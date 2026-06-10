Rohantak a tűzoltók Nyírbátorban, egész éjjel tartott a mentés

Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban, az Árpád utcában. A nyírbátori, a mátészalkai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat.

Rohantak a tűzoltók Nyírbátorban, kigyulladt egy csarnok (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Rohantak a tűzoltók Nyírbátorban, kigyulladt egy csarnok

A helyszínre tartanak további egységek is - írja a Katasztrófavédelem, ahol egy frissítésben azt közölték, az oltás még tart. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A munkát segíti még egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is. Lakosságvédelmi intézkedés keretén belül hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek el a polgármesteri hivatalban. Az egységek elhúzódó munkálatokat végeznek.



