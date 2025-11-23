Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Bekeményített a magyar turisták egyik kedvenc célpontja: kevesebb szállás, egekbe szökő árak

Spanyolország
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 08:15
kanári-szigetektörvény
A téli napsütést kereső magyar utazók idén váratlan nehézségekkel szembesülhetnek az egyre szigorodó spanyol szálláshelyszabályok miatt. A frissen elfogadott törvény átalakítja az apartmankiadás rendszerét, ami szűkítheti a választékot a Kanári-szigetek üdülőövezeteiben.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A magyar utazók körében is népszerű Kanári-szigetek új, szigorú szabályozást vezet be az apartman- és lakáskiadásokra, ami könnyen felboríthatja a téli napsütéses utazások eddigi rutinját. A helyi parlament a múlt héten nagy viták után hagyta jóvá azt a törvényt, amely évek óta napirenden volt – a lépést a szállodaipar régóta sürgette, a kisebb, családi szállásadók viszont fekete napként emlegetik.

Idén télen már nehezebb lesz a Kanári-szigeteken pihenni
Bekeményít a Kanári-szigetek a szállásfoglalás terén, érdemes utazás előtt tájékozódni!
Fotó: wikipedia

Bekeményít a Kanári-szigetek

Az új szabályok gyakorlatilag vállalkozásnak minősítik az összes turisztikai célú lakáskiadást, még akkor is, ha egy család csak időszakosan adná bérbe a saját otthonát. Emellett szigorú területi korlátok is érkeznek: az önkormányzatoknak öt évük lesz kijelölni, mely körzetek bírják el a turistás lakáskiadást, és ezeket bizonyítékokkal is alá kell támasztaniuk. Addig – vagyis akár éveken át – új engedélyt nem adhatnak ki.

A meglévő apartmanokra is komoly követelmények vonatkoznak majd: minimális méret, energiahatékonysági előírások, valamint az a kitétel, hogy tíz évnél újabb ingatlan nem adható ki turistáknak. A cél az, hogy a lakásállomány legalább 80–90 százaléka helyiek számára maradjon elérhető – különösen a nagy üdülőövezetekben, ahol a lakhatási válság már évek óta égető kérdés.

Ahol a turistás lakáskiadások aránya már most elérte a felső plafont, ott befagyasztják az új engedélykérelmeket. Bizonyos, „demográfiai kihívásokkal küzdő” településeken teljes moratórium lép életbe: új licencekre nem lehet pályázni, csak a meglévők maradnak érvényben.

Turisták a Kanári-szigeteken a szigorú szabályozás bevezetése előtt
Az új, szigorú szabályozás az apartman- és lakáskiadásokra vonatkozik, amely komolyan érinti a turizmust.
Fotó: wikipedia

A döntés a magyar turistákra is hatással lehet

A döntés hatása a magyar turisták számára is kézzelfogható lehet. A szálláshelyek kínálata várhatóan szűkül, a még elérhető apartmanok ára pedig emelkedhet, különösen a téli szezonban, amikor rengeteg európai – köztük sok magyar – keresi a 20–25 fokos napsütést Tenerifén, Gran Canarián vagy Lanzarotén.

A helyi önkormányzatoknak most mindössze nyolc hónapjuk van kidolgozni a részletes ellenőrzési és végrehajtási szabályokat, ami további bizonytalanságot okozhat a piacon. Jelenleg körülbelül 70 ezer engedélyes kiadó működik a szigeteken – számukra a megújítás is nehezebb lesz, ha a környéket „túlterhelt lakáspiacú” zónának minősítik.

A szigorítás két évnyi, a helyiek által szervezett tüntetéshullám után született meg, amely a túlzott turizmus lakhatási hatásaira hívta fel a figyelmet. A tiltakozások ellenére a Kanári-szigetek továbbra is rekordturizmust produkál – kérdés, hogy az új szabályok mennyire alakítják át a téli menekülő útvonalat a magyar napkeresők számára.

