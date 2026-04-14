Így foglalj olcsó tavaszi vakációt

Nyaralás fillérekből? Ezzel a jól bevált trükkel neked is sikerülhet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 13:15
Tervezd meg okosan a tavaszi kikapcsolódást, és kerüld el a felesleges kiadásokat a foglalás során. Összegyűjtöttük azokat a konkrét időpontokat és trükköket, amelyekkel a legolcsóbb nyaralás a legkönnyebben elérhető.
A nemzetközi turisztikai adatok és a hazai utazási szokások elemzése rámutat, hogy tavasszal a foglalás pillanata alapjaiban határozza meg a költségeket. A legolcsóbb nyaralás lefoglalásának titka a hazai iskolai szünetek és az ünnepi hosszú hétvégék tudatos elkerülése, helyette a március eleji vagy az április végi dátumokra érdemes fókuszálni.

  • Április 27. a legkedvezőbb nap a szállásfoglaláshoz.
  • Kerüld az ünnepi időszakot, és válassz pénteki indulást a spóroláshoz.
  • Albánia és Málta jelenleg a legolcsóbb közvetlen fapados úti célok.

A legolcsóbb nyaralás titka: ezeket a napokat válaszd

Míg a nemzetközi szállások tekintetében március 3-a bizonyult az év egyik legkedvezőbb napjának, a repülőjegyeknél április 24-én tapasztalható a piaci átlaghoz képest jelentős árcsökkenés.

A szálláshelyek árait nézve április 27-e a legoptimálisabb választás a spórolni vágyóknak. Ezzel szemben április első napjai, különösen a húsvét környéki időszak, a legzsúfoltabbak és egyben a legdrágábbak is. Aki a tömeget és a magas árakat is elkerülné, annak az elemzők április 28-át vagy május 31-ét javasolják az indulásra. Ezek a napok számítanak a legnyugodtabbnak, így a pihenés valóban zavartalan maradhat, és a pénztárcánkat is megkímélhetjük.

Stratégiai tanácsok a jegyfoglaláshoz

A 2026-os évre vonatkozó globális repjegy-statisztikák szerint a hét napjai között is nagy különbségek vannak: a péntek a legolcsóbb nap a repülésre, míg a repülőjegyek megvásárlására a vasárnap bizonyult a legszerencsésebbnek. Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy a nemzetközi járatoknál már nem feltétlenül kifizetődő a fél évvel korábbi tervezés. Az ideális foglalási ablak sok esetben az indulás előtti 15–30 napos időszakra tolódott, mivel a légitársaságok ekkor próbálják meg feltölteni a maradék helyeket.

Úti célok, ahol többet ér a pénzünk

Ha konkrét úti célt keresel, érdemes a Budapestről is könnyen elérhető, fapados célpontok felé fordulni. Idén tavasszal Albánia vagy Málta kínálja a legjobb esélyt arra, hogy megvalósuljon a legolcsóbb nyaralás: míg Tirana a verhetetlen áraival, Málta a már áprilisban is kellemes, napsütéses időjárásával csábít. Egy jól időzített, április végi indulással ezekre a helyszínekre is kifoghatók a 15 000 forint körüli repülőjegyek, így a tudatos tervezéssel nemcsak időt, hanem jelentős összegeket is megspórolhatunk a szezonkezdet előtt. Az olcsó nyaralás nem megoldhatatlan, csak okosan kell tervezni. 

Nézd meg a videóban, hogy foglald le a legolcsóbb repülőjegyeket:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
