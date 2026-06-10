Keményen lecsap ránk a hidegfront: lehűlés és zivatarok érkeznek

A több napja emlegetett hidegfront már nincs messze: lehűléssel, záporokkal és zivatarokkal váltja fel a nyári strandidőt.
Szerdán napközben az ország nagy részén még napsütés várható, ám északon és északnyugaton már ekkor elkezd beborulni az ég. Estétől északnyugat felől érkezik a zápor, és északkeleten akár zivatarok is kialakulhatnak. Az erős szél mellett kellemes, 29-32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
Csütörtök reggel több helyen esővel és záporral indul a nap, ám a felhőzet északnyugat felől napközben fokozatosan csökken, így a nap is kisüthet. A viharos, szeles idő mellett 21-27 fok várható.
Pénteken felhős égbolt mellett helyenként napos, máshol záporos idő fordulhat elő. Sokfelé marad az erősebb szél, a hőmérséklet pedig enyhén emelkedik: 25-26 fok körül ingadozik majd - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.