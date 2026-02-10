Az utazási szakértő Catania városára voksol, és azt is elmondja, miért

Milo Boyd brit utazási szakértő az elmúlt 12 hónapban 10 országban, azon belül is 26 helyen járt, és most elárulja, melyik közülük az, ahová újra visszatérne. Tapasztalata alapján a szicíliai Catania előkelő helyen áll a kedvenc úti céljai rangsorában.

Nem az határozza meg egy helyszín értékét, hogy mennyire extra, vagy mennyire távol esik mindentől, sokkal inkább az, milyen a hangulata. Jó példa erre az Etna lábánál elterülő Catania.

Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

A város, amely az Antarktiszt és az Andokot is megelőzte: Catania

Az érintett úti célok között egészen elképesztő helyek is akadnak, mint például az Antarktiszhoz tartozó Deception-sziget a bálnatemetőjével, vagy az Andok vonulatai között kanyargó Gaucsó ösvény, amelyet követve kondorkeselyűkre lelhet az ember.

Milo Boyd emellett persze olyan “hétköznapi” helyeken is járt, mint a northumberlandi Lindisfarne (amely a viking történelem szerelmesei számára ismerős helyszín lehet, hiszen az ott álló kolostor kirablásával és felgyújtásával kezdődött meg a viking portyázások kora, egyben a Vikingek című sorozat is itt vette kezdetét).

Mégis, az utazási szakértő által legjobban favorizált helyszín egy Magyarországról is könnyen elérhető úti cél: a szicíliai Catania. Boyd azt is elárulta, miért.

Catania varázsa

A Palermotól nagyjából 200 kilométerre keletre fekvő tengerparti Catania elsősorban autentikus hangulatával és nyugalmával ragadja magával az utazót. A nyüzsgő, hangos Palermohoz képest Catania rendezettebb, és kifinomultabb.

A szicíliai Catania szíve a Duomo di Catania, vagyis a Szent Ágota székesegyház, amely előtt a város szimbólumát, az elefántos kutat találjuk.

Fotó: Sean Pavone / Shutterstock

A várost a Kr. e. VIII. században a görögök alapították, majd történelmét hódítók és természeti katasztrófák alakították. Közülük is a legnagyobb az 1693-as katasztrofális földrengés volt, mely csaknem eltörölte a föld színéről Cataniát.

Ma ismert barokk arculatát az ezt követő újjáépítés során nyerte el, amelynek köszönhetően a történelmi település ma UNESCO Világörökségi helyszín. A város szíve a Piazza Del Duomonál dobog, ahol a hatalmas katedrális magasodik, és itt található a Fontana dell'Elefante, egy lávakőből készült elefántszobor is, amely ma Catania jelképe.

Amikor az Etna varázsol

Feltétlenül érdemes megemlíteni a város lenyűgöző panorámát kínáló fekvését is: Catania ugyanis az azúr színű Jón-tenger és az Etna között fekszik. Márpedig esténként egy pohár könnyű borral a kézben csodálni Európa legaktívabb vulkánjának lélegzetelállító működését, ahogy a narancssárga színű fény megvilágítja a sötét eget, egészen páratlan élmény.