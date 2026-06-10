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Folyamatos megalázás, embertelenül bánnak a vb-re érkező csapatokkal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 06:15
foci-vb 2026szenegáli válogatottÜzbegisztán
A szurkolók teljesen kifakadtak. A 2026-os foci-vb előtt a szenegáli és az üzbég válogatott játékosait is sokak szerint megalázó bánásmódban részesítették az Egyesült Államokban.

Az elmúlt hónapokban többször is téma volt, hogy a 2026-os foci-vb-re rendkívül szigorú beutazási szabályok vonatkoznak. A legnagyobb problémák az Egyesült Államokban jelentkeznek, ahol nemcsak a szurkolók és az újságírók, hanem a torna résztvevői is nehézségekbe ütközhetnek. Nemrég Afrika egyik legismertebb játékvezetőjét, a szomáliai Omar Abdulkadir Artant fordították vissza a határon annak ellenére, hogy érvényes amerikai vízummal rendelkezett. Most újabb, sokakat megdöbbentő felvételek kezdtek terjedni a közösségi médiában, hiszen embertelen bánásmódban részesítették az üzbég és a szenegáli válogatottat.

Megalázó intézkedéseket hajtottak végre Üzbegisztán és Szenegál ellen a foci-vb előtt
Megalázó intézkedéseket hajtottak végre Üzbegisztán és Szenegál ellen a foci-vb előtt Fotó: DeFodi Images

Megalázó intézkedések Üzbegisztán és Szenegál ellen a foci-vb előtt

A világbajnokság rajtja előtt újabb vitát váltottak ki az Egyesült Államok szigorú biztonsági intézkedései. Hétfő este New Yorkban rendezték a Hollandia–Üzbegisztán felkészülési mérkőzést, amelyet a hazaiak 2–1-re megnyertek, a találkozó előtt azonban nem a futball került a figyelem középpontjába.

Az üzbég válogatott játékosait és stábtagjait a stadionhoz érkezés után biztonsági őrök fogadták, majd egyenként átvizsgálták őket, miközben a csomagjaikat is ellenőrizték. A közösségi médiában gyorsan elterjedt felvételeken látható, hogy az intézkedések még a csapat szövetségi kapitányát, az olasz világbajnok Fabio Cannavarót is meglepték. A videó alatt rengeteg komment is helyt kapott, amiben arról írnak, hogy embertelen módon viselkedtek a nemzetükkel szemben.

Nem ez volt az egyetlen eset. A napokban egy másik videó is nyilvánosságra került, amelyen a szenegáli válogatott játékosai láthatók egy repülőtéri ellenőrzés során. A felvételen a futballistákat egyesével ültették le, megmotozták őket, miközben a csomagjaikat is alaposan átvizsgálták. A jelenetek sokak szerint megalázóak voltak, a felvételek pedig komoly felháborodást váltottak ki a közösségi médiában.

Folyamatos megaláztatások Amerikában

A napokban az is biztossá vált, hogy Omar Abdulkadir Artan nem vehet részt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A 2025-ben Afrika legjobb játékvezetőjének választott szomáliai bíró a Miami Nemzetközi Repülőtérre érkezett meg, ám az amerikai hatóságok nem engedték belépni az országba, és egy Isztambulba tartó járattal visszaküldték. Mindez annak ellenére történt, hogy a FIFA korábban közölte, vízumproblémái teljes mértékben rendeződtek, az új fejlemény után azonban eldőlt: nem fújhat a foci-vb-n.

@metropol.napilap

Messi és Ronaldo utoljára a vb-n Június 11-én megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság #metropol #cristianoronaldo #lionelmessi #focivb2026 #metropol #vb

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