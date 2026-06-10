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Késelés után borult lángba a főváros: a zavargások több városra is átterjedtek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 07:55
késeléses támadásrendőrségtámadás
Egy késeléses támadás után szabadult el a pokol.
Bors
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Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is.

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Zavargások törtek ki Észak-Írországban egy késeléses támadás után / Fotó:  Pixabay (képünk illusztráció)

Zavargások törtek ki Észak-Írországban egy késeléses támadás után

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is. Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

Belfastban kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt.

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba.

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna.

A támadót a helyszínen őrizetbe vették és kedd este gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek ellene.

Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében.

A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat "szórványos rendbontásoknak" nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott - aki korábban nem került a rendőrség látókörébe - 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.

 

A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban - írja az MTI.

 

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