Zsebtolvajok és bandaháborúk: itt a legrosszabb a közbiztonság Európában

A biztonságérzet szubjektív, de a statisztikák és a lakossági visszajelzések alapján összeáll egy lista azokról a településekről, ahol a bűnözés mértéke kiemelkedően magas. A világ városainak megélhetési költségeit, életminőségét és biztonságát összehasonlító, közösségi adatokon alapuló adatbázisának 2026-os globális mutatói szerint a világon számos olyan nagyváros van, ahol az alacsony biztonsági index komoly kockázatot jelent. Ezekben a régiókban gyakran a gazdasági nehézségek, a gyenge állami kontroll és a mélyen gyökerező társadalmi feszültségek okozzák a közbiztonság romlását. Ebben a kontextusban megvizsgáljuk, jelenleg melyek Európa legveszélyesebb városai.
Az alábbiakban összeszedtük azt az öt nagyvárost, amelyek ebben az évben felkerültek Európa legveszélyesebb városainak listájára.
A dél-franciaországi kikötőváros jelenleg a legrosszabb helyezést foglalja el a listán, elsősorban a kiterjedt drogkereskedelem és a bandaháborúk miatt. A szervezett bűnözés bizonyos negyedekben teljesen átvette az irányítást, ami gyakran fegyveres összecsapásokhoz vezet az utcákon. A turisták számára a zsebtolvajlás jelenti a legközvetlenebb veszélyt, mivel az idegenforgalmi központokban a rablások száma továbbra is rendkívül magas. (A világranglistán a 36. legveszélyesebb város)
Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb ipari központja, Birmingham komoly kihívásokkal küzd az ingatlanok elleni bűncselekmények és az erőszakos incidensek terén. A városban különösen a fiatalkori bűnözés és az utcai rablások gyakorisága ad okot aggodalomra a helyi hatóságok számára. Bizonyos városrészekben a közbiztonság annyira meggyengült, hogy a látogatóknak fokozott éberséget javasolnak még a nappali órákban is. (A világranglistán a 48. legveszélyesebb város)
Coventry központjában a rendőrségi jelentések szerint mindennaposak a lopások és az erőszakos bűncselekmények. A helyi lakosok biztonságérzete főleg az esti órákban csökken jelentősen, különösen a kevésbé forgalmas, félreeső területeken. A statisztikák szerint a Lansdowne Street környéke különösen kritikus pont, ahol szinte naponta intézkednek a hatóságok szexuális visszaélések vagy garázdaság miatt. (A világranglistán a 54. legveszélyesebb város)
Az Alpok lábánál fekvő település az elmúlt években a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és robbantásos incidensek miatt került a hírekbe. A drogbandák befolyása mára egész városrészekre terjed ki, ahol rendszeresek a rivális csoportok közötti véres összecsapások. A hatóságok szerint a szervezett bűnözői csoportok tevékenysége miatt Grenoble az egyik legkiszámíthatatlanabb közbiztonsági helyzetű francia város lett. (A világranglistán a 55. legveszélyesebb város)
Dél-Olaszország legnagyobb városa évtizedek óta küzd a szervezett bűnözés és a bandák jelenlétével a mindennapokban. Bár a város építészeti szépsége vonzza a tömegeket, a népszerű sikátorokban a rablások és az utcai bűncselekmények szinte rutinszerűen fordulnak elő. A turistáknak különösen a nagy tömegben kell figyelniük értékeikre, mivel a zsebtolvajok technikai felkészültsége ezen a területen kimagasló – állapítja meg a Numbeo. (A világranglistán a 58. legveszélyesebb város)
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
