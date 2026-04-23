Hová menj a nyáron a gyerekekkel?

Hol nyaralj a gyerekkel? Megvan Európa 5 legjobb úti célja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 12:45
Fedezd fel Európa legnépszerűbb tengerparti városait, amelyek garantáltan emlékezetessé teszik a közös kikapcsolódást. Segítünk eligazodni a legjobb úti célok között, hogy idén valóban felhőtlen legyen a családi nyaralás.
Etédi Alexa
A TUI utazási szakértői több mint 150 európai tengerparti helyszínt vizsgáltak meg, hogy megtalálják a gyerekekkel is ideális úti célokat. Az elemzés során figyelembe vették a vidámparkok, akváriumok, fagylaltozók és állatkertek számát, a szálláshelyek sűrűségét, valamint az időjárási körülményeket is. A felmérés szerint a szülők közel fele minden évben ugyanazt a megszokott helyet választja, mert tartanak az újdonságoktól vagy hiányzik az az inspiráció, pedig Európa számos pontján várja a pihenni vágyókat egy tökéletes családi nyaralás.

Fotó: Sven Hansche / shutterstock
  • Lisszabon végzett az élen a kellemes, 23 fokos hőmérsékletével és a parkok magas számával.
  • Olaszország két várossal, Nápollyal és Cataniával is bekerült a legjobb öt úti cél közé.
  • Barcelona kínálja a legtöbb szervezett programot és a legjobb gyalogos megközelíthetőséget.

Tökéletes családi nyaralás a portugál és olasz tengerpartokon

A rangsor élén Lisszabon végzett, amely 10-ből 9,16-os pontszámot ért el. A portugál fővárosban az átlaghőmérséklet 23 fok körül alakul, ami kellemes meleget jelent fullasztó hőség nélkül. A városban 10 négyzetkilométerenként 17 park és 37 családbarát hotel található. A gyerekek számára az óceanárium és a folyóparti játszóterek nyújtanak szórakozást, miközben a szülők hajókirándulásokon vagy kulturális túrákon vehetnek részt. Egy gombóc fagylalt ára a városban jellemzően 800-1200 forint között mozog, a belépők pedig a legtöbb helyen kedvezményesek a kicsiknek.

Nápoly szorosan követi a listavezetőt a második helyen (9,12). Az olasz város 25,2 fokos nyári átlaghőmérséklettel és rengeteg fakultatív programmal várja az utazókat. A tengerparti sétányok, a történelmi várak és a közeli szigetekre induló hajók biztosítják a változatosságot. A városban könnyen találni interaktív látnivalókat és úszómedencés szálláshelyeket is. Egy klasszikus nápolyi pizza ára körülbelül 3200-4800 forint, ami a családok számára is megfizethető gasztronómiai élmény.

Kompakt városok és spanyol kalandok

A harmadik helyezett Porto lett, amely kompakt mérete ellenére rendkívül magas pontszámot (9,01) kapott az elérhető szolgáltatásokra. A 10 négyzetkilométerre jutó 32 családbarát szálloda garantálja, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A folyóparti séták és a homokos strandok mellett több mint 150 különböző kirándulási lehetőség közül választhatnak a látogatók.

Szicília kapuja, Catania végzett a negyedik helyen (8,99). Ez a célpont különösen a melegkedvelőknek kedvez, hiszen az átlaghőmérséklet meghaladja a 26 fokot. Bár kevesebb parkkal rendelkezik, mint a portugál városok, az Etna közelsége és a tengerparti hangulat kárpótolja az utazókat.

Barcelona az ötödik helyet szerezte meg, elsősorban a kimagaslóan sok, több mint négyszázféle szervezett programnak köszönhetően. A város kiválóan bejárható gyalog is, a Güell Park színes mozaikjai vagy a Sagrada Família látványa pedig a gyerekeket is lenyűgözi. A Barceloneta strand ideális a városnézés után a délutáni pihenéshez. Spanyolországban egy napi tömegközlekedési jegy ára nagyjából 4000-5000 forint, amivel az egész város könnyen felfedezhető.

A lista további helyezettjei: Rhodosz (Görögország), Paphosz (Ciprus), Limasszol (Ciprus), Side (Törökország), Marmaris (Törökország).

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

