Keményen lecsap ránk a hidegfront: lehűlés és zivatarok érkeznek

A több napja emlegetett hidegfront már nincs messze: lehűléssel, záporokkal és zivatarokkal váltja fel a nyári strandidőt.

Hidegfront érkezik (Fotó: Pexels)

Így érkezik a hidegfront

Szerdán napközben az ország nagy részén még napsütés várható, ám északon és északnyugaton már ekkor elkezd beborulni az ég. Estétől északnyugat felől érkezik a zápor, és északkeleten akár zivatarok is kialakulhatnak. Az erős szél mellett kellemes, 29-32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

Csütörtök reggel több helyen esővel és záporral indul a nap, ám a felhőzet északnyugat felől napközben fokozatosan csökken, így a nap is kisüthet. A viharos, szeles idő mellett 21-27 fok várható.

Pénteken felhős égbolt mellett helyenként napos, máshol záporos idő fordulhat elő. Sokfelé marad az erősebb szél, a hőmérséklet pedig enyhén emelkedik: 25-26 fok körül ingadozik majd - írja a Köpönyeg.