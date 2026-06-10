Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a tűzoltók Nyírbátorban, egész éjjel tartott a mentés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyírbátor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 06:10
tűzesettűzoltók
Több vízsugárral oltják a lángokat.
Bors
A szerző cikkei

Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban, az Árpád utcában. A nyírbátori, a mátészalkai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. 

túlélte a tüzet, Harta, tűz, tűzoltó,
Rohantak a tűzoltók Nyírbátorban, kigyulladt egy csarnok (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Rohantak a tűzoltók Nyírbátorban, kigyulladt egy csarnok

A helyszínre tartanak további egységek is - írja a Katasztrófavédelem, ahol egy frissítésben azt közölték, az oltás még tart. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A munkát segíti még egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is. Lakosságvédelmi intézkedés keretén belül hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek el a polgármesteri hivatalban. Az egységek elhúzódó munkálatokat végeznek.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu