Folyamatos megalázás, embertelenül bánnak a vb-re érkező csapatokkal

Az elmúlt hónapokban többször is téma volt, hogy a 2026-os foci-vb-re rendkívül szigorú beutazási szabályok vonatkoznak. A legnagyobb problémák az Egyesült Államokban jelentkeznek, ahol nemcsak a szurkolók és az újságírók, hanem a torna résztvevői is nehézségekbe ütközhetnek. Nemrég Afrika egyik legismertebb játékvezetőjét, a szomáliai Omar Abdulkadir Artant fordították vissza a határon annak ellenére, hogy érvényes amerikai vízummal rendelkezett. Most újabb, sokakat megdöbbentő felvételek kezdtek terjedni a közösségi médiában, hiszen embertelen bánásmódban részesítették az üzbég és a szenegáli válogatottat.

Megalázó intézkedéseket hajtottak végre Üzbegisztán és Szenegál ellen a foci-vb előtt Fotó: DeFodi Images

Megalázó intézkedések Üzbegisztán és Szenegál ellen a foci-vb előtt

A világbajnokság rajtja előtt újabb vitát váltottak ki az Egyesült Államok szigorú biztonsági intézkedései. Hétfő este New Yorkban rendezték a Hollandia–Üzbegisztán felkészülési mérkőzést, amelyet a hazaiak 2–1-re megnyertek, a találkozó előtt azonban nem a futball került a figyelem középpontjába.

Az üzbég válogatott játékosait és stábtagjait a stadionhoz érkezés után biztonsági őrök fogadták, majd egyenként átvizsgálták őket, miközben a csomagjaikat is ellenőrizték. A közösségi médiában gyorsan elterjedt felvételeken látható, hogy az intézkedések még a csapat szövetségi kapitányát, az olasz világbajnok Fabio Cannavarót is meglepték. A videó alatt rengeteg komment is helyt kapott, amiben arról írnak, hogy embertelen módon viselkedtek a nemzetükkel szemben.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 شيء جنوني!!!!!!!



تفتيش بشكل مشدد وغريب للغاية لـ بعثة منتخب أوزبكستان لحظة وصولهم إلى ملعب اللقاء لمواجهة هولندا!



يا عالم وش الي جالس اشوفه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨 pic.twitter.com/ayoBuOSULB — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) June 8, 2026

Nem ez volt az egyetlen eset. A napokban egy másik videó is nyilvánosságra került, amelyen a szenegáli válogatott játékosai láthatók egy repülőtéri ellenőrzés során. A felvételen a futballistákat egyesével ültették le, megmotozták őket, miközben a csomagjaikat is alaposan átvizsgálták. A jelenetek sokak szerint megalázóak voltak, a felvételek pedig komoly felháborodást váltottak ki a közösségi médiában.

The Senegalese 🇸🇳 delegation gets this treatment on arrival in the USA. Full tarmac searches, shoes off, bags turned inside out like criminals.



This is straight up humiliation and a disgrace. They’d never put white boys through the same.pic.twitter.com/KULjwTsCQI — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

Folyamatos megaláztatások Amerikában

A napokban az is biztossá vált, hogy Omar Abdulkadir Artan nem vehet részt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A 2025-ben Afrika legjobb játékvezetőjének választott szomáliai bíró a Miami Nemzetközi Repülőtérre érkezett meg, ám az amerikai hatóságok nem engedték belépni az országba, és egy Isztambulba tartó járattal visszaküldték. Mindez annak ellenére történt, hogy a FIFA korábban közölte, vízumproblémái teljes mértékben rendeződtek, az új fejlemény után azonban eldőlt: nem fújhat a foci-vb-n.