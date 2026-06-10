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Keményen lecsap ránk a hidegfront: lehűlés és zivatarok érkeznek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 06:00
hidegfrontlehülés
Akár 10 fokos lehűlés is várható a napokban. Megérkezett a júniusi hidegfront.
CJA
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A több napja emlegetett hidegfront már nincs messze: lehűléssel, záporokkal és zivatarokkal váltja fel a nyári strandidőt.

Hidegfront érkezik
Hidegfront érkezik (Fotó:  Pexels)

Így érkezik a hidegfront

Szerdán napközben az ország nagy részén még napsütés várható, ám északon és északnyugaton már ekkor elkezd beborulni az ég. Estétől északnyugat felől érkezik a zápor, és északkeleten akár zivatarok is kialakulhatnak. Az erős szél mellett kellemes, 29-32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

Csütörtök reggel több helyen esővel és záporral indul a nap, ám a felhőzet északnyugat felől napközben fokozatosan csökken, így a nap is kisüthet. A viharos, szeles idő mellett 21-27 fok várható.

Pénteken felhős égbolt mellett helyenként napos, máshol záporos idő fordulhat elő. Sokfelé marad az erősebb szél, a hőmérséklet pedig enyhén emelkedik: 25-26 fok körül ingadozik majd - írja a Köpönyeg.

 

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