Nyaralás fillérekből? Ezzel a jól bevált trükkel neked is sikerülhet

A nemzetközi turisztikai adatok és a hazai utazási szokások elemzése rámutat, hogy tavasszal a foglalás pillanata alapjaiban határozza meg a költségeket. A legolcsóbb nyaralás lefoglalásának titka a hazai iskolai szünetek és az ünnepi hosszú hétvégék tudatos elkerülése, helyette a március eleji vagy az április végi dátumokra érdemes fókuszálni.

Itt vannak a dátumok a legolcsóbb nyaralás lefoglalásához tavaszra.

Fotó: New Africa / shutterstock

Április 27. a legkedvezőbb nap a szállásfoglaláshoz.

Kerüld az ünnepi időszakot, és válassz pénteki indulást a spóroláshoz.

Albánia és Málta jelenleg a legolcsóbb közvetlen fapados úti célok.

A legolcsóbb nyaralás titka: ezeket a napokat válaszd

Míg a nemzetközi szállások tekintetében március 3-a bizonyult az év egyik legkedvezőbb napjának, a repülőjegyeknél április 24-én tapasztalható a piaci átlaghoz képest jelentős árcsökkenés.

A szálláshelyek árait nézve április 27-e a legoptimálisabb választás a spórolni vágyóknak. Ezzel szemben április első napjai, különösen a húsvét környéki időszak, a legzsúfoltabbak és egyben a legdrágábbak is. Aki a tömeget és a magas árakat is elkerülné, annak az elemzők április 28-át vagy május 31-ét javasolják az indulásra. Ezek a napok számítanak a legnyugodtabbnak, így a pihenés valóban zavartalan maradhat, és a pénztárcánkat is megkímélhetjük.

Stratégiai tanácsok a jegyfoglaláshoz

A 2026-os évre vonatkozó globális repjegy-statisztikák szerint a hét napjai között is nagy különbségek vannak: a péntek a legolcsóbb nap a repülésre, míg a repülőjegyek megvásárlására a vasárnap bizonyult a legszerencsésebbnek. Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy a nemzetközi járatoknál már nem feltétlenül kifizetődő a fél évvel korábbi tervezés. Az ideális foglalási ablak sok esetben az indulás előtti 15–30 napos időszakra tolódott, mivel a légitársaságok ekkor próbálják meg feltölteni a maradék helyeket.

Úti célok, ahol többet ér a pénzünk

Ha konkrét úti célt keresel, érdemes a Budapestről is könnyen elérhető, fapados célpontok felé fordulni. Idén tavasszal Albánia vagy Málta kínálja a legjobb esélyt arra, hogy megvalósuljon a legolcsóbb nyaralás: míg Tirana a verhetetlen áraival, Málta a már áprilisban is kellemes, napsütéses időjárásával csábít. Egy jól időzített, április végi indulással ezekre a helyszínekre is kifoghatók a 15 000 forint körüli repülőjegyek, így a tudatos tervezéssel nemcsak időt, hanem jelentős összegeket is megspórolhatunk a szezonkezdet előtt. Az olcsó nyaralás nem megoldhatatlan, csak okosan kell tervezni.