Ezekben az országokban ki nem állhatják a magyar turistákat – Utazás előtt ezt mindenképp tudnod kell

Az az igazság, hogy minden nemzetről élnek a köztudatban általánosítások, és ez alól mi magunk sem vagyunk kivételek. Három európai országban nem a bikavérről és a palacsintáról vagyunk híresek. Mutatjuk, milyen a tipikus magyar turista a külföldiek szemében!
A legelterjedtebb közülük a modorunkra vonatkozik, és olyan tapasztalatokra épül, miszerint a magyar turisták hangosak, nem figyelnek a helyi szabályokra, és „túlságosan elengedik magukat” nyaralás közben. Lehet, hogy csak a magyarok szűk rétegének köszönhetőek ezek az élmények, de mára sok helyen általánossá váltak.
A legsértőbb, mégis sűrűn felmerülő vád velünk szemben, hogy túlságosan is szeretünk spórolni, mindent egy kicsivel olcsóbban megúszni, vitatkozni a számlán, vagy épp lenyúlni ezt-azt a szállodai felszerelésből.
Ilyen egy tipikus magyar turista azon országok szerint, ahol nem rajonganak értünk:
Az olasz nagyvárosokban – különösen Velencében, Rómában és Firenzében – a tömegturizmus már jó ideje nagy feszültségforrás. Az utcák zsúfoltak, a helyiek mindennapi élete háttérbe szorul a turistaforgalom miatt.
De a magyar turisták negatív fogadtatásának nem csupán ez az oka. Sok az olyan tapasztalat, miszerint másként viselkedünk, mint a tipikus turisták. A helyiek és az utcai árusok felismerték, hogy a magyar utazók óvatosabbak, nehezebben dőlnek be a kihagyhatatlannak tűnő alkalmi ajánlatoknak vagy a túlárazott turistacsapdáknak, ezért nem is igazán próbálkoznak.
Tehát, ha egy olasz árus abban a pillanatban elfordul tőled, amint meghallja, hogy „I'm from Hungary”, annak valószínűleg az az oka, hogy nem akarja feleslegesen törni magát.
A romantikus filmekből ismert Párizs a valóságban egy jóval zsúfoltabb és feszültebb helyszín. A város legismertebb pontjait folyamatosan turisták tömkelege lepi el, amit a helyiek egyre nehezebben viselnek el. A mindennapjaik részévé vált a hömpölygő tömeg, a kígyózó sorok és a folyamatos pózolás, fotózkodás. A helyiek pedig úgy érzik, a város lassan élhetetlenné válik, ezért türelmetlenebbek a turistákkal. Főleg azokkal, akik tényleg megtesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb dolgot kipipálják a „tipikus turistateendők” listájáról.
Szlovákiában a magyarok megítélése részben történelmi okokra vezethető vissza. A két ország közös múltja miatt eleve érzékenyebb a viszony. Sok helyen a magyar turisták nem igazán érzik, hogy szívélyesen fogadnák őket, de ez gyakran csupán egyfajta általános távolságtartás, amely mögött régi beidegződések és előítéletek állnak.
A jó hír az, hogy ezeken könnyű változtatni. Egy kis odafigyeléssel, nyitottsággal és kulturált viselkedéssel szinte bárhol pozitív benyomást kelthetünk – függetlenül attól, honnan érkeztünk.
