Zsebtolvajok és bandaháborúk: itt a legrosszabb a közbiztonság Európában

A biztonságérzet szubjektív, de a statisztikák és a lakossági visszajelzések alapján összeáll egy lista azokról a településekről, ahol a bűnözés mértéke kiemelkedően magas. A világ városainak megélhetési költségeit, életminőségét és biztonságát összehasonlító, közösségi adatokon alapuló adatbázisának 2026-os globális mutatói szerint a világon számos olyan nagyváros van, ahol az alacsony biztonsági index komoly kockázatot jelent. Ezekben a régiókban gyakran a gazdasági nehézségek, a gyenge állami kontroll és a mélyen gyökerező társadalmi feszültségek okozzák a közbiztonság romlását. Ebben a kontextusban megvizsgáljuk, jelenleg melyek Európa legveszélyesebb városai.

Fotó: GERARD BOTTINO / shutterstock

Melyek Európa legveszélyesebb városai 2026-ban?

Az alábbiakban összeszedtük azt az öt nagyvárost, amelyek ebben az évben felkerültek Európa legveszélyesebb városainak listájára.

Marseille, Franciaország

A dél-franciaországi kikötőváros jelenleg a legrosszabb helyezést foglalja el a listán, elsősorban a kiterjedt drogkereskedelem és a bandaháborúk miatt. A szervezett bűnözés bizonyos negyedekben teljesen átvette az irányítást, ami gyakran fegyveres összecsapásokhoz vezet az utcákon. A turisták számára a zsebtolvajlás jelenti a legközvetlenebb veszélyt, mivel az idegenforgalmi központokban a rablások száma továbbra is rendkívül magas. (A világranglistán a 36. legveszélyesebb város)

Fotó: Solarisys / shutterstock

Birmingham, Anglia

Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb ipari központja, Birmingham komoly kihívásokkal küzd az ingatlanok elleni bűncselekmények és az erőszakos incidensek terén. A városban különösen a fiatalkori bűnözés és az utcai rablások gyakorisága ad okot aggodalomra a helyi hatóságok számára. Bizonyos városrészekben a közbiztonság annyira meggyengült, hogy a látogatóknak fokozott éberséget javasolnak még a nappali órákban is. (A világranglistán a 48. legveszélyesebb város)