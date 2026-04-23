Hol nyaralj a gyerekkel? Megvan Európa 5 legjobb úti célja

A TUI utazási szakértői több mint 150 európai tengerparti helyszínt vizsgáltak meg, hogy megtalálják a gyerekekkel is ideális úti célokat. Az elemzés során figyelembe vették a vidámparkok, akváriumok, fagylaltozók és állatkertek számát, a szálláshelyek sűrűségét, valamint az időjárási körülményeket is. A felmérés szerint a szülők közel fele minden évben ugyanazt a megszokott helyet választja, mert tartanak az újdonságoktól vagy hiányzik az az inspiráció, pedig Európa számos pontján várja a pihenni vágyókat egy tökéletes családi nyaralás.
A rangsor élén Lisszabon végzett, amely 10-ből 9,16-os pontszámot ért el. A portugál fővárosban az átlaghőmérséklet 23 fok körül alakul, ami kellemes meleget jelent fullasztó hőség nélkül. A városban 10 négyzetkilométerenként 17 park és 37 családbarát hotel található. A gyerekek számára az óceanárium és a folyóparti játszóterek nyújtanak szórakozást, miközben a szülők hajókirándulásokon vagy kulturális túrákon vehetnek részt. Egy gombóc fagylalt ára a városban jellemzően 800-1200 forint között mozog, a belépők pedig a legtöbb helyen kedvezményesek a kicsiknek.
Nápoly szorosan követi a listavezetőt a második helyen (9,12). Az olasz város 25,2 fokos nyári átlaghőmérséklettel és rengeteg fakultatív programmal várja az utazókat. A tengerparti sétányok, a történelmi várak és a közeli szigetekre induló hajók biztosítják a változatosságot. A városban könnyen találni interaktív látnivalókat és úszómedencés szálláshelyeket is. Egy klasszikus nápolyi pizza ára körülbelül 3200-4800 forint, ami a családok számára is megfizethető gasztronómiai élmény.
A harmadik helyezett Porto lett, amely kompakt mérete ellenére rendkívül magas pontszámot (9,01) kapott az elérhető szolgáltatásokra. A 10 négyzetkilométerre jutó 32 családbarát szálloda garantálja, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A folyóparti séták és a homokos strandok mellett több mint 150 különböző kirándulási lehetőség közül választhatnak a látogatók.
Szicília kapuja, Catania végzett a negyedik helyen (8,99). Ez a célpont különösen a melegkedvelőknek kedvez, hiszen az átlaghőmérséklet meghaladja a 26 fokot. Bár kevesebb parkkal rendelkezik, mint a portugál városok, az Etna közelsége és a tengerparti hangulat kárpótolja az utazókat.
Barcelona az ötödik helyet szerezte meg, elsősorban a kimagaslóan sok, több mint négyszázféle szervezett programnak köszönhetően. A város kiválóan bejárható gyalog is, a Güell Park színes mozaikjai vagy a Sagrada Família látványa pedig a gyerekeket is lenyűgözi. A Barceloneta strand ideális a városnézés után a délutáni pihenéshez. Spanyolországban egy napi tömegközlekedési jegy ára nagyjából 4000-5000 forint, amivel az egész város könnyen felfedezhető.
A lista további helyezettjei: Rhodosz (Görögország), Paphosz (Ciprus), Limasszol (Ciprus), Side (Törökország), Marmaris (Törökország).
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
