Zsebtolvajok és bandaháborúk: itt a legrosszabb a közbiztonság Európában

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 09:15
Egy utazás tervezésekor a legtöbb ember számára az egyik legfontosabb szempont a biztonság kérdése. Bár a kontinens számos városa híres a vendégszeretetéről, a friss adatok alapján érdemes óvatosnak lenni bizonyos úti célok kiválasztásakor. Az alábbi összeállításban bemutatjuk, melyek Európa legveszélyesebb városai.
Etédi Alexa
A biztonságérzet szubjektív, de a statisztikák és a lakossági visszajelzések alapján összeáll egy lista azokról a településekről, ahol a bűnözés mértéke kiemelkedően magas. A világ városainak megélhetési költségeit, életminőségét és biztonságát összehasonlító, közösségi adatokon alapuló adatbázisának 2026-os globális mutatói szerint a világon számos olyan nagyváros van, ahol az alacsony biztonsági index komoly kockázatot jelent. Ezekben a régiókban gyakran a gazdasági nehézségek, a gyenge állami kontroll és a mélyen gyökerező társadalmi feszültségek okozzák a közbiztonság romlását. Ebben a kontextusban megvizsgáljuk, jelenleg melyek Európa legveszélyesebb városai.

Európa legveszélyesebb városai, ahol a rendőröknek mindig sok a dolga.
Fotó: GERARD BOTTINO / shutterstock
  • Veszélyzónák: Marseille vezeti a listát a kiterjedt drogkereskedelem és az utcai bandaháborúk miatt.
  • Brit helyzet: Birmingham és Coventry is a legrosszabbak között szerepel az erőszakos utcai bűnözés okán.
  • Kockázati faktorok: a toplistás helyeken a zsebtolvajlás mellett a szervezett bűnözés uralja a mindennapokat.

Melyek Európa legveszélyesebb városai 2026-ban?

Az alábbiakban összeszedtük azt az öt nagyvárost, amelyek ebben az évben felkerültek Európa legveszélyesebb városainak listájára. 

Marseille, Franciaország

A dél-franciaországi kikötőváros jelenleg a legrosszabb helyezést foglalja el a listán, elsősorban a kiterjedt drogkereskedelem és a bandaháborúk miatt. A szervezett bűnözés bizonyos negyedekben teljesen átvette az irányítást, ami gyakran fegyveres összecsapásokhoz vezet az utcákon. A turisták számára a zsebtolvajlás jelenti a legközvetlenebb veszélyt, mivel az idegenforgalmi központokban a rablások száma továbbra is rendkívül magas. (A világranglistán a 36. legveszélyesebb város)

Marseilles-i utcakép graffitikkel.
Marseilles a drogkereskedelem és a bandaháborúk miatt Európa legveszélyesebb városa.
Fotó: Solarisys / shutterstock

Birmingham, Anglia

Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb ipari központja, Birmingham komoly kihívásokkal küzd az ingatlanok elleni bűncselekmények és az erőszakos incidensek terén. A városban különösen a fiatalkori bűnözés és az utcai rablások gyakorisága ad okot aggodalomra a helyi hatóságok számára. Bizonyos városrészekben a közbiztonság annyira meggyengült, hogy a látogatóknak fokozott éberséget javasolnak még a nappali órákban is. (A világranglistán a 48. legveszélyesebb város)

Coventry, Anglia

Coventry központjában a rendőrségi jelentések szerint mindennaposak a lopások és az erőszakos bűncselekmények. A helyi lakosok biztonságérzete főleg az esti órákban csökken jelentősen, különösen a kevésbé forgalmas, félreeső területeken. A statisztikák szerint a Lansdowne Street környéke különösen kritikus pont, ahol szinte naponta intézkednek a hatóságok szexuális visszaélések vagy garázdaság miatt. (A világranglistán a 54. legveszélyesebb város)

Az angol Coventry a magasból fotózva.
Coventry a lopások és az erőszakos bűncselekmények miatt került fel a szégyen listára. 
Fotó: di-photo.co.uk / shutterstock

Grenoble, Franciaország

Az Alpok lábánál fekvő település az elmúlt években a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és robbantásos incidensek miatt került a hírekbe. A drogbandák befolyása mára egész városrészekre terjed ki, ahol rendszeresek a rivális csoportok közötti véres összecsapások. A hatóságok szerint a szervezett bűnözői csoportok tevékenysége miatt Grenoble az egyik legkiszámíthatatlanabb közbiztonsági helyzetű francia város lett. (A világranglistán a 55. legveszélyesebb város)

Nápoly, Olaszország

Dél-Olaszország legnagyobb városa évtizedek óta küzd a szervezett bűnözés és a bandák jelenlétével a mindennapokban. Bár a város építészeti szépsége vonzza a tömegeket, a népszerű sikátorokban a rablások és az utcai bűncselekmények szinte rutinszerűen fordulnak elő. A turistáknak különösen a nagy tömegben kell figyelniük értékeikre, mivel a zsebtolvajok technikai felkészültsége ezen a területen kimagasló – állapítja meg a Numbeo. (A világranglistán a 58. legveszélyesebb város)

Nápolyi utcakép Maradona falfestményekkel.
Nápolyban a szervezett bűnözés és a bandák jelenléte okoz napi szinten problémákat. 
Fotó: Nejdet Duzen

Nézd meg a videóban, 2025-ben melyek voltak Európa legveszélyesebb városai:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
