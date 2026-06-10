Lehet, hogy nem is az a horoszkópod, amit eddig hittél?

A védikus asztrológia egészen más képet mutathat, mint a nyugati rendszer.

Előfordulhat, hogy valaki a védikus elemzés szerint más csillagjegyhez tartozik.

Megmutatjuk, miben tér el egymástól a két szemlélet.

Ha szóba kerül a horoszkóp, a legtöbben a nyugati asztrológiára gondolnak. A védikus asztrológia azonban más rendszer szerint számol, ezért sok esetben eltérő képletet mutat. Felmerül a kérdés, valóban lehet-e más a csillagjegyünk, mint amit eddig tudtunk magunkról, és az is, hogy mit mondhat el egy ilyen elemzés a személyiségünkről, a karrierünkről vagy az anyagi helyzetünkről.

A védikus asztrológia szerint a horoszkóp más képet is mutathat, mint a nyugati rendszer.

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Horoszkóp más megközelítésből: ezért adhat más képet a védikus asztrológia

A horoszkóp világában sokan a nyugati asztrológiát ismerik, a védikus rendszer azonban több fontos ponton más logika szerint olvassa a képletet. Szarka Dóra asztrológussal és tarot-szakértővel arról beszélgettünk, mi áll a különbségek mögött, és hogyan fordulhat elő, hogy valaki a védikus elemzésben nem is ugyanazzal a csillagjeggyel találkozik, mint amivel eddig azonosította magát.

Mit jelent pontosan a védikus asztrológia, és honnan ered?

A védikus asztrológia egy több ezer éves hagyományon alapuló, ősi önismereti módszer, amely a születés helyére és idejére felállított képlet információit alapul véve segít feltárni a személyiségünket, ezen keresztül pedig a sorsunkat és a lehetséges életeseményeket.

A védikus vagy más szóhasználattal indiai asztrológia nem tekinthető egységes rendszernek. Két nagy ágra, az észak- és a dél-indiai asztrológiára oszlik, melyek eltérő technikákat, matematikai modelleket alkalmaznak az elemzéshez használt ábrák felrajzolásához és a különféle korszakrendszerek kiszámításához, ezáltal pedig a személyiség feltárásához és az életút meghatározásához.

A legtöbb, nyugati kultúrkörben mozgó védikus asztrológus inkább az észak-indiai asztrológiai rendszer szabályai szerint készíti el az elemzéseket, mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ezen szemléleten alapuló értelmezés egy igazán logikus, csiszolt és harmonikus rendszert alkot.

Régen a bonyolult matematikai műveletek, aránypárok felállítása több napig is eltartott. Manapság, a számítógépes szoftvereknek köszönhetően már lényegesen gyorsabban, néhány másodperc alatt kézhez kaphatjuk a születéselemzéshez szükséges alapinformációkat.