Az utazási szakértő Catania városára voksol, és azt is elmondja, miért

Milo Boyd brit utazási szakértő az elmúlt 12 hónapban 10 országban, azon belül is 26 helyen járt, és most elárulja, melyik közülük az, ahová újra visszatérne. Tapasztalata alapján a szicíliai Catania előkelő helyen áll a kedvenc úti céljai rangsorában.
Az érintett úti célok között egészen elképesztő helyek is akadnak, mint például az Antarktiszhoz tartozó Deception-sziget a bálnatemetőjével, vagy az Andok vonulatai között kanyargó Gaucsó ösvény, amelyet követve kondorkeselyűkre lelhet az ember.
Milo Boyd emellett persze olyan “hétköznapi” helyeken is járt, mint a northumberlandi Lindisfarne (amely a viking történelem szerelmesei számára ismerős helyszín lehet, hiszen az ott álló kolostor kirablásával és felgyújtásával kezdődött meg a viking portyázások kora, egyben a Vikingek című sorozat is itt vette kezdetét).
Mégis, az utazási szakértő által legjobban favorizált helyszín egy Magyarországról is könnyen elérhető úti cél: a szicíliai Catania. Boyd azt is elárulta, miért.
A Palermotól nagyjából 200 kilométerre keletre fekvő tengerparti Catania elsősorban autentikus hangulatával és nyugalmával ragadja magával az utazót. A nyüzsgő, hangos Palermohoz képest Catania rendezettebb, és kifinomultabb.
A várost a Kr. e. VIII. században a görögök alapították, majd történelmét hódítók és természeti katasztrófák alakították. Közülük is a legnagyobb az 1693-as katasztrofális földrengés volt, mely csaknem eltörölte a föld színéről Cataniát.
Ma ismert barokk arculatát az ezt követő újjáépítés során nyerte el, amelynek köszönhetően a történelmi település ma UNESCO Világörökségi helyszín. A város szíve a Piazza Del Duomonál dobog, ahol a hatalmas katedrális magasodik, és itt található a Fontana dell'Elefante, egy lávakőből készült elefántszobor is, amely ma Catania jelképe.
Feltétlenül érdemes megemlíteni a város lenyűgöző panorámát kínáló fekvését is: Catania ugyanis az azúr színű Jón-tenger és az Etna között fekszik. Márpedig esténként egy pohár könnyű borral a kézben csodálni Európa legaktívabb vulkánjának lélegzetelállító működését, ahogy a narancssárga színű fény megvilágítja a sötét eget, egészen páratlan élmény.
Szicíliában egyébként virágzó iparág épült a vulkánturizmusra, buszok garmadája szállítja a bevállalósabb turistákat a tűzhányóra és vissza, akik nem győzik csodálni a lávamezőket, és a korábbi kitörések helyén burjánzó szőlőültetvényeket.
Persze Catania azok számára is maga a paradicsom, akik nem rajonganak a vulkánokért, vagy a csodás barokk építészetért, helyette sokkal inkább a helyi konyhát részesítenék előnyben. Cataniában ugyanis már az utcai ételek, a street food is említést érdemel, mivel ezek a gazdag történelemmel bíró ételek komoly szerepet játszanak a mindennapokban.
Ha Cataniában járunk, feltétlenül kóstoljuk meg az arancini golyókat (zsemlemorzsába forgatott, és olajban kisütött, töltött rizsgolyó), a cannolot (ricotta krémmel töltött, ropogós tésztarolád), vagy a granitát (egy frissítő sorbet, melyet gyakran meleg briósban kínálnak) – melyeket bár nem itt „találtak fel”, minden bizonnyal itt tökéletesítették őket.
A La Pescheria piacon friss tengeri herkentyűket kóstolhatunk, melyeket az árusok kirántva kínálnak – meséli Boyd.
Azt hiszem, nem marad más hátra, mint hogy csomagoljunk, hiszen Budapestről két légitársaság is indít közvetlen járatokat Szicília gyöngyszemébe, Cataniába.
Az alábbi kisfilmben te is megcsodálhatod ezt az elbűvölő szicíliai várost:
