jóval zsúfoltabb és feszültebb helyszín. A város legismertebb pontjait folyamatosan turisták tömkelege lepi el, amit a helyiek egyre nehezebben viselnek el. A mindennapjaik részévé vált a hömpölygő tömeg, a kígyózó sorok és a folyamatos pózolás, fotózkodás. A helyiek pedig úgy érzik, a város lassan élhetetlenné válik, ezért türelmetlenebbek a turistákkal. Főleg azokkal, akik tényleg megtesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb dolgot kipipálják a „tipikus turistateendők” listájáról.

3. Szlovákia: A szomszédos országok tájai jócskán felértékelődtek.
Szlovákiában a magyarok megítélése részben történelmi okokra vezethető vissza. A két ország közös múltja miatt eleve érzékenyebb a viszony. Sok helyen a magyar turisták nem igazán érzik, hogy szívélyesen fogadnák őket, de ez gyakran csupán egyfajta általános távolságtartás, amely mögött régi beidegződések és előítéletek állnak.

A jó hír az, hogy ezeken könnyű változtatni. Egy kis odafigyeléssel, nyitottsággal és kulturált viselkedéssel szinte bárhol pozitív benyomást kelthetünk – függetlenül attól, honnan érkeztünk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
